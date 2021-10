Le Pitchfork Music Festival London annonce le lancement de son album et sa diffusion en direct avec Metronomy

Aujourd’hui, Pitchfork annonce l’acte final pour compléter sa programmation d’événements très spéciaux pour le Pitchfork Music Festival London. Metronomy jouera un spectacle exclusif à la Color Factory de Londres le 11 novembre. Achetez des billets virtuels mondiaux ou inscrivez-vous pour avoir la chance d’y être en personne ici.

La nouvelle fait suite à l’annonce d’aujourd’hui du nouvel album du groupe Small World (sortie le 18 février) et de la sortie de leur nouveau single « It’s Good to Be Back ».

L’édition inaugurale du Pitchfork Music Festival London est maintenant dans un peu moins de deux semaines, avec des performances attendues d’un large éventail de plus de 50 artistes dans divers espaces emblématiques de la ville pendant 5 jours du 10 au 14 novembre. Les concerts d’artistes tels que Stereolab (avec Girl Band, Beak>, etc.), Anna Meredith, Moses Boyd, Black Midi et Tirzah ont très peu de billets restants, disponibles ici.

Le festival de Londres se déroulera parallèlement au Pitchfork Music Festival Paris, qui en est à sa 10e édition et se déroulera du 16 au 20 novembre. Les billets sont disponibles ici.