Le Pixel 6 est le meilleur appareil photo pour smartphone pour les parents. Voici pourquoi.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être considérer l’un des meilleurs smartphones Android comme votre prochain gros achat. Que ce soit pour avoir un téléphone qui se plie littéralement en deux comme le Samsung Galaxy Flip 3 ou pour obtenir la meilleure expérience d’appareil photo avec un téléphone comme le Google Pixel 6 Pro, il est indéniable que dépenser un peu plus d’argent pour une expérience plus premium peut avoir un gros gain.

Mais si vous êtes un parent, vous savez que même les meilleurs téléphones ont parfois du mal à capturer de bonnes photos ou vidéos de vos enfants. Peu importe si un téléphone dispose d’un matériel de pointe ; si le logiciel ne sait pas ce que l’appareil photo regarde, il ne peut pas prendre correctement une photo dont vous serez satisfait.

C’est là qu’intervient la gamme Google Pixel 6. À l’intérieur de chaque Pixel 6 se trouve le puissant processeur IA Google Tensor, un processeur spécialement conçu pour mieux traiter les tâches d’apprentissage automatique. Cela signifie, grâce aux années de recherche de Google, qu’un Pixel 6 comprend quand il regarde un animal de compagnie, une chaîne de montagnes ou même un visage humain et peut ajuster ses propriétés de prise de photo en temps réel pour correspondre à ce qui se passe dans la vraie vie.

Plus important que la simple identification d’objets, c’est la capacité de Tensor à comprendre quand quelque chose bouge dans une scène. Combinez cela avec la capacité de reconnaître des objets et vous comprendrez rapidement comment un Pixel 6 peut vous aider à prendre de meilleures photos de vos enfants, peu importe ce qui se passe. C’est pourquoi le Google Pixel 6 est le meilleur appareil photo pour smartphone pour les parents.

Quand ils n’arrêteront pas de bouger

Les tout premiers appareils photo jamais fabriqués obligeaient les gens à rester immobiles pendant des périodes de temps excessivement longues afin d’exposer une image sur un matériau spécial. Vous remarquerez qu’en regardant ce type de photos, les enfants ne sont pas particulièrement banals. Il y a une bonne raison à cela : les enfants ne restent pas immobiles très longtemps.

Que votre enfant soit une boule d’énergie et qu’il reste rarement immobile lorsqu’il ne dort pas, ou que vous vous retrouviez régulièrement à des événements sportifs ou à quelque chose de similaire, prendre une photo d’un enfant en mouvement n’est pas une tâche facile.

En plein jour, à peu près n’importe quel téléphone peut accomplir cette tâche assez bien, mais ce sont les moments où les conditions ne sont pas parfaites là où d’autres téléphones ont du mal.

Face Unblur fait exactement ce que vous pensez et pourrait sauver une photo autrement inutilisable.

Sans entrer trop dans la science de la photographie, il y a une raison principale à cela : à mesure que les conditions d’éclairage deviennent plus sombres, un appareil photo doit maintenir l’obturateur ouvert plus longtemps pour absorber plus de lumière. Tout mouvement qui se produit pendant cette période d’exposition plus longue entraînera probablement un résultat final flou.

Mais Google a mis au point une nouvelle fonctionnalité plutôt ingénieuse appelée Face Unblur pour le Pixel 6 qui fait exactement ce qu’il dit sur la boîte. Il « efface » tous les visages qui auraient pu devenir flous sur une photo lorsque le mouvement en était la cause.

Google obtient un tel effet via une combinaison de plusieurs types de technologies. Le premier est l’utilisation intelligente des nombreux appareils photo à l’arrière du Pixel 6, en particulier cet objectif ultra grand angle que l’on trouve à la fois sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Lorsque le Pixel 6 reconnaît un mouvement pendant la prise de vue, le téléphone peut utiliser simultanément des appareils photo à angle normal et ultra grand angle pour prendre la même photo. Alors que le capteur principal capture plus de lumière dans la scène pour la meilleure prise de vue globale, l’appareil photo ultra-large utilise un obturateur plus rapide pour s’assurer qu’il capture des images sans flou.

Le processeur Tensor de Google numérise ensuite les photos à la recherche de visages après la prise de vue, recadrant intelligemment les visages de la prise de vue ultra grand angle – une photo que les utilisateurs ne voient jamais – puis les plaçant dans la prise de vue principale avec correction de la perspective.

Étant donné que la caméra ultra grand angle peut introduire une quantité importante de distorsion vers les bords de l’objectif, les visages reconnus plus vers le centre sont normalement utilisés pour ce processus.

Le résultat est une photo qui inclut probablement un peu de flou dans toute l’image, mais qui présente des visages extra-nets parfaitement nets. C’est un cadeau de Google pendant les périodes où les téléphones manquent le plus souvent l’occasion.

Maintenant, comme toute technologie, celle-ci n’est pas parfaite. Il n’y a actuellement aucun moyen de forcer Face Unblur en tant que mode ; il est simplement actif tout le temps lors de la prise de photos et ne se présentera que lorsque le téléphone sera capable de créer un résultat final positif.

Cela signifie que, bien que la fonctionnalité semble magique lorsqu’elle fonctionne, il n’y a aucun moyen réel de contrôler quand elle fonctionne.

Similaire à cette fonctionnalité est Top Shot, une fonctionnalité que Google a fait ses débuts avec le Pixel 3 il y a quelques années mais est meilleure que jamais sur le Pixel 6.

