Le Pixel 6 a perdu Magic Eraser dans sa dernière mise à jour Photos, mais Google travaille sur un correctif

La version 5.67 de Google Photos envoûte certaines unités Pixel 6

Les Pixel 6 et 6 Pro ont été en proie à une avalanche de problèmes après leur lancement, et maintenant, un autre problème (certes plus petit) s’accumule : Magic Eraser a disparu pour de nombreuses personnes qui ont mis à jour la dernière version de Google Photos. Heureusement, un correctif est déjà en route.

Selon un fil de discussion sur Reddit, l’option Magic Eraser dans la section Outils sous l’éditeur de Google Photos est carrément manquante dans la dernière mise à jour de l’application, la version 5.67. Nous avons été en mesure de corroborer autant de manière fiable sur un certain nombre d’unités Pixel 6 nous-mêmes, et Mishaal Rahman a partagé autant sur Twitter, car il a rencontré le même problème.

Galerie d'images (2 images)

La gauche: À quoi cela devrait ressembler. Droit: À quoi ça ressemble.

Alors que nous soupçonnions initialement que le problème survenait en raison du chargement latéral de la mauvaise version de Google Photos sur le Pixel 6 via APK Mirror ou des plates-formes similaires, il semble que Magic Eraser disparaisse également pour ceux qui utilisent exclusivement le Play Store pour les mises à jour.

Si vous avez toujours accès à Magic Eraser, assurez-vous de désactiver les mises à jour automatiques pour Google Photos pour le moment. Vous pouvez le faire en visitant la liste Google Photos Play Store sur votre téléphone, puis en appuyant sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit, où vous devez décocher la coche Activer la mise à jour automatique.

Galerie d'images (2 images)

Il est possible que Google ait déjà arrêté le déploiement de la version 5.67 de Google Photos, car de nombreuses personnes déclarent ne plus voir la mise à jour. Cependant, étant donné que Google aime déployer de nouveaux logiciels par étapes, la nouvelle version n’a peut-être tout simplement pas encore atteint tout le monde, il vaut donc mieux prévenir que guérir.

Une fois que vous avez reçu la version 5.67 de Photos et que Magic Eraser a disparu, il semble que vous ne puissiez rien faire pour le ramener – pour le moment. Même la désinstallation de toutes les mises à jour de l’application ne la ramène pas, ce qui devrait généralement résoudre des problèmes comme ceux-ci. Cela peut être dû au fait que les Pixel 6 et 6 Pro étaient initialement livrés avec une version de base de Photos qui ne prend pas en charge Magic Eraser. Les nouveaux propriétaires devaient d’abord mettre à jour leur application Photos pour accéder à Magic Eraser.

Google nous dit qu’il est au courant du problème et travaille actuellement sur un correctif. Avec un peu de chance, il ne faudra pas longtemps avant que chaque propriétaire de Pixel 6 ait de nouveau Magic Eraser sur son téléphone.

Correctif à venir

Google a confirmé qu’un correctif pour Magic Eraser sera bientôt disponible. Nous avons mis à jour notre couverture.

Merci: Mishaal Rahman, Anthony Maki

