Le Pixel 6 doublerait la production de smartphones de Google

Google prévoit une augmentation importante de ses livraisons de smartphones avec le lancement imminent du Pixel 6, selon Nikkei. La publication japonaise indique que Google a commandé plus de 7 millions de smartphones Pixel 6 à produire, doublant à peu près toute sa production de 2020. Nikkei cite des chiffres d’IDC indiquant que Google a produit 3,7 millions de téléphones l’année dernière.

Et selon Nikkei, ce n’est pas seulement le Pixel 6 qui expliquera l’augmentation des expéditions – le Pixel 5A bas de gamme, sorti plus tôt cette année, aurait reçu plus de 5 millions de commandes. Avec le Pixel 6, qui sera annoncé dans son intégralité plus tard dans la journée, cela signifie que Google devrait plus que tripler la sortie de son smartphone 2020.

Nikkei rapporte que Google « tente de capitaliser sur sa position de seul fabricant américain de smartphones fonctionnant sur le système d’exploitation Android » et d’augmenter sa part de marché à la suite de l’effondrement induit par les sanctions de l’activité mobile de Huawei. La société ciblerait Apple, Samsung et Xiaomi, les trois principaux fournisseurs actuels. À titre de comparaison, Apple expédierait environ 80 millions d’unités iPhone 13 rien qu’en 2021, donc le Pixel sera toujours très loin derrière.

Les téléphones Pixel de Google ont généralement été bien accueillis pour leurs appareils photo et la conception de leurs logiciels, mais ont souvent eu leurs caprices et n’ont jamais été livrés en volume suffisamment important pour avoir un impact majeur sur l’industrie dans son ensemble. Aux États-Unis, la part de marché de Pixel est inférieure à Lenovo, LG et OnePlus, avec Apple et Samsung dans une toute autre ligue.

Les détails des Pixel 6 et 6 Pro ont déjà été largement diffusés, y compris par Google lui-même, et les téléphones devraient être officiellement lancés à 13 heures HE aujourd’hui. Des informations sur les prix présumées de Target ont été divulguées hier, suggérant que la gamme Pixel 6 commencera à 599 $. Si tel est le cas, ce serait une preuve supplémentaire des tentatives de Google pour augmenter sa part de marché. Le Pixel 5 de l’année dernière avait des spécifications relativement moyennes et commençait à 699 $.

Google travaille également sur un nouvel ordinateur portable Pixelbook fonctionnant sous ChromeOS, selon Nikkei. Aucun détail sur le produit n’a été donné, bien que Nikkei souligne son précédent rapport selon lequel Google développait ses propres puces pour les Chromebooks. Les Pixel 6 et 6 Pro seront les premiers téléphones Pixel à utiliser un SoC développé par Google connu sous le nom de Tensor.