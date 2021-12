Le Pixel 6 est-il déjà obsolète ?

Robert Triggs / Autorité Android

L’arrivée du Snapdragon 8 Gen 1 de nouvelle génération de Qualcomm pose inévitablement la question de savoir si le matériel de génération actuelle est complètement surclassé ou non. Bien que nous ayons dépassé le stade des performances « assez bonnes » des smartphones, le nouveau matériel fait avancer l’innovation et c’est souvent le seul moyen de découvrir de nouveaux cas d’utilisation de pointe. Nous attendons donc déjà avec impatience les smartphones phares de 2022.

Google a également du nouveau matériel sur le marché sous la forme de son premier SoC Google Tensor semi-personnalisé. Bénéficiant de l’intelligence de l’apprentissage automatique en interne, l’entrée de Google sur le marché des puces mobiles a déjà produit des fonctionnalités remarquables dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais le silicium de Google a-t-il déjà été éclipsé par le prochain processeur phare de Qualcomm ? Continuez à lire pour le découvrir.

Spécifications du Snapdragon 8 Gen 1 contre Google Tensor

Snapdragon 8 Gen 1Configuration du processeur Google Tensor

Snapdragon 8 Gen 1 :

1x Bras Cortex-X2 (3.0GHz)

3x bras Cortex-A710 (2,5 GHz)

4x bras Cortex-A510 (1,8 GHz)

Tenseur Google :

2x Bras Cortex-X1 (2,80 GHz)

2x Bras Cortex-A76 (2,25 GHz)

4x bras Cortex-A55 (1,80 GHz)

GPU

Snapdragon 8 Gen 1 :

Adreno

Tenseur Google :

Bras Mali G78 MP20

848 MHz (horloge de shader)

996 MHz (horloge carreleur)

IA

Snapdragon 8 Gen 1 :

Hexagone DSP

Tenseur Google :

Google TPU

Prise en charge de la RAM

Snapdragon 8 Gen 1 :

LPDDR5 à 3 200 MHz

Tenseur Google :

LPDDR5

Modem 4G/5G

Snapdragon 8 Gen 1 :

X65 LTE/5G (intégré)

10 Gbit/s en baisse (mmWave)

10CA en 5G

4×4 MIMO

Jusqu’à 256-QAM en sous-6GHz

Autonome et non autonome

Tenseur Google :

Modem Exynos 5123 (externe)

7,35 Gbit/s en baisse (mmWave)

5,1 Gbit/s en baisse (inférieur à 6 GHz)

8CA en 5G

4×4 MIMO

Jusqu’à 256-QAM en sous-6GHz

Jusqu’à 64-QAM en mmWave

Jusqu’à 1024-QAM en 4G

Autonome et non autonome

Autre réseautage

Snapdragon 8 Gen 1 :

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n

Tenseur Google :

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n

Traiter

Snapdragon 8 Gen 1 :

4 nm (Samsung)

Tenseur Google :

5 nm (Samsung)

Snapdragon 8 Gen 1 : Définir la prochaine génération

En parcourant la comparaison des fiches techniques, il existe des gains de conception clairs et évidents pour le processeur phare de Qualcomm. La configuration du processeur embrasse la dernière architecture Armv9, avec un processeur Arm Cortex-X2 plus puissant, trois Cortex-A710 et trois petits cœurs Cortex-A510 plus efficaces. Avec le Snapdragon 8 Gen 1 vantant des gains de performances du processeur de 20 % et des améliorations d’efficacité énergétique de 30 % par rapport à son prédécesseur, en partie grâce au processus Samsung 4 nm mis à niveau, la puce de Qualcomm sera la meilleure Tensor dans les benchmarks.

Bien que nous ne devrions pas négliger les performances de Google Tensor ici. Le cœur Arm Cortex-X1 est toujours parfaitement rapide, et la puce de Google en possède deux, qui, dans certaines charges de travail, pourraient surpasser l’approche à cœur unique et costaud du Snapdragon 8 Gen 1.

Lire la suite: Armez Cortex-X2, A710 et A510 en plongée profonde

Nous anticipons une performance tout aussi compétitive dans le département graphique. Les références placent le grand tenseur Google Mali-G78 à 20 cœurs un peu en avance sur le Snapdragon 888. Mais avec une augmentation de 30% des graphismes sur les cartes, le Snapdragon 8 Gen 1 retrouvera cette couronne. Nous avons également vu quelques premiers signes que le Pixel 6 ne maintient pas longtemps les performances de pointe, tandis que les chipsets de Qualcomm sont historiquement meilleurs ici, bien que nous devions voir à quoi ressemble la situation avec sa dernière puce et ses smartphones avant de dessiner. conclusions.

