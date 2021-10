Google a finalement dévoilé le Pixel 6 mardi, confirmant toutes les fuites récentes dans le processus. Le Pixel 6 le moins cher commence à 599 $, soit plus de 200 $ de moins que l’iPhone 13, son rival direct. C’est un prix fantastique pour un produit phare Android en 2021, et que les autres fournisseurs Android ne peuvent égaler. De même, le Pixel 6 Pro à 899 $ est moins cher que son concurrent direct, l’iPhone 13 Pro à 999 $. Bien qu’il présente une meilleure configuration de caméra que le Pixel 6, le Pro coûte 300 $ de plus. En d’autres termes, le Pixel 6 à 599 $ est le téléphone Android à acheter dès maintenant. Et nous expliquerons pourquoi vous devriez rechercher ce modèle particulier plutôt que l’option légèrement plus chère.

Ce n’est pas une autre répétition du Pixel 5

Vous vous souvenez peut-être l’année dernière que je n’arrêtais pas de vous dire à quel point le Pixel 5 était une telle déception. Plutôt que d’offrir une expérience Pixel phare, le Pixel 5 n’était qu’un appareil de milieu de gamme déguisé en un combiné haut de gamme qui avait également un prix plus élevé que le Pixel 6. C’est parce que Google a opté pour la puce Snapdragon 765 5G de milieu de gamme. au lieu du produit phare qui a alimenté tous les produits phares de 2020 l’année dernière. Cela signifie que le Pixel 5 n’est guère l’appareil que vous voudriez, surtout si vous prévoyez de vous accrocher au combiné pendant plusieurs années.

Le Pixel 6, en revanche, est autre chose. Comme nous l’avons déjà expliqué dans notre premier aperçu pratique, les deux téléphones présentent un design haut de gamme, un matériel de pointe et une expérience de caméra améliorée. Si je vous avais dit d’attendre que le prix du Pixel 5 baisse inévitablement l’année dernière, je dirais que vous devriez vous procurer un Pixel 6 tout de suite. Le Pixel 6 à 599 $ est le meilleur nouveau téléphone phare Android que vous pouvez acheter dès maintenant. Cela signifie que vous devez également ignorer le Pixel 5a à 449 $ pendant que vous y êtes. Investir les 150 $ supplémentaires dans le Pixel 6 sera rentable sur la route. Et si vous vous dépêchez de précommander, vous gagnerez des écouteurs Pixel Buds A gratuits qui coûtent 99 $ sinon.

Google Pixel 6 et 6 Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Ce que vous gagnez et ce que vous perdez

Contrairement à Samsung avec ses téléphones Galaxy S21, les compromis ne sont pas aussi importants, surtout en ce qui concerne la qualité de fabrication. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont dotés de panneaux arrière en verre, tandis que les combinés Galaxy S21 moins chers sont en plastique.

Revenant à la comparaison du Pixel 5, le Pixel 6 est le téléphone qui vous durera quelques années. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro disposent tous deux du même SoC Tensor. Ils offriront tous les deux les mêmes performances. Cela inclut la technologie adaptative d’économie de batterie et les capacités d’apprentissage automatique qui alimentent les applications Google et les fonctionnalités de photographie informatique. Ils sont tous deux livrés avec une RAM LPDDR5 rapide et un stockage UFS 3.1. Le Pixel 6 Pro a un écran 120 Hz et une batterie plus grosse.

Ajoutez à cela trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, et le Pixel 6 n’a pas de véritable rival dans l’industrie. Samsung et d’autres peuvent correspondre au nombre de versions d’Android OS. Mais c’est toujours le téléphone de Google qui obtient en premier la mise à niveau logicielle de nouvelle génération.

Ensuite, il y a l’expérience de la caméra, où le Pixel 6 Pro a le meilleur module de caméra arrière. Mais les deux combinés contiennent les mêmes caméras principales. Il s’agit d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Et les deux téléphones bénéficient de toutes les nouvelles fonctionnalités intéressantes de l’appareil photo que Google a présentées lors de l’événement de mardi. Ce que vous perdez en optant pour le Pixel 6 à 599 $, c’est le zoom optique 4x de l’appareil photo de 48 mégapixels.

Source de l’image de l’appareil photo Google Pixel 6 Pro : Christian de Looper pour .

Assurez-vous d’avoir le bon Pixel 6 à 599 $

Dans cet esprit, vous avez peut-être remarqué que tous les opérateurs ne vendent pas le Pixel 6 le moins cher pour les mêmes 599 $ que Google. Par exemple, AT&T le propose au prix de 739,99 $, soit 140 $ de plus que Google. Verizon facture également 699,99 $ pour son Pixel 6. Et bien que les opérateurs offrent de nombreuses façons de réduire considérablement ce prix d’entrée, certains acheteurs pourraient vouloir acheter le Pixel 6.

La différence entre ces offres est que les versions Pixel 6 que les opérateurs vendent incluent le support mmWave 5G. Cependant, c’est un compromis que vous pouvez faire, compte tenu des premiers stades de la connectivité 5G. Le Pixel 6 à 599 $ prend en charge les vitesses inférieures à 6 GHz 5G. C’est le type de connexion 5G que vous utiliserez probablement le plus.

Enfin, en précommandant un Pixel 6 débloqué auprès de Google, vous obtenez également des Pixel Buds A-Series gratuits, au prix de 99 $. Une autre bonne alternative consiste à souscrire à l’abonnement Pixel Pass à 45 $ à la place.

Dans cet esprit, le Pixel 6 à 599 $ est facilement le téléphone que tout utilisateur Android cherchant à passer à un appareil 2021 devrait envisager dès maintenant. Et si vous vous posiez la question, oui, le Pixel 6 à 599 $ est encore moins cher que le OnePlus 9. Ce combiné se vend 729 $ avant toute offre.