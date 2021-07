Le pire maquillage de Migbelis Castellanos

in

. Hermanito de Migbelis Castellanos le maquillage : Regardez le gâchis qu’il a fait !

Depuis que Migbelis Castellanos a remporté la couronne Nuestra Belleza Latina lors de la 11e saison de l’émission de téléréalité Univisión en décembre 2018, la reine est devenue une « influenceuse » très active sur les réseaux sociaux.

La beauté vénézuélienne ne cesse de partager des astuces beauté, des conseils et des expériences personnelles, ainsi que des vidéos amusantes de son quotidien, qui font sourire et même rire ses fidèles followers.

Et cette fois, la gagnante de Nuestra Belleza Latina a posté quelques clips sur son Instagram où elle a montré que, voulant donner une leçon à son jeune frère, qui visitait son appartement à Miami, elle s’est avérée avoir le pire maquillage de tous les temps. Teint.

Migbelis a raconté qu’une nuit son frère a commencé à la presser d’aller vite dans la rue, alors qu’elle se préparait, et après que le jeune homme lui a dit que cela prenait du temps, elle a voulu lui apprendre que se maquiller prend du temps et le dévouement et n’est pas une question de deux par trois.

La reine de beauté a assuré avoir prévenu sans ambages son petit frère : “demain je vais te demander de me maquiller pour que tu puisses voir à quel point cela peut être simple.”

Et comme elle l’avait prévenu, le lendemain, la reine de beauté a demandé à son frère Moisés de se maquiller avec plusieurs des produits que Migbelis a à la maison, et a montré étape par étape comment le jeune homme faisait littéralement un huit.

Dans les vidéos amusantes partagées par l’ancienne candidate de Miss Univers, le jeune homme perdu est vu sur l’utilisation de produits cosmétiques, et un résultat final fatal, comme inventé par son pire ennemi.

« MON FRÈRE ME MAQUILLE 4. Nous avons atteint la fin de ce tutoriel de maquillage avec succès. En postant cette vidéo j’apprécie mon visage lavé 😂 🤣. Remerciements à @ moisesc23 pour sa tentative de rattrapage -échoué-. Jusqu’à la prochaine fois. Je pense que maintenant je devrais l’enregistrer pour voir comment je me nettoierais le visage 🤣 », était la façon dont la reine a annoncé sa vidéo.

Et bien que le maquillage ait été évidemment fatal, le frère de Migbelis n’a pas du tout reconnu son échec en tant que maquilleur et s’est donné un peu d’encouragement.

“Ce n’était pas si bon, mais c’était bon”, a-t-il dit à sa célèbre sœur, à laquelle elle a répondu avec émotion et comme si c’était la fin d’un martyre : “Nous sommes finis, Dieu merci.”

Migbelis présentera sa couronne en tant que Nuestra Belleza Latina, plus tard cette année, à la fin de la 12e saison de l’émission, qui débutera en septembre.