Le pire résultat du cancer infantile vécu par ‘Lucía, ma pédiatre’ dans son centre d’Alicante

« Parfois, la vie est tellement bâtarde et excusez l’expression, tellement, tellement bâtard que soit vous vous cognez la tête contre un mur jusqu’à ce que vous ouvriez la tête, soit tu retiens l’assaut comme tu peux en suppliant la vie de ne plus jamais te frapper comme ça« Ainsi a commencé il y a deux jours Lucía Galán, connue pour sa marque « Lucia ma pédiatre », une réflexion sur les réseaux sociaux qui a eu un impact en raison de sa dureté. Cette médecin d’Oviedo basée à Alicante, où elle exerce son travail, faisait référence au pire des cas lorsque le diagnostic donné aux parents est que leur fils ou leur fille a cancer, dont le taux de survie est passé ces dernières années à 70 % en moyenne.

« Et vous le suppliez, dévasté par les larmes et par le chagrin et par l’angoisse et par la frustration et par la douleur INFINIE qui tu ne reverras plus jamais ta fille« Il a poursuivi dans un post qui en seulement 48 heures a obtenu quelque 10 000 réactions et près de 500 messages de deuil.

L’adieu

Ce spécialiste qui travaille dans « Centre de culture » ​​dans la ville d’Alicante a révélé comment il a dû dire au revoir à une patiente de six ans, sachant qu’elle allait bientôt mourir d’un cancer.

« Et en tant que mère, en tant que père, c’est à votre tour de lui dire au revoir. À elle, une fillette de six ans qui s’accroche à la vie plus que quiconque, une fillette de six ans qui te prend par la main et avec la conviction d’un adulte te dit : ‘Quand je serai grand je serai pédiatre comme toi, Lucia’ et ton sang se glace quand tu l’écoutes et pour ne pas fondre en larmes, tu la prends dans tes bras, tu la serres dans tes bras aussi fort que tu en es capable et tu lui dis mentalement au revoir parce que tu sais positivement que tu ne la verras probablement jamais de nouveau. Du moins pas dans cette vie. Donc c’était ça« .

Le cadeau

Ensuite, il évoqua le cadeau que la petite fille lui avait fait avant de partir. « Ce matin, ses parents sont venus, sans elle, car elle est déjà dans un autre endroit que j’espère merveilleux, jouant avec ses histoires… Ils m’ont donné ce bracelet« Allez-y. » C’est pour vous. Il l’a fait quelques jours avant son départ… Il n’a fait que des gens avec qui il ressentait quelque chose de spécial et il fallait qu’on vienne te le donner », il dit que les parents du mineur lui ont dit.

« Nous nous sommes embrassés et avons pleuré. Et ce n’était pas un câlin d’un pédiatre à un patient. C’était un câlin de deux mères, rien que ça, deux mères… Rien de plus et rien de moins. Rien de plus et rien de moins ».

Comment faire face à la mort

En tant que pédiatre de famille, Lucía Galán explique comment elle a vécu ce moment avec ses proches. « Et la vie te frappe, putain si elle te frappe, mais nous devons avancer, NOUS DEVONS ALLER DE L’AVANT « . Il dit que cette déclaration a été racontée à la mère, » se séparant un peu d’elle et mettre mes deux mains sur ses joues pour qu’il me regarde dans les yeux. Vous devez vous répéter cela comme un mantra : vous devez passer à autre chose », a-t-il insisté.

« Toujours en avant, toujours. Pour toi, pour ton mari et pour elle, c’est ce qu’elle aimerait, te revoir heureuse. Demandez de l’aide, nous sommes là. Appuyez-vous sur les vôtres, sur nous, sur qui vous voulez, mais ne vivez pas cela seul », a-t-il ajouté.

« Il n’y a rien de plus terrible dans la vie que de perdre un enfant. Il n’y a rien.. D’ici toute ma force à eux et à vous tous qui êtes ou avez vécu cela.

