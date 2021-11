Le Pixel 5 avait presque le processeur Tensor personnalisé de Google

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Google avait initialement prévu de lancer le Pixel 5 avec son chipset Tensor. Google a décidé de ne pas le faire en raison de divers problèmes, a déclaré YouTuber Marques Brownlee.

Les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont les premiers téléphones équipés du processeur Tensor de l’entreprise, marquant un changement majeur par rapport à la dépendance de longue date envers le pivot du SoC Android Qualcomm.

Cependant, il s’avère que Google voulait à l’origine que le Pixel 5 de l’année dernière soit équipé d’un chipset Tensor à la place. Les nouvelles proviennent de «conversations» que YouTuber Marques Brownlee a eues avec des représentants de Google (passez à 29:41 dans la vidéo ci-dessous).

« Ils prévoyaient en fait que le Pixel 5 soit le premier téléphone avec Tensor. Mais ensuite, avec Covid et les problèmes de chaîne d’approvisionnement et un tas de choses qui gênaient, à la dernière seconde, ils ont dû en quelque sorte renflouer cela », a déclaré Brownlee.

« Mais ils voulaient toujours laisser tomber un nouveau téléphone, alors ils ont juste mis un Snapdragon 765G dedans, l’ont expédié, l’ont appelé un jour et ont continué à baisser la tête pour le Pixel 6. »

À quoi ressemblerait un Pixel 5 équipé de Tensor ?

Robert Triggs / Autorité Android

Ce ne serait pas la première fois que nous entendions parler d’un Pixel 5 avec un processeur Tensor. XDA-Developers et quelques autres sources ont déjà signalé des preuves d’un Pixel 5 équipé de Tensor qui n’a jamais vu le jour.

On ne sait pas si cette version du processeur Tensor serait identique au chipset trouvé à l’intérieur de la ligne Pixel 6. Il était peut-être un peu trop tôt pour Arm pour proposer les pièces Cortex-X1, Cortex-A78 et Mali-G78 à Google.

Là encore, la série Mate 40 de Huawei a fait ses débuts avec le Kirin 9000 à la fin de l’année dernière, doté du dernier GPU Arm. Il est donc possible que l’adoption de nouvelles pièces Arm n’ait pas été l’un des obstacles pour Google.

Quoi qu’il en soit, un processeur Tensor dans le Pixel 5 aurait probablement été une mise à niveau majeure par rapport au Snapdragon 765G en termes de performances. Le Pixel 5 était en fait un pas en arrière en termes de puissance CPU et GPU par rapport au SoC Snapdragon 855 du Pixel 4. Néanmoins, nous pensons que l’année supplémentaire de développement a probablement abouti à une expérience plus raffinée et à quelques fonctionnalités supplémentaires.

commentaires