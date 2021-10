Le pistolet qu’Alec Baldwin a tiré avait une vraie balle, révèlent-ils

Le syndicat des accessoires a envoyé vendredi un e-mail à ses membres disant que « l’acteur principal a accidentellement tiré une seule balle réelle sur le plateau », selon le site Indie Wire.

Selon un syndicat de services publics, l’arme était chargée d’une seule vraie balle. (phokin / . / iStockphoto.)

Anthony Pawluc, secrétaire-trésorier de l’Alliance internationale des employés de scène, section locale 44, a écrit que la balle avait touché « à la fois la directrice de la photographie, Halnya Hutchins, membre de la section locale 600, et le réalisateur Joel Souza ».

La déclaration révèle que ce jour-là, les travailleurs qui étaient sur l’appel étaient des locaux et non des membres de la section locale 44. « La section locale 44 a confirmé que les départements des accessoires, de la décoration des décors, des effets spéciaux et de la construction étaient assistés par des membres de l’équipe de Nuevo Mexico. Il n’y avait aucun membre de la section locale 44 lors de l’appel », a ajouté le courriel cité par Indie Wire.