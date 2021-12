Le pivot biélorusse Bokhan va-t-il quitter l’équipe presque fermée ?

28/12/2021 à 21:57 CET

Bien qu’il n’y ait pas d’activité compétitive et qu’une partie très importante de l’équipe soit concentrée avec leurs équipes nationales, la direction sportive continue de façonner l’équipe pour la prochaine campagne dans le but d’améliorer celle en cours tant en nombre qu’en qualité.

Jusqu’à la date, Carlos Ortega a dû faire face à trop de difficultés, surtout les dommages collatéraux après les exigeants JO de Tokyo et un effectif réduit avec l’aggravation de la blessure qui a maintenu Luka Cindric KO pendant plus de deux mois.

En ce sens, tout indique que les deux seront confirmés Signatures laissées «à égalité» par l’ancien directeur sportif avec David Barrufet aux manettes et au diapason de l’ex-technicien Xavi Pascual, pour lequel Emil Nielsen et Hampus Wanne signeront des contrats de moyen-long terme.

Le danois Nielsen formera un duo stellaire avec Gonzalo

En fait, après le départ de Kevin Möller pour Flensburg, le club a choisi d’incorporer l’Argentin Leo Maciel pour une seule saison plutôt que d’autres options telles que Tobias Bergerud ou Khalifa Ghedbane. ayant failli fermer l’arrivée à coût zéro du danois Emil Nielsen (24 ans et 1,95 mètre), l’un des meilleurs gardiens du monde qui termine son contrat avec Nantes en juin et sera au Barça jusqu’en 2025 ou 2026.

En parallèle, le club a choisi de ne pas renouveler le contrat du Danois Casper Mortensen en raison de ses problèmes de blessures, qui part d’ailleurs à Hambourg et est le sixième plus haut de Bundesliga avec 99 buts. Enfin, Ángel Fernández a été signé pour une seule campagne sachant que le 1er juillet le suédois Hampus Wanne serait blaugrana (Il termine un contrat dans l’Allemand Flensburg et signera pour trois saisons).

Le Suédois Hampus Wanne est un ailier sensationnel

En parallèle et alors que le coordinateur du handball du Barça Joan Marin est passé au SPORT la semaine dernière, les deux prochains noms pourraient être Jonathan Carlsbogard et Viachaslau Bokhan.

Eh bien, comme l’a rapporté Mundo Deportivo et a pu confirmer SPORT, L’arrière gauche suédois Carlsbogard signera pour trois saisons jusqu’en 2025 à un poste dans lequel, renouvelé N’Guessan jusqu’en 2025, l’Egyptien Ali Zein et le Brésilien Haniel Langaro joueraient une place. Le contrat se termine en 2023, mais la clause de sortie n’est pas excessivement onéreuse et le Barça a décidé de miser lourdement sur ce joueur de 26 ans et 1,95 mètre.

Carlsbogard tente d’arrêter Ali Zein de Barcelone

La dernière étape de ce tableau pourrait être Viachaslau Bokhan. Le défenseur central biélorusse vient de renouveler pour l’Ukrainian Motor, mais au club Blaugrana, il est clair qu’il pourrait être un complément parfait pour Ludovic Fàbregas et pour Luís Frade une fois qu’il se remettra de sa grave blessure au genou.

Bokhan (25 ans et 2,06 mètres) est un pivot très fort et avec une grande envergure qui rappelle dans certains mouvements le mythique Andrei Xepkin.

Si quoi que ce soit, ce serait l’été prochain et désormais la priorité est d’assurer la continuité jusqu’à la fin de la saison du tunisien Youssef Ben Ali, qui n’a initialement signé que pour un mois après la blessure de Frade en attendant de chercher d’autres options à partir de janvier. Malgré cela, il est désormais clair que la meilleure alternative est que l’ancien Al Arabi continue.