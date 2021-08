Le pistolet qui gèle les larmes pour les tirer sur celui qui vous a fait pleurer (au sens figuré) | La vie

Il est difficile d’étudier dans un autre pays où la façon dont les professeurs vous traitent est très différente. Yi-Fei Chen a transformé sa frustration en projet de fin d’études.

Taïwan et les Pays-Bas sont deux cultures très différentes. Yi-Fei Chen est née et a grandi dans le pays asiatique, et là, elle a appris à obéir et vénérer les maîtres. Élever la voix contre un enseignant est considéré comme impoli.

Lorsque Yi-Fei Chen a déménagé aux Pays-Bas pour poursuivre une maîtrise à l’Académie de design d’Eindhoven, il y a eu un choc culturel. Là, l’école elle-même encourage les élèves à critiquer et à débattre des décisions des enseignants, ce qu’elle n’a pas compris.

Dans un reproche d’un professeur lors d’une présentation de papier, Chen a été bloqué. Il était sans voix et la seule chose qu’il pouvait faire était de pleurer devant toute la classe. Il a dû faire demi-tour parce qu’il avait honte. La réponse à cet acte de frustration est votre Pistolet lacrymogène:

Le professeur lui avait confié un projet pour lequel il n’y avait pas de temps matériel pour le terminer. Au lieu de lui dire, à cause de son éducation a décidé de la fermer et d’essayer de le faire.

Lorsqu’il a présenté le projet en public, le professeur lui a reproché de ne pas avoir suffisamment travaillé dessus, et il s’est effondré. Ses camarades de classe lui ont dit qu’il aurait dû dire au professeur qu’il n’aurait pas le temps de le finir. “L’éducation est devenue ma faiblesse”, explique Dezeen sur le site Web.

“J’étais trop excitée pour me contrôler, je ne pouvais pas retenir mes larmes et je pleurais”, explique-t-elle. “J’ai tourné le dos aux autres, parce que je ne voulais pas que les gens me voient pleurer.”

Mais Yi-Fei Chen a su transformer cette faiblesse en arme de jet. Il a transformé sa frustration en projet de fin d’études qui lui a permis de passer le master.

La Pistolet lacrymogène c’est exactement ça. Comme on le voit dans la vidéo, un petit sac en silicone recueille les larmes d’une personne et les dirige vers le pistolet.

Là, un petit cylindre d’hydrogène gèle les larmes et les transforme en balles pour les tirer au sens figuré sur celui qui vous a fait pleurer. Ou pas au sens figuré : lors de la soutenance de votre thèse, Yi-Fei Chen a tiré sur le professeur (avec votre permission).

Une métaphore puissante de la vie qui essaie de faire passer le message qu’il faut savoir comment répondre à ceux qui vous blessent.

La Pistolet lacrymogène a été exposé au prestigieux salon Dutch Design Week. Si vous voulez mieux connaître son auteur, jetez un œil au site Web de Yi-Fei Chen.