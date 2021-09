Le pire film de Ryan Reynolds monte en flèche dans les charts de Netflix • .

Après tout ce temps, le réalisateur du flop Green Lantern de Ryan Reynolds en 2011 regrette toujours le résultat de ce film. Dans une nouvelle interview, le réalisateur Martin Campbell dit qu’il comprend les critiques qui ont détesté le film et le détestent toujours. Et, en fait, il convient que cela n’aurait probablement même pas dû être fait en premier lieu. Du moins, pas sous ses auspices. Il admet même que les films de super-héros “ne sont pas ma tasse de thé”. Ce qui soulève la question des décideurs de Green Lantern qui l’ont jamais regardé et qui ont décidé oui, tu es notre gars.

En tout cas, voici la chose à propos de ce film poubelle. Assez d’entre vous ont accidentellement cliqué sur l’écoute du film sur Netflix – où il vient d’être ajouté à la bibliothèque du streamer – pour que cela produise un résultat étrange. Ce film que personne ne devrait jamais regarder parce que c’est la pire chose que Reynolds ait jamais faite est, en fait… en quelque sorte l’écraser sur Netflix en ce moment.

Lanterne verte – maintenant en streaming sur Netflix

Le film a commencé à être diffusé sur la plateforme cette semaine. Au moment d’écrire ces lignes, il est en fait n ° 4 sur la liste combinée des 10 meilleurs de Netflix. Ce qui comprend des émissions de télévision, ainsi que des films.

Un résultat assez stellaire, encore une fois, pour un film qui a plus ou moins bombardé le box-office. Les critiques l’ont saccagé à l’époque. Et il n’a rapporté que 219 millions de dollars, après avoir dépensé un budget de 200 millions de dollars.

“Le film n’a pas vraiment fonctionné”, a récemment déclaré Campbell à .. « C’est le but, et j’en suis en partie responsable. Je n’aurais pas dû le faire. Parce qu’avec quelque chose comme [Bond movie Casino Royale] — J’adore Bond et j’ai regardé tous les films de Bond avant de les réaliser. Les films de super-héros ne sont pas ma tasse de thé. Et pour cette raison, je n’aurais pas dû le faire. Mais les réalisateurs doivent toujours porter la boîte pour les échecs. Qu’est-ce-qu’ils disent? Le succès a plusieurs pères, l’échec en a un. Et c’est moi.”

Les scores de Rotten Tomatoes pour Green Lantern contrastent fortement avec cette forte performance de Netflix. “Bruyant, surproduit et à peine écrit, Green Lantern gaspille un budget impressionnant et des décennies de mythologie de la bande dessinée”, lit-on dans le résumé consensuel des critiques sur le site.

En ce qui concerne les scores eux-mêmes, le film a un score de critiques abyssal de 26%. C’est basé sur 246 critiques, comme celle-ci de Slate qui dit: “Même selon les normes de la série actuelle de films de bandes dessinées médiocres, celui-ci se distingue par sa bêtise flagrante.”

Du côté du public, l’histoire n’est guère meilleure. Green Lantern au moment de la rédaction de cet article a un score d’audience de 45% sur le site d’agrégation d’avis. Mais cela est basé sur plus de 100 000 évaluations d’utilisateurs.