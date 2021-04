Le Pixel 5 vient d’obtenir une amélioration majeure des performances – .

Le Pixel 5 berce la plate-forme de milieu de gamme Snapdragon 765G, un énorme compromis que Google a fait pour sa série phare l’année dernière. Les rapports de l’époque indiquaient que Google avait choisi le 765G pour économiser de l’argent et transmettre ces économies au client. Le 765G ne peut pas égaler le Snapdragon 865 qui alimente de nombreux produits phares Android de l’année dernière, et ce n’est pas un match pour l’iPhone 11 et l’iPhone SE, sans parler de l’iPhone 12. Mais le Pixel 5 est un téléphone 5G abordable – le Pixel 4a ( 5G) est encore mieux. La bonne nouvelle est que Google pourrait tout oublier avec le Pixel 6, qui devrait comporter le premier système sur puce (SoC) personnalisé de Google pour un téléphone Pixel. Mais jusque-là, les propriétaires de Pixel 5 vont profiter de ce qui semble être une amélioration significative des performances, car une mise à jour de sécurité Android semble apporter une solution à un problème de GPU qu’ils ne savaient peut-être pas avoir.

Google vient de publier la mise à jour d’avril 2021, qui est disponible en téléchargement sur une variété de téléphones Pixel, pas seulement le Pixel 5. La version pourrait apporter une optimisation GPU pour tous ces combinés, pas seulement le Pixel 5. Mais la mise à jour d’avril 2021 mentionne spécifiquement «Optimisations des performances pour certaines applications et certains jeux gourmands en graphiques» dans le journal des modifications, répertoriant le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5 comme les appareils concernés.

Comme l’explique les développeurs de xda, plusieurs propriétaires de Pixel ont observé que les chiffres de référence du GPU avaient diminué pour les téléphones tels que le Pixel 4 XL et le Pixel 4a lorsque l’Android 11 est tombé.

Pixel 5 a été lancé avec Android 11 préinstallé, il n’était donc pas clair si le logiciel avait un impact négatif sur les performances du GPU. Mais les critiques ont noté à l’époque que le combiné avait des scores inférieurs aux tests GPU que les autres téléphones dotés de la même plate-forme Snapdragon 765G. Certains pensaient que quelque chose dans la version Android 11 pourrait être responsable du comportement.

Andreas Proschofsky de Der Standard a testé le GPU dans 3DMark, constatant que le Pixel 5 obtient de 30 à 50% de meilleurs résultats qu’auparavant.

Il s’avère que la mise à jour d’avril pour le Pixel 5 est une affaire * beaucoup * plus importante que prévu. Vous avez peut-être déjà vu que Google vante « l’optimisation des performances pour certaines applications et jeux gourmands en graphiques ». Cela m’a amené à refaire quelques benchmarks, et les résultats sont assez bluffants. 1/ – Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) 5 avril 2021

Il a dit qu’il ne s’attendait pas à ce que les performances réelles voient une «grande poussée», malgré ces chiffres. Il a noté que l’amélioration des performances du GPU n’avait pas d’impact sur la fiabilité du téléphone, ce qui serait un comportement attendu avec de telles mises à niveau.

Le score de stabilité du Pixel 5 au test 3DMark Wild Life Stress est désormais de 99,5%. Donc, il obtient à peu près le même résultat dans la 20e manche qu’il a obtenu dans la première. Ce qui est… remarquable. Auparavant, il avait 86,9% dans mes tests (avec des résultats bien inférieurs cependant) – Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) 5 avril 2021

Par ailleurs, Andrei Frumusanu d’AnandTech a confirmé que les performances du GPU du Pixel 5 avaient «essentiellement doublé» après la mise à jour et que le téléphone était maintenant en ligne ou mieux que les autres téléphones 765G.

Merci pour le ping. Je peux confirmer que les performances ont été essentiellement doublées par rapport aux scores publiés là-bas, et en ligne ou mieux que les autres téléphones 765G. Testé sur le Pixel 5. Le fait que cela ait pris 6 mois est triste cependant. – Andrei F. (@ andreif7) 5 avril 2021

La mise à jour d’avril 2021 est disponible au téléchargement immédiatement et vous devriez l’obtenir dès que votre opérateur la rendra disponible au téléchargement. La version apporte des améliorations supplémentaires, couvrant la caméra, la connectivité et l’ensemble du système d’exploitation. Notamment, la mise à jour de sécurité améliore la qualité de la caméra dans certaines applications tierces; il corrige un problème de VPN; et empêche les appareils de se figer sur le logo Google au démarrage. Le journal des modifications complet est disponible sur ce lien.

