Le Pixel 6 est la première vraie réponse de Google à l’iPhone

Robert Triggs / Autorité Android

Google a souvent présenté la série Pixel comme une alternative à l’iPhone, mais ce n’est pas ainsi que la concurrence s’est déroulée dans la pratique. Le plus souvent, le Pixel a servi de repoussoir à d’autres téléphones Android. C’est ce que vous obtenez si vous en avez assez des interfaces encombrées, des caméras trop compliquées ou des prix ultra-premium des partenaires de Google. Bien que ce soit bien, il persiste le sentiment que Google ne comprend pas ce qui rend les fans d’iPhone si fidèles.

Le Pixel 6 semble prêt à changer tout cela. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que cela fera de Pixel un nom familier à égalité avec les marques iPhone ou Galaxy, cela suggère que Google vise enfin directement Apple. Et pas seulement en termes de spécifications, de conception ou même de marketing – Google poursuit cette intégration étroite qui s’est avérée insaisissable pour de nombreux fabricants d’appareils Android. C’est la meilleure chance pour Google d’influencer non seulement les utilisateurs d’iPhone, mais aussi les fans d’Android qui aspiraient à quelques-uns des avantages de l’iPhone.

Le matériel et les logiciels pourraient atteindre une harmonie semblable à celle d’Apple

Demandez aux propriétaires d’iPhone pourquoi ils ne passent pas à un téléphone Android comme un Pixel et ils diront souvent que c’est parce que beaucoup de choses « fonctionnent tout simplement ». Qu’ils le sachent ou non, ce qu’ils veulent dire, c’est que le matériel et les logiciels fonctionnent étroitement ensemble en harmonie – et c’est vrai à un niveau fondamental. Apple peut optimiser les fonctionnalités et les performances iOS pour une gamme étroite d’appareils ; il peut concevoir des puces et d’autres composants pour alimenter des fonctionnalités iOS qui pourraient prendre des années. Vous savez que vous obtiendrez un téléphone rapide et bien pris en charge avec des avantages qui ne sont pas toujours faciles à reproduire ailleurs.

Google a tâté du matériel personnalisé dans le passé. Le Pixel Visual Core a aidé à s’attaquer au traitement d’image sur le Pixel 2 et le Pixel 3, tandis que le Neural Core du Pixel 4 était un processeur d’apprentissage automatique interne qui est allé encore plus loin en permettant une meilleure reconnaissance vocale, des capacités de transcription, etc. Le Pixel 4 a également implémenté la technologie radar Soli de Google pour des gestes sans contact.

Lire la suite: Pourquoi la puce Tensor du Pixel 6 est en fait un gros problème (et pourquoi ce n’est pas le cas)

Même ainsi, Google n’a pas eu beaucoup de contrôle sur son destin matériel. Comme de nombreux fournisseurs Android, il a été largement enchaîné à son principal fournisseur de puces, Qualcomm. Malgré tous les efforts de Google, la feuille de route de cette dernière société a largement dicté les limites des performances, des mises à jour et des fonctionnalités de Pixel où Apple a été libre de se diriger dans pratiquement n’importe quelle direction avec les iPhones.

Ce ne sera pas autant un problème avec le Pixel 6. Google a présenté son premier système mobile sur puce, le Google Tensor, avec l’apprentissage automatique en son cœur. L’entreprise a plus de liberté pour définir des priorités en matière de performances, de sécurité et de fonctionnalités liées au processeur, telles que la reconnaissance vocale. Google devra toujours utiliser certains composants de stock et n’aura pas autant de contrôle qu’Apple. Même ainsi, il devrait avoir plus d’intégration de type iPhone que de nombreux fournisseurs Android souhaitent seulement avoir.

Le Pixel 6 est un véritable fleuron à égalité avec l’iPhone

Soyons francs : les téléphones Pixel de Google n’ont vraiment flirté qu’avec le statut de produit phare. Bien qu’ils aient souvent eu des puces haut de gamme et le confort occasionnel des créatures, ils ont rarement été des appareils tous azimuts qui ont remporté des guerres de spécifications ou de conception. Ils ont largement utilisé le même matériel de caméra de base et leurs conceptions peuvent être décrites comme… frugales. Bien que les téléphones Pixel aient parfois représenté un meilleur rapport qualité-prix que l’iPhone et les produits phares similaires, ils n’ont jamais été les meilleurs appareils (ou les plus flashy) que vous puissiez mettre dans votre poche.