Le Snapdragon 8 Gen 1 bénéficie des derniers cœurs CPU Armv9.

D’une manière générale, nous nous attendons à ce que le Snapdragon 8 Gen 1 surpasse Google Tensor dans les métriques de base, mais pas énormément, et la puce de Google excelle clairement dans certains cas d’utilisation spécifiques qui tirent parti de la conception plus unique de la puce axée sur l’apprentissage automatique. La comparaison des côtelettes d’apprentissage automatique est très difficile en raison de la variété des cas d’utilisation et des différentes stratégies d’intégration. Les benchmarks ont également souvent du mal à saisir les exigences des cas d’utilisation réels. Google s’appuie sur son propre TPU interne, tandis que Qualcomm propose des capacités de ML dédiées dans son FAI, son DSP et d’autres départements. Quoi qu’il en soit, les deux sont très capables ici, même si nous devons noter que les développeurs tiers ne peuvent actuellement pas exploiter directement le TPU de Google pour en tirer le meilleur parti.

Il existe également des similitudes clés du côté de la sécurité. Tensor comprend l’enclave de sécurité Titan M2 de Google pour le stockage et le traitement des informations d’identification infalsifiables. Qualcomm propose désormais son propre moteur de gestion de confiance avec prise en charge d’Android Ready SE, ce qui ouvre la porte à des cas d’utilisation similaires, notamment le stockage d’ID sur l’appareil et la prise en charge d’iSIM.

Voir également: Qu’est-ce qu’un SoC ? tout ce que tu as besoin de savoir

Là où le Snapdragon 8 Gen 1 prend une avance plus nette, c’est dans le département des réseaux 5G. Avec un modem de classe Release 16 doté d’une agrégation de 10 porteuses et d’un mélange de bandes mmWave et inférieur à 6 GHz, le chipset de Qualcomm offre des téléchargements de pointe de 10 Gbit/s. Google Tensor n’est pas loin cependant. Son modem Exynos 5123 offre des vitesses rapides de 7,35 Gbit/s mmWave et 5,1 Gbit/s inférieures à 6 GHz, ainsi que 1024QAM 4G/LTE pour les utilisateurs en dehors de la couverture 5G. Cependant, la série Pixel 6 de Google présente une implémentation réduite du côté radio et est verrouillée à moins de 6 GHz dans la plupart des pays. En dehors de la 5G, les deux chipsets arborent les mêmes capacités Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E.

Du point de vue des fonctionnalités, il y a de petites victoires de conception pour les deux chipsets.

Le pipeline d’imagerie 18 bits amélioré de Qualcomm offre également un potentiel énorme qui pourrait amener les smartphones partenaires au-delà de ce que nous avons vu de Google Tensor. Le Pixel 6 limite la capture vidéo à 4K 60fps, bien que Tensor puisse être capable de 8K en théorie, tandis que le Snapdragon 8 Gen 1 peut faire 4K 120fps et 8K 30fps avec HDR. Qualcomm intègre également un moteur de bokeh vidéo 4K dans la puce, des capacités de détection de visage AI améliorées et des capacités HDR multi-images et nocturnes à 30 images. Sans oublier la segmentation des objets et les fonctionnalités de zoom super résolution pour rivaliser avec celles que vous trouverez dans le Google Pixel 6. La question sera de savoir si les partenaires de Qualcomm exploitent ces capacités pour les produits de consommation de nouvelle génération.

En matière de multimédia, les partenaires de Qualcomm peuvent également profiter d’aptX Lossless et de Snapdragon Sound pour une meilleure qualité audio Bluetooth. Cependant, le Snapdragon 8 Gen 1 n’a pas sa propre voie dans ce segment. Google Tensor contient un décodeur vidéo AV1 pour la dernière compression vidéo en streaming. Le dernier Snapdragon ne le fait pas.

Google Tensor : sur mesure pour Pixel

Alors que le Snapdragon 8 Gen 1 peut avoir les nouvelles côtelettes de traitement, c’est aux partenaires de Qualcomm de tirer le meilleur parti de la puce, soit en tirant parti de l’IP et des logiciels de Qualcomm ou de tiers, soit en créant leurs propres fonctionnalités spécifiques au combiné en plus de Matériel Snapdragon.