Top Shot, comme Face Unblur, est une fonctionnalité automatisée qui fonctionne tout le temps – tant que vous l’avez activé dans les paramètres – et capture plusieurs photos à la fois à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur dans l’application appareil photo.

Si le Pixel 6 détecte un mouvement, il fournira parfois une chronologie des photos prises avant et après la prise de vue, dans l’espoir qu’une autre de ces photos capturées soit plus idéale que le moment exact où vous avez appuyé sur le déclencheur.

Top Shot est meilleur que jamais sur le Pixel 6 grâce à la mise à niveau de la résolution.

Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, mais c’est mieux sur Pixel 6 car il fournit des photos alternatives en pleine résolution. Auparavant, les photos alternatives choisies dans Top Shot ne produisaient que des photos de résolution inférieure. Alors que ces photos semblaient bien sur un écran de téléphone relativement petit, elles n’avaient pas l’air bien lorsqu’elles étaient imprimées ou agrandies sur un écran plus grand.

Rendre tout excitant

Prendre une photo nette du visage d’un enfant heureux, même dans des conditions sombres, est déjà un outil impressionnant à avoir dans l’arsenal de tout parent. Mais qu’en est-il des moments où un peu de mouvement peut en fait être une bonne chose ?

C’est presque comme mettre votre enfant dans le cadre d’un film d’action ou d’un dessin animé, et plus vous êtes créatif, plus le résultat sera amusant.

C’est là que les nouveaux modes de mouvement du Pixel 6 entrent en jeu. Action Pan, un nouveau mode particulièrement utile pour les parents, se concentre sur les visages et les objets en mouvement et donne à tout ce qui les entoure un look résolument excitant qui donne des photos vraiment époustouflantes.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un mode que vous n’utiliserez pas tous les jours – et probablement pas toutes les semaines non plus – mais c’est ridiculement cool quand vous trouvez un scénario d’utilisation pour cela.

J’aime aussi la facilité d’utilisation d’Action Pan. C’est, littéralement, une affaire de pointer-et-tirer. Passez en mode panoramique, appuyez sur l’obturateur et émerveillez-vous du résultat.

Action Pan peut être utilisé à l’arrêt, c’est-à-dire sans bouger du tout votre téléphone pendant la prise de vue, ou plus comme un panorama où vous suivez le sujet pendant un bref instant pour capturer une image plus dramatique. Quoi qu’il en soit, vous allez vous amuser et votre enfant aussi.

Capturer ce qui est réel

Être capable de capturer une large plage dynamique est important mais, en raison des petits capteurs sur les téléphones, plusieurs astuces doivent être utilisées pour obtenir de bons résultats. Afin de capturer un coucher de soleil lumineux sans rendre tout le reste de la scène trop sombre, par exemple, un téléphone devrait prendre une photo claire et une photo sombre, puis combiner les meilleures parties de chaque image pour produire une image magnifiquement équilibrée.

Google a trouvé comment représenter correctement les tons chair de toutes les nuances.

Magnifiquement équilibré, à moins que votre famille n’ait des tons de peau plus foncés, c’est-à-dire.

De nombreux appareils photo pour smartphones se sont rendus coupables d’éclaircir les tons chair plus foncés, de leur donner une teinte verte ou de simplement rendre les choses non naturelles.

Heureusement, Google a compris comment entraîner ses algorithmes à reconnaître les tons chair plus foncés et à ajuster correctement la photo. Comme nous l’avons souligné dans notre revue Pixel 6 Pro, la différence entre les photos prises avec le Pixel 6 et celles prises avec d’autres téléphones peut être incroyablement frappante, surtout si les personnes sur ces photos ont des tons de peau plus foncés.

Il est important de capturer correctement la scène – et toutes les personnes dans ces scènes – et maintenant il n’y a aucune raison de se contenter de photos mal capturées de vos amis et de votre famille.

Effacer ce qui n’est pas idéal

Avez-vous déjà pris une photo de famille à la plage pour être bombardé par quelqu’un qui ne devrait pas être dans le cadre ? Que diriez-vous de vous tenir entre deux bâtiments parfaitement encadrés dans une belle ville au coucher du soleil, pour vous rendre compte plus tard qu’un panneau rouge géant « pas de parking » détourne l’attention des teintes dorées qui vous entourent ?

Magic Eraser a été créé spécialement pour cette époque, et cela pourrait faire la différence entre une superbe photo de votre famille et une photo remplie d’étrangers ou de distractions.

Magic Eraser est une autre de ces fonctionnalités du Pixel 6 qui est optimisée par Google Tensor et, grâce à la capacité du processeur à reconnaître les objets et les personnes, fonctionne plus efficacement que les autres technologies du même genre.

Magic Eraser peut se débarrasser des photobombers et autres distractions dans vos photos.

Son utilisation est aussi simple que de sélectionner Magic Eraser dans la partie éditeur de photos de l’application Google Photos et d’encercler tout objet ou toute personne que vous souhaitez supprimer sur une photo. Plusieurs fois, les algorithmes intelligents de Google détecteront même la présence d’autres personnes ou d’objets dans une scène qui, selon eux, ne devrait pas s’y trouver, vous offrant un moyen de les effacer en un clic.

Bien que j’aime mon Galaxy Z Fold 3 et toute son incroyable polyvalence, je vais probablement rester avec le Pixel 6 Pro parce que je suis un parent et que les nombreux ajouts de Google à l’expérience de l’appareil photo ne sont pas seulement pour le spectacle : ils produisent en fait de meilleurs résultats quand ça compte vraiment.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens.

