Le pivot massif de Facebook | Place des investisseurs

Nous approchons de la prochaine évolution d’Internet… Facebook va « all in »… des milliards de dollars découleront de cette création numérique

Pouvez-vous nommer ce qui est référencé dans la citation ci-dessous ?

Nous pensons que ce sera le successeur de l’Internet mobile. Vous pourrez accéder (remplir le blanc) à partir de tous les différents appareils et différents niveaux de fidélité, des applications sur téléphones et PC aux appareils de réalité virtuelle et augmentée immersifs.

Avez-vous votre réponse ?

Si vous n’êtes pas sûr, voici un indice…

La citation vient du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Et l’idée référencée est si importante pour Zuckerberg qu’on estime qu’il dépense environ 5 milliards de dollars – par an – pour son développement.

Nous parlons du métaverse.

Si vous n’en avez pas entendu parler, changeons cela, car ce qui s’en vient n’est rien de moins qu’une transformation. À tel point que Zuckerberg a déclaré qu’il allait faire passer Facebook d’une entreprise de médias sociaux à une « entreprise métaverse ».

Pensez à quel point c’est fou.

Avec Facebook, nous avons sans doute la société de médias sociaux la plus importante au monde. Et il va repositionner toute son identité et sa stratégie à cause de cette seule création technologique.

Éblouissant.

Mais il n’y a pas que Facebook. Un « qui est qui » ​​des grandes entreprises se démène pour être à la pointe de ce qui se passe.

Il y a Microsoft – du PDG, Satya Nadella :

Alors que les mondes numérique et physique convergent, nous menons une nouvelle couche de la pile d’infrastructure, le métaverse de l’entreprise.

Nvidia – du PDG, Jensen Huang :

Nous avons construit Omniverse, une plate-forme de collaboration virtuelle et de mondes virtuels pour permettre à des dizaines de millions d’artistes et de designers de créer ensemble dans leur propre métaverse.

Il y a même Disney – du directeur de la technologie de Disney, Tilak Mandadi :

Imaginez une journée où les invités peuvent explorer avec des pirates, s’entraîner avec des héros, danser avec la royauté et visiter une galaxie très, très loin sans jamais quitter leur maison.

Aujourd’hui, assurons-nous que vous êtes au courant de ce qui se passe ici. Nous mettrons également en évidence certaines des entreprises les plus activement impliquées en ce moment.

En fin de compte, nous sommes encore très tôt dans la construction, alors ne vous attendez pas à des bénéfices qui changeront la vie demain. Mais ils arrivent.

Sautons dans le métaverse.

*** L’effacement du fossé entre les mondes physique et numérique

En ce moment, vous et moi sommes au bord de la création d’un monde entièrement nouveau. Il y a des terres à explorer, des fortunes à créer et des gens à rencontrer…

Mais il y a une torsion.

Ce monde – bien que très réel – est un monde numérique.

C’est une réalité alternative immersive qui, bien qu’existant uniquement sur le réseau blockchain, est incroyablement réelle.

C’est le métaverse – un monde virtuel en 3D où vous, à travers un avatar, socialisez, travaillez, jouez, créez et fondamentalement…existez.

Voici comment Forbes le décrit :

Aujourd’hui, le métaverse est un espace virtuel partagé où les gens sont représentés par des avatars numériques (pensez à Ready Player One). Le monde virtuel grandit et évolue constamment en fonction des décisions et des actions de la société en son sein. À terme, les gens pourront entrer dans le métavers, complètement virtuellement (c’est-à-dire avec la réalité virtuelle) ou interagir avec des parties de celui-ci dans leur espace physique à l’aide de la réalité augmentée et mixte.

La façon la plus simple d’envisager cela est à travers des jeux MMORPG comme World of Warcraft.

MMORPG signifie « jeu de rôle en ligne massivement multijoueur ». Il fait référence à un jeu dans lequel des millions de personnes occupent et jouent dans le même monde en ligne.

Mais cela ne se limite pas au jeu. Les humains commencent à se rassembler dans les mondes numériques de nombreuses nouvelles façons.

Par exemple, les étudiants de Berkely n’ont pas pu obtenir un diplôme normal l’année dernière en raison de la pandémie. Alors, qu’ont-ils fait ?

Ils ont recréé l’intégralité de leur campus dans le jeu à succès Minecraft, puis ont organisé un lancement numérique.

C’était une cérémonie normale où les diplômés montaient sur scène pour récupérer leurs diplômes, comme ceci :

Le Metaverse sera un endroit où vous pourrez travailler, suivre un cours, créer votre propre art, aller à un concert et simplement passer du temps avec vos amis.

Retour à Forbes :

Le métavers deviendra le nouveau lieu de rencontre pour des milliards de personnes à travers le monde. Pour beaucoup, il remplacera le centre commercial ou la flânerie en ville. Au fur et à mesure qu’il se développe, il est inévitable que les gens passent la majorité de leur temps dans ce monde virtuel.

***Monétiser le métaverse

Alors, comment, exactement, les entreprises vont-elles gagner de l’argent dans le métaverse ?

Comme d’habitude – juste numériquement.

Par exemple, la peinture que vous créez dans le Métavers ? Vous pouvez le vendre à quelqu’un pour qu’il puisse l’accrocher virtuellement dans sa maison virtuelle.

