Le pire secret gardé confirmé alors que le héros de Leeds Bielsa officialise enfin son avenir

in

Marcelo Bielsa a finalement signé un nouveau contrat d’un an pour rester entraîneur-chef de Leeds United dans une quatrième saison, a officiellement confirmé le club de Premier League.

Bielsa s’est engagé à Leeds d’année en année depuis qu’il a pris les rênes en 2018. Il a toujours été considéré comme une formalité qu’il reste avec eux pour une quatrième saison, mais l’annonce officielle faisait défaut. Néanmoins, le manager a confirmé que son nouveau contrat était terminé et dépoussiéré lors d’une conférence de presse jeudi.

Maintenant, la confirmation officielle est enfin arrivée. Leeds a publié une déclaration pour confirmer que Bielsa les prendra en charge au cours de la saison 2021-22. Ce sera leur deuxième en Premier League sous sa direction après avoir terminé neuvième l’année dernière.

L’entraîneur argentin a été l’inspiration derrière la résurgence de Leeds en tant que club de haut niveau. Il continuera d’être chargé de consolider ce statut.

La saison dernière, Leeds a atteint le plus grand nombre de points de toutes les équipes promues en Premier League en 20 ans. Dans l’ensemble, depuis sa prise de fonction, Bielsa a un taux de victoire de 52,85 % sur 140 matches – l’un des meilleurs de l’histoire du club.

Il s’est maintenant engagé dans 38 autres matches de championnat, tandis que Leeds sera également impliqué dans la FA Cup et la Carabao Cup comme d’habitude. Ainsi, Bielsa a beaucoup de matches à prévoir.

“De mon point de vue, c’est un club extraordinaire”, a déclaré Bielsa jeudi.

« Ce n’est pas souvent que vous avez un club qui consacre autant de volume d’investissement à l’amélioration de la formation.

«En ce sens, Leeds a apporté une contribution significative sur le plan économique aux outils permettant à un manager de préparer ses joueurs à être les idéaux.

“Tout ce dont nous avons besoin dans ce domaine, le club l’a résolu avec un investissement très élevé.

« Que ce soit les terrains, les installations, la technologie, les commodités pour le travail des joueurs et en ce sens, je suis très étonné par la conduite du club.

“Je pense que les entraîneurs les plus importants du football mondial apprécieraient ce que ce club signifie en termes d’organisation, de structure et de public.”

Le prochain à l’ordre du jour de Bielsa est un match à l’extérieur contre son rival Manchester United lors du coup d’envoi du samedi midi.

Bielsa fait l’éloge de l’activité de transfert

Bien qu’il n’ait techniquement pas été sous contrat depuis quelques semaines, Bielsa a été occupé à planifier la saison à venir.

Leeds a renforcé son équipe avec les signatures de Junior Firpo et Kristoffer Klaesson. Lors de sa conférence de presse, Bielsa a salué le travail de Victor Orta dans ce département.

Interrogé sur les deux recrues, il a répondu : « Très content. Ce sont des décisions très réfléchies. Très révisé. Très analysé. Toutes les conditions sont réunies pour qu’ils passent un bon moment à Leeds.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« C’est un autre segment de ce club qui fonctionne avec un très grand professionnalisme. Depuis longtemps, je suis dans le football professionnel et très peu de fois j’ai vu un monde aussi bien entretenu qu’il est ici lorsque nous signons un joueur. Evolution marquée dans ce travail.

« Chaque année, le club a réduit le nombre de professionnels et en a incorporé très peu. Cette année est un autre exemple beaucoup plus de joueurs sont partis que ceux qui sont arrivés. Cela signifie que les joueurs du club sont considérés comme suffisants et adéquats.

« Il y a une contribution très prolifique et fertile de l’académie. Que constamment à travers le travail des moins de 18 ans et des moins de 23 ans, ce sont ceux-là que je vois, mais sûrement plus de travail aux niveaux inférieurs. Ils ont toujours des réponses aux besoins qui présentent le besoin au cours de la saison.

LIRE LA SUITE: Noa Lang ‘attend le transfert de Leeds’ mais la source fournit une mise à jour inquiétante