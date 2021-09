Le Pixel 6 est le premier téléphone qui me passionne depuis longtemps

Je ne suis pas quelqu’un qui aime courir après les spécifications matérielles en ce qui concerne mon téléphone. Bien sûr, je suis un abruti qui achète une nouvelle carte vidéo PC chaque année, et j’ai dépensé plus de temps et d’argent que je n’aime l’admettre sur des moniteurs ou des claviers, mais quand il s’agit de mon téléphone, j’apprécie la stabilité et l’ennui plutôt que la brillance et nouveau. Fou, non ?

Tout tourne autour de cette puce.

Tout cela s’est envolé par la fenêtre lorsque Google a finalement confirmé qu’il mettait un SoC de sa propre conception dans le Pixel 6. C’est un téléphone que je suis vraiment ravi d’acheter.

Ne vous méprenez pas. Je suis pleinement et douloureusement conscient que le matériel du Pixel 6 et sa puce Tensor conçue par Google peuvent être un désastre complet. En fait, il y a de fortes chances que ce soit assez mal de faire au moins une des choses dont je dépends de mon téléphone pour bien faire. Mais cela pourrait aussi être quelque chose de très différent dans le bon sens et changer tout le jeu en ce qui concerne le matériel téléphonique, de la même manière qu’Apple l’a fait lorsque la société a décidé de concevoir son propre SoC.

C’est ce qui m’excite le plus. Le nouvel appareil photo sera probablement cool, mais je suis plus que satisfait de l’appareil photo de tous les autres téléphones Pixel, car même les modèles les moins chers prennent certaines des meilleures photos de tous les téléphones que vous pouvez acheter. J’espère que l’affichage est de premier ordre car c’est l’une des choses que j’apprécie le plus, mais en 2021, tous les meilleurs téléphones Android ont un excellent affichage. Il y aura de la mémoire et du stockage, et il stockera des choses et exécutera des applications. Il contiendra également une carte SIM et passera des appels et enverra des messages. Tout cela est une donnée.

Source : Google

La partie dont je ne suis pas si sûr est ce qui m’a intrigué. Qu’il soit carrément spectaculaire ou juste un échec spectaculaire, je ne m’attends pas à ce que le Google Tensor soit moyen. La moyenne est parfois bonne, et tous les téléphones phares utilisant le Snapdragon 888 témoignent du fait que l’ennui peut être incroyable, mais c’est toujours un peu ennuyeux. Vous l’allumez, vous vous connectez à votre compte Google et vous vous attendez à ce que tout fonctionne correctement et de la même manière que vous êtes habitué à ce que les choses fonctionnent. Où est le plaisir là-dedans ?

Qu’il s’envole ou s’écrase, ce ne sera probablement pas ennuyeux.

Donnez-moi de l’excitation. Donnez-moi une expérience qui me fait remarquer à quel point c’est différent. Et cela devrait être différent ; Bon ou Mauvais; Je suis vraiment convaincu que le Pixel 6 se penchera à l’extrême au lieu de la moyenne éprouvée. Je n’ai pas été aussi excité de voir le lancement d’un téléphone depuis le Galaxy Note original, que je m’attendais à ce qu’il soit horrible, et je suis heureux de dire que j’avais tort.

Certaines choses que les rendus me montrent que je n’aimerai certainement pas. Le téléphone est trop gros et je ne vais pas aimer ce qu’il ressent dans ma poche. Les lunettes sont trop étroites et mes pattes charnues maladroites finiront par toucher l’écran quand je ne le veux pas. Il a ce que je pense être la bosse de caméra la plus laide de toutes les bosses de caméra. Normalement, ce sont des compromis que je ne veux pas faire, et je saurais immédiatement que le Pixel 6 n’est pas pour moi.

Google n’est pas la plus grande entreprise de matériel informatique. CHOQUANT.

Ils sont tous éclipsés par le potentiel de génial, cependant. Google n’est pas la meilleure entreprise de matériel informatique, mais il est vraiment doué pour essayer de nouvelles choses dans les logiciels. Revenez au premier Pixel et à son appareil photo – Google a étendu le terme HDR à quelque chose alimenté par l’IA qui peut faire en sorte que les capteurs d’appareil photo inférieurs à la moyenne prennent des photos supérieures à la moyenne. Google peut même anticiper la façon dont nous utiliserons notre téléphone en fonction de la façon dont nous l’avons utilisé dans le passé. Google Assistant est si bon que je suis prêt à donner à ses algorithmes beaucoup trop de mes informations privées. C’est le genre de choses que Google fait vraiment bien.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Avoir un SoC pour smartphone fait maison signifie que Google va essayer d’en faire plus. Il y aura des succès et des échecs, mais les deux seront possibles parce que Google a enfin la seule chose qui manque – une puce conçue pour faire les choses intelligentes efficacement au lieu de s’appuyer sur la force brute.

Je ne vise pas seulement dans le noir ici non plus. Nous avons déjà vu comment Google peut utiliser l’IA et les logiciels pour compenser la puissance brute avec le Pixel 5. Donc non, le Pixel 5 n’est pas le téléphone le plus rapide et le plus brûlant connu de l’humanité en ce qui concerne la puissance brute. Vous pouvez le voir parfois lorsqu’il faut une seconde supplémentaire pour charger l’application sur laquelle vous appuyez. Mais dans l’ensemble, tout le monde a été agréablement surpris par les performances des pièces de milieu de gamme, même par rapport aux produits haut de gamme.

Une chose que je sais que je n’aimerai pas, c’est le prix.

Bien sûr, le Pixel 5 avait également un très bon prix, et je ne m’attends pas à ce que le Pixel 6 propose le même. Nous ne le saurons pas avant que Google n’ait son annonce finale, mais je ne serais pas surpris de voir un Pixel 6 Pro coûter plus de 1 000 $. Je n’attends pas du tout cette partie avec impatience parce que je ne pense pas qu’un téléphone vaut 1 000 $. Mais, comme je l’ai déjà mentionné, je ne fabrique ni ne vends de téléphones, donc je n’ai pas mon mot à dire en ce qui concerne leur prix. Vous devriez souhaiter que je l’aie fait, cependant.

Quoi qu’il en soit, le spectacle incroyable qu’est le Pixel 6 sera bientôt là. Bientôt si l’on en croit les rumeurs. Et j’ai hâte.

