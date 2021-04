Le Pixel 5 montrerait des gains de performances majeurs du GPU après la mise à jour

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le Pixel 5 aurait reçu une amélioration majeure des performances du GPU avec la dernière mise à jour.Les tests de performance menés par divers testeurs montrent des gains significatifs par rapport aux résultats précédents.

Il s’avère que le correctif de sécurité d’avril n’est pas la seule chose à attendre dans la dernière mise à jour Pixel de Google. Plusieurs rapports suggèrent maintenant que le Pixel 5 présente des gains de performances GPU impressionnants après avoir obtenu la nouvelle mise à jour.

Le téléphone alimenté par Snapdragon 765G enregistrait auparavant des résultats beaucoup plus faibles dans les benchmarks GPU menés par AnandTech. Après la récente mise à jour, le critique de la publication, Andrei Frumusanu, a déclaré que les performances du Pixel 5 avaient «essentiellement doublé».

Andreas Proschofsky, rédacteur en chef de The Standard a également réexaminé certains points de repère au téléphone et a noté que les résultats sont «30 à 50% meilleurs» par rapport à ce qu’ils étaient en mars.

Son Pixel 5 a obtenu environ 2278/2260 aux tests de performances graphiques de 3DMark Sling Shot Extreme avant la mise à jour. Après avoir installé la mise à jour, le téléphone a obtenu un score de 3286/3083 dans le même test.

Bien sûr, les benchmarks ne se traduisent pas toujours par des performances réelles. Google a mentionné dans son journal des mises à jour qu’il introduisait «l’optimisation des performances pour certaines applications et certains jeux gourmands en graphiques». Cependant, nous n’avons trouvé aucun testeur mentionnant des jeux ou des applications spécifiques qui fonctionnent mieux grâce à la mise à jour.

Une théorie de Proschofsky est que Google a probablement effectué une sorte de limitation plus tôt, car les performances du GPU du Pixel 5 étaient toujours inférieures aux résultats attendus pour les téléphones Snapdragon 765G. Les gens de chez XDA Developers se penchent sur ce qui a vraiment causé la régression de référence. Nous mettrons à jour cet article si et quand nous en saurons plus. En attendant, téléchargez la mise à jour et faites-nous savoir dans la section commentaires si vous remarquez des différences réelles.