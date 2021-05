Le pire journaliste de la Maison Blanche reçoit un autre prix de ses pairs ⋆ .

Yamiche Alcindor, la pire et la plus manifestement partisane du pool de presse de la Maison Blanche, a reçu un autre prix de journalisme de ses pairs dans les médias d’entreprise.

Le prix d’excellence Esserman-Knight en journalisme a été décerné à Alcindor cette semaine pour «sa couverture explorant l’intersection de la race et de la politique». Selon le site Web du prix, la capacité d’Alcindor à couvrir «un éventail de questions, y compris l’impact disproportionné du coronavirus sur les Noirs et les communautés de couleur, les manifestations après la mort de George Floyd et les conséquences des politiques d’immigration de l’ancien président Trump» se qualifie son «service distingué» doit être célébré et avancé dans le monde des médias.

La nouvelle survient seulement 10 jours après que PBS, financé par les contribuables, ait annoncé qu’il encouragerait Alcindor à modérer l’émission d’actualité “Washington Week” malgré son bilan en tant que porte-parole démocrate prêt à faire avancer des récits de gauche et même faux.

Comme beaucoup d’autres journalistes du monde des médias d’entreprise, les singeries partisanes d’Alcindor sont souvent célébrées et encouragées par d’autres journalistes corrompus, même lorsqu’ils savent qu’elle est prête à manipuler les histoires pour qu’elles correspondent à son programme. Rien qu’en 202o, Alcindor a reçu le «Journaliste de l’année» par l’Association nationale des journalistes noirs et le prix Aldo Beckman de l’Association des correspondants de la Maison Blanche pour «l’excellence globale de la couverture de la Maison Blanche».

Son dernier prix vient dans la foulée de sa démonstration d’affinité flagrante pour l’administration Biden. Lors de la première conférence de presse du président Joe Biden, le «journaliste» a demandé au démocrate si les migrants traversaient la frontière parce qu’ils le considéraient comme «moral» et «décent». Alcindor continue de faire l’éloge de Biden et de son administration, un changement radical de son attitude extrêmement combative envers l’ancien président Donald Trump.

Elle est également fière de diffuser de fausses nouvelles telles que le canular de Jussie Smollett et de prêter une oreille attentive, voire compatissante, aux candidats démocrates à la présidentielle tels que l’actuel vice-président Kamala Harris.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

