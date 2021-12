Le pire film de Ryan Reynolds vient de sortir sur HBO Max

Les abonnés de HBO Max viennent de recevoir un film mettant en vedette Ryan Reynolds, bien que l’ajout le plus récent à la bibliothèque de streaming ne soit peut-être pas grand-chose à célébrer. Alors que l’acteur est connu pour ses rôles dans des films comme Dead Pool, Free Guy et Red Notice, c’est un autre film beaucoup moins acclamé par la critique qui vient de faire son chemin vers HBO Max – RIPD, la comédie d’action surnaturelle de 2013 considérée comme le pire film de la carrière de Reynold.

Faire son chemin vers la bibliothèque de streaming HBO Max le mercredi 1er décembre, huit ans après sa première en salles en 2013, RIPD, ou Rest in Peace Department, est basé sur un scénario adapté de la bande dessinée du même nom de Peter M. Lenkov . Le film suit RIPD, la légendaire police chargée de trouver des esprits monstrueux déguisés en gens ordinaires mais essayant d’éviter leur jugement final en se cachant parmi les vivants. Il se concentre sur le vétéran de la loi Roy Pulsifer et son nouveau partenaire, Nick Walker de Reynold, alors qu’ils doivent découvrir un moyen de rétablir l’équilibre cosmique après avoir découvert un complot qui pourrait mettre fin à toute vie. En plus de Reynolds, le film met également en vedette Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stéphanie Szostak et Marisa Miller.

Malheureusement, le film réalisé par Robert Schwentke a rencontré peu de fanfare. Non seulement RIPD était une bombe au box-office – il n’a rapporté que 78 millions de dollars dans le monde sur un budget de 130 millions de dollars – mais il a rencontré un nombre écrasant de critiques négatives. En fait, le film est considéré comme le pire de Reynolds, RIPD étant classé le plus bas de tous ses crédits de film sur Metacritic, où il n’a reçu qu’un score de 25 Metacritic, ce qui signifie « des critiques généralement défavorables » de la part des critiques.

RIPD ne s’en sort pas beaucoup mieux sur les autres sites d’évaluation. Le public interrogé par Cinemsacrore a attribué au film un C+, et le film n’a obtenu qu’un score d’audience de 38% sur Rotten Tomatoes, où les critiques ne lui ont attribué qu’un taux d’approbation de 12%. Le consensus des critiques du film Rotten Tomatoes dit: « Il a ses moments – la plupart d’entre eux grâce à la performance de Jeff Bridges en tant que shérif du Far West mort-vivant – mais RIPD est finalement trop stupide et stéréotypé pour satisfaire. «

Si les critiques négatives et les mauvaises notes suffisent à vous empêcher d’appuyer sur play sur RIPD, HBO Max propose de nombreuses autres options. Le streamer a lancé le mois de décembre avec une vague de nouveaux contenus, tels que Blade II, Crazy, Stupid, Love, The Hobbit: An Unexpected Journey et No Country For Old Men, entre autres. Des dizaines d’autres titres devraient être ajoutés tout au long du mois.