Le Pixel 6 ne fait pas ces concessions, du moins pas à première vue. Tensor promet des avantages de performances uniques, bien sûr, mais vous pouvez également vous attendre à un réseau de caméras parfaitement à jour avec un capteur principal amélioré et un passage attendu depuis longtemps à un réseau de trois caméras sur le Pixel 6 Pro. Nous nous attendons également à voir un affichage à 120 Hz sur le modèle haut de gamme, et des fuites suggèrent que la mémoire et le stockage rattraperont les attentes modernes. Ce Pixel pourrait facilement aller de pair avec l’iPhone et les meilleurs téléphones Android, pas seulement des concurrents dans la même catégorie de prix.

Voir également: À quoi s’attendre des caméras Google Pixel 6

Et oui, le design compte. Que vous pensiez que le look bicolore du Pixel 6 est brillant ou fantaisiste, il ne fait aucun doute qu’il crie «phare» d’une manière que même un Pixel 4 n’a jamais fait. C’est un Pixel que vous voudriez afficher devant vos amis, et cela pourrait rendre les propriétaires d’iPhone un peu envieux. Cela, à son tour, pourrait attirer l’attention des acheteurs de tous les jours qui ont ignoré les Pixels antérieurs au profit de rivaux de qualité supérieure (sinon nécessairement supérieurs techniquement).

Google le vendra aussi comme un produit phare

C. Scott Brown / Autorité Android

Les fans d’Android aiment affirmer que l’iPhone a triomphé du Pixel grâce au marketing et non à la technologie. Cependant, il serait plus juste de dire que Google a vendu le Pixel à découvert par rapport à ses plus grands rivaux. En dehors du blitz marketing initial et de la publicité occasionnelle, vous auriez du mal à croire que Google, l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde, a fabriqué ses propres téléphones. Les pixels sont d’excellents appareils, c’est juste que la plupart des gens ne savent même pas qu’ils existent.

Cela pourrait ne pas être un problème avec le Pixel 6. Rick Osterloh de Google a déclaré à The Verge que la société pense que le Pixel 6, “est vraiment maintenant le téléphone Google”, et que la société veut revendiquer des parts de marché. En conséquence, la directrice financière de Google, Ruth Porat, a mis en garde contre une énorme augmentation des dépenses marketing pour les lancements de produits plus tard en 2021. Le géant de la technologie a enfin la confiance nécessaire pour vendre le Pixel comme un produit phare à égalité avec l’iPhone et le Galaxy S, et cela pourrait être la clé pour Google accumule des ventes attendues depuis longtemps.

Google a historiquement vendu le Pixel à découvert par rapport à ses plus grands rivaux.

Google aura un peu plus de contrôle sur la façon dont il vend le Pixel 6, d’ailleurs. Bien que Google n’ait qu’un seul magasin de détail permanent au moment d’écrire ces lignes, un réseau de magasins plus vaste pourrait aider à réduire la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des opérateurs et des magasins de technologie à grande surface qui ne sont souvent pas très intéressés par la promotion du matériel Google. Les magasins de vente au détail d’Apple ont aidé l’iPhone à réussir en offrant aux clients un moyen facile de voir et d’essayer l’appareil – Google ne répétera pas ce succès de sitôt, voire pas du tout, mais cela pourrait lancer le bal pendant le cycle de vie du Pixel 6.

L’augmentation des dépenses laisse toutefois entendre que Google n’aura peut-être pas autant à s’appuyer sur ses propres magasins. Cet argent marketing pourrait conduire à une plus grande disponibilité des transporteurs, sans parler d’une plus grande importance dans les magasins. Vous pouvez acheter un Pixel 6 simplement parce qu’il est plus susceptible de se présenter dans un magasin local près de chez vous. L’exposition simple compte aussi. Apple et Samsung inondent fréquemment le marché de publicités pour leurs derniers produits phares. Si Google peut commercialiser le nouveau Pixel avec le même niveau d’intensité, il pourrait avoir un produit phare aussi populaire que puissant.