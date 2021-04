Le Pixel 6 défiera le prochain iPhone avec la puce personnalisée de Google

L’année dernière, la rumeur disait que Google concevrait son propre SoC personnalisé pour ses smartphones. Étant donné que Google conçoit depuis un certain temps du silicium comme le Visual Core et le Neural Core dans ses téléphones Pixel, il est logique que la société veuille tirer parti de son expertise dans plus d’aspects de ses smartphones. Selon un nouveau rapport, les rumeurs sont légitimes et Google inclura son propre SoC dans ses téléphones comme le Google Pixel 6 plus tard cette année.

Selon 9to5Google, la puce, le nom de code Whitechapel, est en cours de développement avec Samsung qui construit également ses propres puces Exynos aux côtés de SoC rivaux comme le Qualcomm Snapdragon 888. Cela suggère que le nouveau SoC de Google partagera probablement certains composants logiciels avec des puces comme l’Exynos 2100. La nouvelle puce serait liée à une plate-forme matérielle nommée « Slider », qui sera incluse dans deux smartphones Pixel dont la sortie est prévue cet automne. Les téléphones en question sont liés aux noms de code «Raven» et «Oriole», et au moins l’un d’entre eux est probablement le Pixel 6.

Si le rapport est correct, Google est sur le point de renoncer à sa dépendance à l’égard de Qualcomm. L’année dernière, Google a décidé d’associer ses produits phares comme le Google Pixel 5 avec le Qualcomm Snapdragon 765, en ignorant le SoC phare probablement pour des raisons de coût. Notre Jerry Hildenbrand a souligné que la réduction des coûts pourrait être l’un des avantages de fabriquer sa propre puce au lieu de l’acheter à Qualcomm. Si Google fabrique ses propres puces, il peut adopter une approche plus Apple de son matériel, qui inclura probablement également les futurs Chromebooks.

Les fuites précédentes de la puce indiquaient qu’elle s’appuierait fortement sur l’apprentissage automatique de Google et inclurait un coprocesseur pour améliorer Google Assistant. Google fabrique déjà certains des meilleurs téléphones Android et des meilleurs Chromebooks, et en concevant son propre SoC, il serait en mesure de présenter son matériel et ses logiciels fonctionnant de manière transparente sur le prochain Pixel 6.