Ou peut-être voulez-vous une nouvelle veste Gucci pour rendre votre avatar en ligne particulièrement tendance ? Vous devrez débourser quelques dollars pour cela.

Ou peut-être souhaitez-vous acheter un bien immobilier à Upland (le métaverse de la terre mappé au monde réel). Cela vous coûtera. Bien sûr, comme l’immobilier physique, vous pourriez gagner beaucoup d’argent en cédant cette même propriété à quelqu’un d’autre plus tard.

Voici le plan de Facebook pour en profiter, de CNBC :

La publicité jouera toujours un rôle, mais Facebook se concentrera sur la vente de biens virtuels. Zuckerberg a déclaré que la publicité dans le métaverse sera « une partie importante » de la stratégie de Facebook pour tirer profit du métaverse, mais il a semblé plus optimiste sur le commerce dans le monde numérique. Beaucoup considèrent certains des jeux vidéo d’aujourd’hui comme les premières versions de Microsoft Minecraft, Roblox et Fortnite de ce que pourrait être un métavers. Ces jeux gratuits rapportent de l’argent en vendant des biens virtuels aux joueurs. Zuckerberg a laissé entendre que Facebook copierait cette stratégie pour gagner de l’argent dans son propre métaverse, en prenant une part de chaque transaction. “Je pense que les biens numériques et les créateurs vont être énormes… en termes de personnes s’exprimant à travers leurs avatars, à travers des vêtements numériques, à travers des biens numériques, les applications qu’ils ont, qu’ils apportent avec eux d’un endroit à l’autre”, Zuckerberg mentionné. «Une grande partie de l’expérience du métavers consistera à pouvoir se téléporter d’une expérience à une autre. Donc, être en mesure d’avoir vos biens numériques et votre inventaire et de les transporter d’un endroit à l’autre, ce sera un gros investissement que les gens feront.

***Alors, comment pouvez-vous, personnellement, gagner de l’argent dans le Métavers ?

Comment en tirer profit couvre un large spectre…

Si vous avez les compétences techniques pour faire partie du développement du métaverse, l’argent est énorme. Par exemple, Forbes a récemment publié un article sur la développeur de jeux vidéo de 20 ans, Anne Shoemaker. Entre mars et août de l’année dernière, elle a gagné 500 000 $ en tant que développeur.

Vous pouvez également chercher à retourner les NFT, qui signifie « jetons non fongibles ». Les NFT sont des actifs numériques uniques. Par exemple, il y a un instant, nous avons utilisé une illustration hypothétique de vous créant une peinture dans le métaverse. C’est un exemple de TVN.

Une autre façon de jouer serait de passer par certaines crypto-monnaies.

Depuis Coindesk :

Les étiquettes de prix pour ces « jetons non fongibles » ou NFT, peuvent sembler intimidantes, inaccessibles ou carrément ridicules pour la personne moyenne. C’est pourquoi certains commerçants de crypto-monnaie, plutôt que d’acheter directement des NFT, achètent des jetons numériques affiliés aux marchés qui sont apparus pour négocier des NFT. De cette façon, les traders peuvent parier sur la croissance de l’industrie du NFT sans avoir à miser sur des œuvres d’art numériques ou des cartes à collectionner à prix exorbitant. Les investisseurs pensent que ces jetons “peuvent servir, en quelque sorte, de paris indiciels sur la croissance des marchés NFT qu’ils alimentent”, a déclaré Alex Gedevani, analyste de recherche chez Delphi Digital.

Pour cette approche, je vous orienterais vers nos spécialistes de la crypto, Luke Lango et Charlie Shrem, et leur newsletter, Ultimate Crypto.

Luke, un diplômé de Caltech, a recruté deux autres anciens de Caltech pour faire partie de leur équipe de recherche. L’un de ces experts passe son temps libre à créer ses propres NFT sur la blockchain WAX.

De Luc :

J’oserais dire qu’il y a pas de plus grande collection de puissance de feu intellectuelle dans le monde de la crypto-monnaie – et nous consacrons toute cette puissance de feu pour vous aider à découvrir les prochaines meilleures opportunités d’altcoin ici, dans Ultimate Crypto.

Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.

Soit dit en passant, Charlie a publié aujourd’hui le dernier épisode de son podcast, Untold Stories. Il présente Luke comme son invité, et le sujet est centré sur la création de richesse générationnelle grâce aux crypto-monnaies. Cliquez ici pour cette excellente écoute.

***Mais qu’en est-il des opportunités boursières ? Quelles sont les entreprises les plus impliquées aujourd’hui ?

Pour quelques idées, nous pouvons nous tourner vers le nouveau Roundhill Ball Metaverse ETF (META). Il détient 50 actions qui sont activement impliquées dans le métaverse.

Les dix principaux titres de META, par pondération, sont :

Nvidia Tencent Microsoft Roblox Autodesk Taiwan Semiconductor Unity Software Qualcomm Amazon Fastly

Mais certaines des actions les moins pondérées sont encore plus intéressantes – Bilibili, Autodesk et Vuzix, pour n’en nommer que quelques-unes.

Le métavers arrive, et à mesure que ce monde numérique se développe, la somme d’argent attachée sera stupéfiante. Quelques dollars bien placés aujourd’hui pourraient devenir la manne de demain.

Nous continuerons de vous informer sur les façons d’investir dans les mois à venir.

