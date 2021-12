Le pitch du Wyoming pour transférer un rare moment d’honnêteté

Un jour très bientôt, des déclarations comme celle publiée vendredi par l’entraîneur-chef du Wyoming Craig Bohl ne sembleront pas dignes d’intérêt. Juste un autre communiqué de presse dans une longue lignée tout au long de l’intersaison du football universitaire et jusqu’au printemps.

Nous n’en sommes pas encore là. C’est ce qui rend l’évaluation directe et honnête de Bohl de l’endroit où son programme suit la Journée nationale de la signature si accrocheuse. L’entraîneur des Cowboys a clairement déclaré que son programme n’avait pas de quart-arrière adéquat sur la liste, qu’il en recherche activement un sur le portail de transfert et, avec les approbations NIL en jeu, rejoindre le Wyoming aidera à gagner de l’argent pour quiconque rejoindra le programme.

Les Cowboys sont allés 7-6 cette saison, ont remporté une victoire de 52-38 sur Kent State dans le célèbre Idaho Potato Bowl et ont la huitième meilleure classe de recrutement 2022 dans le Mountain West (par 247Sports). Ce n’est en aucun cas un programme sans élan, mais l’ajout d’un QB plus talentueux à la liste ferait certainement avancer les choses plus rapidement.

C’est exactement ce qui s’est passé lorsque Bohl a convaincu Josh Allen de quitter JUCO pour le Wyoming en 2015. Après avoir remporté seulement six victoires combinées au cours de ses deux premières saisons avec les Cowboys, Bohl et Allen ont porté l’équipe à un record de 8-6 et à la première place de la conférence. terminer en troisième année. La recette du succès au Wyoming était alors clairement établie. NIL et les nouvelles règles de transfert l’ont rendu plus accessible.

Recrutez où vous pouvez, quand vous le pouvez, comme vous le pouvez.

Il a fallu à peine 100 mots à Bohl pour dire ce que la plupart des programmes du sport refusent ou, dans le cas de Dabo Swinney, s’opposent activement : la pure vérité sur la relation transactionnelle qui a toujours existé dans le sport universitaire.

Soutenus à côté d’une image de Josh Allen dans son uniforme des Buffalo Bills (pour que personne n’oublie jamais les références de Bohl), les mots de l’entraîneur présentent un simple argumentaire d’agence libre. Autant des sommités comme Swinney veulent convaincre leurs pairs que c’est mauvais, il est difficile de voir NIL dans ce cas comme autre chose que de niveler les règles du jeu.

Vous voulez avoir la chance de quitter votre école et de commencer au poste de quart-arrière pour un programme de groupe de 5 ? Le Wyoming veut avoir de vos nouvelles et contribuera même à le rendre lucratif.

Tu vois, n’était-ce pas facile ?

Un jour, d’autres entraîneurs se sentiront à l’aise pour épeler le même message.