Le Pixel 6 de cette personne pensait qu’une chasse d’eau ressemblait au single à succès d’Adele

Si vous possédez un Google Pixel, vous pouvez depuis longtemps profiter d’une fonctionnalité incroyablement intelligente, Now Playing – Vous ne vous en souvenez pas ? Il permet à votre téléphone d’analyser constamment le son autour de vous, vous aidant à identifier les chansons en cours de lecture. Tout cela se passe localement sur votre appareil, sans qu’il n’envoie jamais automatiquement ce qui est entendu aux serveurs de Google (bien que vous puissiez le faire manuellement pour plus de résultats). Cependant, sans la puissance du cloud, les choses peuvent mal tourner et les téléphones Pixel produisent parfois des bêtises.

Quelque chose comme ça vient d’arriver à quelqu’un sur Reddit, qui est allé sur la plate-forme pour partager que son Pixel 6 Pro prétend entendre le succès d’Adele en 2011 Rumor Has It chaque fois qu’il tire la chasse d’eau – avec un enregistrement tout à fait légitime de ce qu’il entend.

Avant de continuer, attendez. Cette erreur d’identification spécifique n’est pas répandue, donc si vous vous demandez « Puis-je l’obtenir », il est plus probable que cela n’affecte que cette combinaison spécifique de téléphone et de toilettes. C’est juste un coup de chance amusant que la plupart, sinon tous les propriétaires de Pixel devraient rencontrer de temps en temps avec des sons différents qui font penser au téléphone qu’il s’agit d’une chanson populaire, alors ne pleurez pas votre cœur à ce sujet. Il n’y a pas non plus de remède – c’est juste que l’IA a mal tourné et montre que les machines ne sont pas encore prêtes à prendre le relais.

En fait, le fil Reddit est plein d’autres personnes disant bonjour avec plus de chansons mal entendues. Il y a une personne qui s’est brossé les dents avec une brosse à dents électrique, seulement pour trouver son Pixel affirmant qu’il écoutait en fait Dream of Arrakis de la bande originale de Dune. Un autre Redditor a fait dire à son téléphone Pixel qu’il écoutait Copacabana de Barry Manilow pendant qu’il jouait à Forza Horizon 5 – et la chanson ne fait définitivement pas partie du jeu. Sauver le meilleur pour la fin, il y a aussi un gars malchanceux qui a dû endurer des travaux de construction à l’extérieur de sa maison pendant quelques semaines, avec son Pixel 5 interprétant Lovesong du marteau-piqueur comme musique d’Imagine Dragon, The White Stripes et Dresden Dolls. Ma réponse préférée dans tout le fil reste probablement « Je suis juste soulagé que vous n’ayez pas reçu ‘Bonjour de l’autre côté' ».

Il y en a quelques-uns d’autres, mais je commence à en avoir marre d’énumérer tout cela – rendez-vous sur le post Reddit intégré ci-dessus pour vous amuser, j’attendrai ici.

