le pivot de l’arrivée de Freeman chez les Dodgers

On a beaucoup parlé ces derniers jours de la possible arrivée de Freddie Freeman chez les Dodgers, aussi incroyable que cela puisse paraître, mais quelle serait l’importance de Matt Olson pour que cela se produise ?

Eh bien, la première chose que vous devez savoir est que les rumeurs d’une possible arrivée de Freddie Freeman chez les Dodgers sont réelles. Ce qui a commencé comme un potin sans beaucoup de bases, a peu à peu pris de la force grâce aux rumeurs dans les couloirs et aux fuites dans la presse.

Les Braves et Freddie Freeman n’ont toujours pas signé de prolongation après la fin de leur contrat et maintenant, avec la grève, ils continueront comme ça jusqu’à ce qu’ils aient un nouveau contrat collectif. Cela est très bien tombé pour le conseil d’administration des Dodgers, qui s’est retrouvé sans Seager et avec beaucoup d’argent qu’ils pensaient lui offrir prêt à aller dans les poches d’autres joueurs.

Et Freeman, né en Californie, pourrait être cet homme.

Maintenant, comment Matt Olson s’intègre-t-il dans cette histoire ? Eh bien, Olson, à son tour, est l’un des coiffeurs les plus populaires pour un échange. Un joueur de premier but exceptionnel qui a ses heures comptées à Oakland et auquel les Yankees, Dodgers et consorts se sont montrés intéressés.

Des braves parmi eux. Tout comme un éventuel remplaçant de Freeman.

L’arrivée d’Olson serait la seule réponse possible sur ce marché à la perte de l’un des meilleurs starters du métier. Apparemment, Atlante a intensifié sa recherche d’Olson juste avant la grève. Une pièce à trois qui ne fait que nous demander : pourquoi ne pas signer Freeman et arrêter d’être fou quand même ?

Que dis-tu?

Les Dodgers ont donc un réel intérêt pour Freeman. pic.twitter.com/euu5SfxTBg – Michael (@ Wittman7) 3 décembre 2021

Et à tout ça, quel est l’arrêt de travail qui a éclaté cette semaine en MLB ?

L’arrêt de travail en MLB, survient après que les propriétaires d’équipes et l’Union des joueurs (MLBPA pour son acronyme en anglais), n’ayant pu se mettre d’accord sur une nouvelle convention collective (CBA) qui régira les normes contractuelles et les règles du jeu en les Ligues majeures.

L’ACA actuelle a expiré jeudi à 23 h 59 (heure de l’Est des États-Unis), de sorte que, après n’avoir pu s’entendre sur une nouvelle à la fin de cette période, ce qui est déjà un fait se produit avec l’arrêt de travail.

Il est important de ne pas signaler ou confondre un arrêt de travail avec une « grève », car la MLB est en intersaison, et une grève n’est que si elle vient influencer en milieu de saison, comme l’annulation de matchs. .