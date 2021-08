Le pitch de la dernière saison de “This Is Us” a fait pleurer les dirigeants de NBC .

Les fans de This Is Us doivent préparer les mouchoirs car le scénario de la sixième et dernière saison a fait pleurer les dirigeants de NBC.

Lors de l’événement Contenders Television: The Nominees de Deadline, le créateur de la série Dan Fogelman a parlé de la réaction lorsqu’il a présenté la dernière exécution du drame aux cuivres du réseau lors d’un appel Zoom. « Les gens pleuraient au point que je ne savais pas si je devais continuer ou non », a-t-il déclaré. « Les caméras s’éteignaient et j’ai pensé que j’avais perdu des gens.

Fogelman a cependant compris la réponse, car lui aussi était devenu émotif lors de l’écriture du premier épisode de la dernière saison. “C’est la deuxième fois que je pleure en écrivant la série”, a-t-il expliqué, la première étant la mort du père biologique de Randall Pearson (Sterling K. Brown), William Hill (Ron Cephas Jones). « Je me suis dit : « Oh mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ? » »

This Is Us a fait ses débuts en septembre 2016 et suit la vie et les familles de deux parents et de leurs trois enfants, dans plusieurs périodes différentes. La série a été acclamée par la critique et a décroché plusieurs nominations aux prix, avec Brown remportant un Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique en 2018 et Jones remportant deux Emmy Awards pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique.

La dernière saison lancera sa série de 18 épisodes au début de 2022, et Fogelman promet de mettre fin à de nombreuses questions persistantes. “Toutes les questions que vous vous posez sur Kate (Chrissy Metz) et qui est Nicky (Griffin Dunne) [with in the flash forwards], et comment cela se termine-t-il…. Nous l’avons préparé très soigneusement », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Alors, qu’on aime ou qu’on déteste, nous pouvons sortir de la manière dont nous avons toujours prévu de sortir et d’exécuter le plan. Je me sens très confiant et je suis excité par cette saison.

C’est nous, saison 6, à déterminer, NBC