Historiquement, cela a été une source de déception, car les smartphones ont rarement exploité toutes les meilleures technologies que les plates-formes de Qualcomm ont à offrir, qu’il s’agisse de capacités 5G, de qualité audio, de cas d’utilisation d’apprentissage automatique ou d’imagerie intelligente. Le smartphone 2021 pour Snapdragon Insiders a présenté de nombreuses technologies de Qualcomm rarement vues dans d’autres combinés, notamment aptX Adaptive, Quick Charge 5 et l’autofocus vidéo de suivi d’objet. Cependant, même avec Qualcomm à la barre, l’expérience n’a pas été vraiment brillante, prouvant qu’il est plus facile à dire qu’à faire de tirer le meilleur parti d’une plate-forme mobile.

Tout comme Apple, Google récolte les avantages du matériel personnalisé pour alimenter des cas d’utilisation mobiles uniques et étendre les mises à jour.

Google n’a pas ce problème. Tensor et son TPU dédié sont spécialement conçus pour alimenter les technologies d’apprentissage automatique et d’imagerie de Google, et ils sont déjà évidents dans l’expérience utilisateur du Pixel 6. Les célèbres astuces photographiques HDR +, Night Sight et Magic Eraser de Google fonctionnent toutes sur la puce sans avoir besoin d’une connexion Internet, tout comme les fonctionnalités vocales telles que Live Caption, Live Transcribe et un assortiment d’autres fonctionnalités de Google Assistant.

Un autre point à considérer est les mises à jour. Avec du silicium personnalisé, Google promet trois mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Pixel 6. C’est la meilleure promesse que vous trouverez dans l’espace Android. Qualcomm s’est déjà engagé à fournir trois mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité avec le Snapdragon 888 et nous assumons un engagement similaire pour le 8 Gen 1. C’est le même que l’engagement de Google en termes de mises à jour du système d’exploitation mais offre un peu moins de longévité en matière de sécurité. Encore une fois, nous devrons voir comment les partenaires mettent également en œuvre l’offre de Qualcomm.

Les capacités de Tensor sont au cœur des ambitions mobiles de Google et la société tire le meilleur parti de la puce pour réaliser cette vision et produire des arguments de vente uniques. Le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm semble très prometteur sur le papier, mais nous devrons voir si et comment les smartphones exploitent leurs capacités impressionnantes avant de tirer des conclusions définitives sur la plate-forme plus large.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Google Tensor : le premier verdict

Il ne fait aucun doute que lorsque nous pourrons enfin voir des références et d’autres mesures comme les vitesses de données potentielles 5G, le Snapdragon 8 Gen 1 prendra la couronne. L’utilisation par la puce des derniers processeurs Armv9 et de composants renforcés dans les départements audio, d’imagerie, de graphisme et d’apprentissage automatique surpasse sans aucun doute de nombreuses spécifications de Google Tensor lorsqu’elles sont placées côte à côte. Cependant, les expériences utilisateur sont tout aussi importantes à l’ère moderne de l’informatique hétérogène. Et nous ne savons pas encore combien de ces fonctionnalités Snapdragon arriveront entre les mains des consommateurs.

Bien que la série Google Tensor, et Pixel 6 par extension, ne puisse pas suivre en termes de références brutes, elles sont toujours plus que performantes pour les charges de travail mobiles quotidiennes et plus lourdes. Plus important encore, le processeur personnalisé permet à Google d’alimenter les technologies d’apprentissage automatique et d’imagerie qu’il demande pour créer des expériences utilisateur et des arguments de vente uniques. Ces caractéristiques devraient rester pertinentes tout au long de 2022 et probablement bien au-delà. Nous devons encore voir si les smartphones alimentés par Snapdragon 8 Gen 1 peuvent correspondre au niveau d’intégration approfondie de Google pour fournir des expériences comparatives et compétitives. Le potentiel est certes là mais on attend la preuve.

Nous nous attendons à des victoires de référence pour Qualcomm, mais les victoires sur les cas d’utilisation des consommateurs de nouvelle génération pourraient être plus proches.

Il convient également de se rappeler que bien que nous puissions voir une annonce de téléphone Snapdragon 8 Gen 1 avant la fin de 2021, nous nous attendons à ce que les combinés les plus populaires et à grand volume n’atterrissent pas entre les mains des consommateurs avant la fin du premier trimestre ou le début du deuxième trimestre 2022. Par exemple, le OnePlus 10 et le Samsung Galaxy S22 sont encore dans plusieurs mois. Vous devez probablement encore attendre longtemps avant que les combinés Snapdragon 8 Gen 1 n’arrivent pour de bon. Google Tensor et le Pixel 6 sont toujours très pertinents aujourd’hui et continueront de l’être jusqu’en 2022.

