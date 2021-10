Le pistolet à hélice qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins de Rust et le réalisateur blessé Joel Souza contenait une « seule balle en direct », selon la section locale 44 de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE). Alec Baldwin, qui joue dans le film occidental, a tiré le pistolet à hélice dans l’accident survenu jeudi après-midi.

La « tournée en direct » a été confirmée par l’IATSE, un syndicat pour les propmasters, dans un e-mail aux membres vendredi, qui a également qualifié l’incident de « décharge accidentelle d’armes », selon IndieWire. Le courriel, du secrétaire-trésorier Anthony Pawluc, indiquait que la balle avait touché « à la fois la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, membre de la section locale 600, et le directeur Joel Souza » et confirmait également que le maître d’ouvrage de Rust n’appartenait pas au syndicat de la section locale 44. La déclaration contredisait un rapport antérieur selon lequel le pistolet à hélice contenait des blancs. Dans une déclaration à PEOPLE, le porte-parole de Baldwin a déclaré « qu’il y a eu un accident aujourd’hui sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique impliquant le raté d’un pistolet à hélice avec des blancs », bien que le porte-parole du bureau du shérif du comté de Santa Fe, Juan Rios, ait déclaré au New York Times que les enquêteurs étaient toujours « essayer de déterminer dès maintenant comment et quel type de projectile a été utilisé dans l’arme à feu ».

« Une seule balle en direct a été accidentellement tirée sur le plateau par l’acteur principal, touchant à la fois le directeur de la photographie, Halnya Hutchins, membre de la section locale 600, et le directeur Joel Souza », lit-on dans le courriel de la section locale 44 de l’IATSE. « La section locale 44 a confirmé que les services des accessoires, de la décoration des décors, des effets spéciaux et de la construction étaient composés de membres d’équipage du Nouveau-Mexique. Il n’y avait aucun membre de la section locale 44 sur la feuille d’appel. »

La mise à jour intervient après l’annonce de l’incident jeudi soir. L’accident se serait produit vers 14 heures cet après-midi-là lorsque deux personnes, Hutchins et Souza, « ont été abattues lorsqu’une arme à feu a été déchargée », a confirmé le bureau du shérif. Hutchins a été transportée par avion à l’hôpital, où elle a été déclarée morte. Souza a également été transporté dans un hôpital voisin pour être soigné pour ses blessures. Il a ensuite été libéré. Une enquête sur l’accident est en cours, les autorités parlant avec des témoins.

Hutchins, qui était basée à Los Angeles, est diplômée de l’AFI en 2015 et a été nommée l’une des étoiles montantes des cinéastes américains de 2019. Elle a tourné plusieurs courts métrages et a récemment été la directrice de la photographie sur le film Archenemy de Joe Manganiello. Dans une déclaration abordant l’incident, Baldwin a déclaré qu’il était « en contact » avec le mari de Hutchins, « offrant mon soutien à lui et à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui connaissaient et aimaient Halyna. »