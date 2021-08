Le Pixel 5a surchauffe pour certains utilisateurs, Google enquête sur le problème

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Plusieurs utilisateurs signalent des problèmes de surchauffe sur le Google Pixel 5a. La société enquête sur le problème et examine spécifiquement l’application de l’appareil photo.

Google a lancé le Pixel 5a il y a quelques semaines à peine et le milieu de gamme crée déjà des problèmes pour certains de ses utilisateurs. De nombreux critiques et testeurs signalent que le téléphone a des problèmes de surchauffe, tout comme le Pixel 5 lors de son lancement.

Pour beaucoup, le problème semble surgir lors de l’enregistrement de vidéos 4K à 60 ips. Selon les gens de CNET, filmer des vidéos avec une fréquence d’images plus élevée oblige le Pixel 5a à arrêter l’enregistrement même dans un environnement normal. Les évaluateurs d’Android Police ont également vu leurs unités Pixel 5a émettre un message d’avertissement après un peu plus de cinq minutes d’enregistrement 4K. Le problème a également été vérifié par des testeurs de Hothardware qui ont reçu une invite de surchauffe sur leur unité Pixel 5a après six minutes d’enregistrement d’une vidéo 4K à 60 ips, avec une température ambiante de 68 degrés Fahrenheit (20 degrés Celsius).

Pendant ce temps, Android Central rapporte que le simple fait de prendre quelques photos et de courtes vidéos 1080p ralentit le téléphone et affiche l’avertissement de surchauffe sur le Pixel 5a en moins d’une demi-heure. La publication a contacté Google et la société enquête sur la question.

Outre les critiques, certains utilisateurs de Pixel 5a se sont également rendus sur Twitter pour signaler le problème de surchauffe. L’un d’eux a déclaré que son téléphone affichait un avertissement de surchauffe après une heure de diffusion en direct en 1080p, tandis que d’autres ont principalement rencontré le problème lors de l’utilisation de l’appareil photo du téléphone.

Espérons qu’il s’agisse d’un bogue logiciel et non lié au matériel du Pixel 5a. Google examine spécifiquement l’application appareil photo pour déterminer la cause du problème. Nous mettrons à jour cet article si et quand l’entreprise répondra avec des détails sur une solution ou publiera une mise à jour pour la corriger.