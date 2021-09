Le pire interprète de Solana Week dans le Top 100 après le redémarrage du réseau

in

La plateforme de contrats intelligents SolanaLe jeton SOL natif de s’est distingué comme le pire interprète d’aujourd’hui parmi les 10 meilleures pièces par capitalisation boursière, ainsi que le pire de la semaine dans le top 100.

La faible performance survient après une semaine difficile pour Solana, avec une panne complète du réseau et un redémarrage ultérieur.

À 09h53 UTC, le jeton SOL, classé 7e par capitalisation boursière, a baissé de près de 13% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à un prix de près de 140 USD.

Au cours des sept derniers jours, la pièce a maintenant chuté de près de 26%, le plus parmi les 100 crypto-actifs les plus précieux par capitalisation boursière, selon le classement de CoinGecko.

Tableau des prix à 30 jours de SOL. Source : CoinGecko

La baisse de la semaine dernière coïncide avec la panne de réseau majeure que Solana a connue mardi après une augmentation massive de la charge des transactions, qui aurait “inondé” la file d’attente de traitement des transactions.

Suite à la panne, les intervenants de Solana se sont déplacés pour effectuer un redémarrage du réseau, que le Fondation Solana a déclaré mercredi qu’il devrait restaurer « toutes les fonctionnalités » en quelques heures.

Presque un jour plus tard, la fondation a de nouveau déclaré sur Twitter que « plusieurs mesures d’atténuation » avaient été déployées sur le réseau par des ingénieurs pour « augmenter la résilience du réseau pendant les périodes de charge de transaction extrême ». Il a ajouté qu’« un rapport post mortem détaillé » sera publié dans les semaines à venir « au fur et à mesure que d’autres correctifs seront déployés ».

Mais avec le réseau à nouveau opérationnel, le prix de SOL a continué de souffrir sur le marché, les jetons des deux principales plates-formes concurrentes Ethereum (ETH) et Cardano (ADA), classés au deuxième et troisième rang des crypto-actifs les plus précieux. , surperformant de loin SOL au cours de la semaine dernière.

Au moment de mettre sous presse, l’ETH était en hausse de 2,4% au cours des sept derniers jours, tandis que l’ADA était en baisse de 4,7% au cours de la même période, s’échangeant à 3 517 USD et 2,40 USD, respectivement.

Commentant la panne du réseau et le redémarrage ultérieur dans le subreddit Solana, certains membres de la communauté Solana ont profité de l’occasion pour remettre en question la décentralisation du réseau, étant donné qu’un acteur de Solana a décrit que les validateurs ont décidé d'”arrêter nos nœuds” et d’attendre “les instructions de la Fondation Solana ” sur ce qu’il faut faire ensuite.

“Donc, un groupe de randos qui sont devenus des validateurs peuvent se rencontrer en privé et tout arrêter brutalement?”, Un Reddit a demandé l’utilisateur, tandis qu’un autre a rétorqué qu’il s’agit toujours de « premiers jours et de nouvelles technologies ».

“C’est génial que les demandeurs aient pu tester l’environnement à ce niveau de stress”, a ajouté le même utilisateur.

Pendant ce temps, le 16 septembre, le compte Twitter de Solana Status a annoncé que DYN, “le fournisseur DNS d’explorer.solana.com et de plusieurs domaines et points de terminaison Solana.com, connaît actuellement une panne”. Cela n’a pas d’impact sur la blockchain, ont-ils déclaré, tandis que l’explorateur de blocs reste accessible sur solscan.io.

Solana et son jeton SOL natif ont connu une croissance rapide cette année, le SOL augmentant de plus de 5,374% sur une base d’un an.

La plate-forme Solana a également connu une croissance exponentielle de la valeur totale verrouillée (TVL) dans les projets de financement décentralisé (DeFi) sur la plate-forme, avec une augmentation de 1,22 milliard de dollars le 1er août à 9,25 milliards de dollars aujourd’hui, par site de suivi DeFi. Défi lama.

Valeur totale bloquée (TVL) sur Solana en dollars américains. Source : Défi Lama

