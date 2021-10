Le Pixel 6 de Google n’est pas livré avec cinq ans de mises à jour Android – seulement trois

Pour la toute première fois, les nouveaux téléphones de Google sont alimentés par une puce conçue par Google, donnant à l’entreprise un niveau de contrôle semblable à celui d’Apple sur le fonctionnement interne des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais si vous espériez que cela signifiait qu’ils obtiendraient également un niveau de nouvelles mises à jour du système d’exploitation semblable à celui d’Apple, la société jette un peu d’eau froide à ce sujet. La page d’assistance de Google montre qu’il ne promet de proposer des mises à jour Android que jusqu’en octobre 2024 (via Android Police), un total de trois ans après sa sortie.

« Les utilisateurs bénéficieront toujours d’au moins 3 ans de mises à jour du système d’exploitation, après quoi nous nous engageons à faire en sorte que Pixels reste à jour et sécurisé », a déclaré Google à The Verge. « La fréquence et les catégories de mises à jour dépendront des capacités et des besoins du matériel. »

Alors que Google a annoncé en bonne place lors de son discours de mardi que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro bénéficieraient de cinq ans de mises à jour de sécurité, soit deux ans de plus ! — il semble que les mises à jour de la version Android (comme Android 11, Android 12, etc.) soient une autre histoire. Et bien que Google dise techniquement qu’il proposera de nouvelles versions d’Android jusqu’à «au moins» octobre 2024, la société n’a historiquement pas dépassé ce genre de promesses.

Pendant ce temps, l’iPhone 6S de six ans a récemment reçu une mise à jour vers iOS 15.