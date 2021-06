Le pire résultat de Hamilton depuis 12 ans · .

Avec une demi-douzaine de tours à faire dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen semblait bien parti pour remporter sa troisième victoire de l’année, et égaliser avec son rival pour le titre Lewis Hamilton sur trois victoires jusqu’à présent cette saison.

Mais il a été cruellement nié par une défaillance d’un pneu, et a laissé la course sans point. Il n’a même pas obtenu le point de bonus du tour le plus rapide, malgré le temps le plus rapide en course, car il n’a pas terminé dans le top 10.

Alors que la course reprenait pour un sprint de deux tours jusqu’au drapeau, Hamilton était momentanément prêt à maximiser les dommages aux espoirs de titre du pilote Red Bull, alors qu’il s’alignait pour dépasser Sergio Perez pour la tête. Mais le pilote Mercedes a glissé large au premier virage, et tout le peloton l’a dépassé, ce qui signifie qu’il a également terminé la journée sans ajouter à son total de points.

Perez remporte donc la deuxième victoire de sa carrière et rejoint le club fermé des pilotes qui ont remporté plus d’un Grand Prix mais n’ont jamais pris le départ d’une course en pole position. Eddie Irvine et Bruce McLaren mènent ce groupe avec quatre victoires et zéro pole, bien que Verstappen ait remporté cinq victoires avant de décrocher sa première pole position.

Sondage : Notez la course – Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021La disparition de Hamilton signifie qu’il a pris le drapeau à damier à la 16e place, bien qu’il ait été classé une place plus haut grâce à la pénalité de Nicholas Latifi. Malgré tout, il s’agissait de sa pire position finale depuis 12 ans, lorsqu’il a pris la 18e place au Nürburgring.

À une seule autre occasion, Hamilton a franchi la ligne dans une position inférieure à celle de dimanche. Il a pris la 16e place lors de sa course à domicile, encore une fois en 2009 avec la MP4-24 non compétitive de McLaren. Il s’est classé 19e au Grand Prix d’Europe 2012, mais n’a pas couru à la fin, s’étant mêlé à Pastor Maldonado.

Avec Valtteri Bottas également hors des points en 12e position, la série de 55 courses consécutives de Mercedes a pris fin. Il s’agit du quatrième meilleur record de l’histoire de la F1, à égalité avec Ferrari, qui détient également le record avec 81 d’affilée entre 2010 et 2014. Le meilleur de Mercedes est 62, allant du Brésil 2012 jusqu’à ce que Hamilton et Nico Rosberg se soient affrontés. le premier tour en Espagne en 2016.

Mercedes n’a marqué que sept points lors des deux dernières courses. Il s’agit de leur pire course depuis que Hamilton a signé pour eux après le Grand Prix de Singapour 2012, lorsque l’équipe a perdu le point pour les cinq courses suivantes, puis a pris six points lors de la finale de la saison au Brésil.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le circuit de la ville de Bakou a cimenté sa réputation de variabilité. Aucun des trois pilotes sur la tribune n’était monté sur le podium dans aucune des cinq courses précédentes.

Plus remarquable encore, le circuit d’Azerbaïdjan a vu un pilote différent gagner, établir la pole position et enregistrer le tour le plus rapide dans chacune de ses cinq manches de championnat du monde jusqu’à présent :

Perez a donné à son ancienne équipe, anciennement connue sous le nom de Racing Point, d’excellents résultats sur cette piste, notamment des troisièmes places en 2016 et 2018. Son remplaçant l’a suivi chez lui en deuxième position, marquant le premier podium pour la nouvelle identité de l’équipe en tant qu’Aston Martin. La marque n’a pas marqué de podium lors de son incarnation originale en F1 en 1959-60.

Vettel a marqué le premier podium d’Aston MartinAvec Gasly troisième sur la grille, c’était la deuxième course consécutive dans laquelle aucun pilote d’usine Mercedes n’a terminé sur le podium. Cela ne s’était jamais produit auparavant à l’ère du turbo hybride V6; il faut revenir sur les deux dernières courses en V8 fin 2013 pour la dernière fois.

Perez a également réalisé une première sous les règles de moteur actuelles. Aucun autre pilote n’a remporté de courses avec plus d’une équipe ou d’un fournisseur de moteurs pendant cette période. Il avait précédemment remporté le Grand Prix de Sakhir 2020 sur un Racing Point-Mercedes.

C’était la troisième fois en six manches que Verstappen menait plus de la moitié de la course sans gagner. Il l’a également fait à Bahreïn et en Espagne. Remarquablement, s’il avait mené un tour de plus dimanche, il aurait passé un total de trois fois plus de tours en tête que Hamilton l’a fait jusqu’à présent cette année. Pourtant, le pilote Mercedes a encore une victoire de plus cette année. Verstappen a mené les deux tiers de tous les tours disputés en 2021, mais n’a remporté qu’un tiers des courses.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix d’Azerbaïdjan ? Partagez-les dans les commentaires.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Passez en revue l’année jusqu’à présent dans les statistiques ici:

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix d’Azerbaïdjan ? Partagez-les dans les commentaires.

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :