Le pivot tuniso-qatarien Youssef Ben Ali est le remplaçant temporaire de Frade

19/11/2021 à 16h26 CET

Le pivot tunisien nationalisé qatari Youssef Ben Ali (34 ans et 1,93 mètre) a été signé par le Barça avec un contrat temporaire d’un mois pour couvrir provisoirement la perte du Portugais Luis Frade, qui sera absent jusqu’à la fin de la saison et pourrait déjà faire ses débuts ce samedi devant Puente Genil au Palau.

Frade, est intervenu mardi dernier dans Barcelone de la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue à l’entraînement, sera à sept mois hors des pistes et avoir un soulagement était nécessaire, selon le règlement de la Ligue des champions, signer un joueur qui cette saison n’avait pas joué de match européen.

Formé à l’Espérance Sportif de Tunis, club avec lequel il a remporté quatre titres de champion dans son pays, au cours de la saison 2012-13, il a signé avec Lekhwiya SC du Qatar.

Bien qu’il s’était entraîné avec l’équipe tunisienne, il n’avait joué aucun match officiel. En 2013, il a accepté l’offre de naturalisation de la Fédération du Qatar et a fait ses débuts pour l’équipe nationale du Qatar en 2014, mais est également retourné en Tunisie pour jouer à nouveau pour l’Espérance (2016-17).

Lors de la saison 2017-2018, il a fait le saut en Europe pour jouer pour le Français Yvri et lors de la prochaine, il le ferait à Chartres où il serait pendant deux saisons (2018-20), retournant à nouveau au Qatar lors de la saison 2020-21. saison pour signer pour l’Al Arabi de Rafa Guijosa. Dans son étape qatarie, il a tout gagné jusqu’à présent (9 titres avec les clubs Lekhwiya et Al Arabi, 12 nations asiatiques et coupes des clubs).

Avec l’équipe qatarie de Valero Rivera, il a disputé 63 matches internationaux et marqué 195 buts. Il a été vice-champion du monde en 2015 et a également disputé les Coupes du monde 2017 (8e) et 2019 (13e), où il a été le meilleur buteur de l’équipe avec 46 réalisations (6,6 en moyenne).Il a également été champion d’Asie en 2014. et 2018.