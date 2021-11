Le Pixel 6 et Android 12L me font souhaiter une nouvelle tablette Google

J’utilise le nouvel iPad Mini depuis un mois et j’ai changé, et je l’aime beaucoup : avec une qualité de construction et des performances de niveau phare dans un boîtier compact, c’est une super petite tablette pour des trucs décontractés comme prendre des notes ou lire . Et cela peut ne pas en avoir l’air sur le papier, mais son écran de 8,3 pouces est en réalité beaucoup plus grand que même un très grand téléphone – comme, par exemple, le Pixel 6 de 6,4 pouces que j’utilise à ses côtés depuis quelques semaines. .

Aussi génial que le petit iPad qui puisse être dans la plupart des choses qu’il fait, c’est toujours un iPad. Par rapport à Android, les notifications d’iPadOS sont presque cassées, les paramètres sont positivement obscurs et cela coûte cher pour un appareil secondaire : 500 dollars. De plus, si vous ne pouvez pas deviner, j’aime vraiment Android – et la version géniale et personnalisée de Google sur Android 12 est encore ma version préférée. En utilisant le Pixel 6 et l’iPad Mini en même temps, parfois littéralement, j’ai beaucoup réfléchi à combien plus j’aimerais une tablette avec cette empreinte fonctionnant avec la même saveur d’Android que le Pixel 6.

Le nouvel Android 12L de Google offre un aperçu alléchant de cette possibilité. Il s’agit d’améliorations grand écran telles que des améliorations multitâches, un volet de notification reconfiguré et des API qui permettent aux développeurs de créer plus facilement des applications qui tirent mieux parti de l’immobilier sur grand écran. Google a montré ces fonctionnalités dans des images et des animations qui étendent Android 12 de style Pixel sur des toiles plus grandes, ce qui a suscité l’enthousiasme de beaucoup de gens à l’idée d’un téléphone pliable de marque Google. Mais j’ai utilisé des téléphones pliables, et honnêtement, je ne suis pas un fan – des appareils comme le Galaxy Z Fold3 sont trop volumineux, trop chers et trop délicats pour moi. Je suis ici en train de saliver à l’idée d’une nouvelle tablette Pixel.

Android 12L promet de mieux s’adapter aux grands écrans.

Google n’est pas étranger aux tablettes, bien sûr. Sa Nexus 7 était la première tablette que j’aie jamais possédée, et elle était plutôt appréciée des geeks Android à l’époque, mais sa plus grande Nexus 10 était moins populaire. La Pixel C, avec son clavier magnétique intelligent, est la seule tablette Google que je n’ai jamais possédée, mais j’ai utilisé la malheureuse Pixel Slate comme ordinateur principal pendant une année complète. Après l’échec critique et commercial de cette tablette Chrome OS, Google a tristement abandonné le matériel de la tablette ; il ne pensait apparemment pas que cela valait la peine de rivaliser avec l’iPad omniprésent et définissant les segments ou la série toujours populaire Galaxy Tab de Samsung. Beaucoup de ces tablettes Samsung sont plutôt géniales ; J’en ai utilisé un tas, et les meilleurs sont vifs et se sentent très premium, contrairement aux tablettes de Google.

Mon iPad est jaloux des notifications d’Android 12L.

Mais le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro font partie des meilleurs matériels jamais fabriqués par Google. Ils ne sont pas irréprochables : leur prix est inférieur à celui d’une concurrence tout aussi performante de centaines de dollars, leur ajustement et leur finition ne sont pas tout à fait comparables à ceux des appareils de premier plan des pairs de Google. Mais ce sont des appareils construits avec compétence avec un nouveau look unique, et grâce au chipset Tensor personnalisé de Google, ils ont la puissance nécessaire pour suivre à peu près n’importe quel autre appareil Android sur le marché. Avec ce niveau de finesse matérielle et la prise en charge des grands écrans récemment revitalisée d’Android 12L, il semble que Google soit sur le point de faire un retour en force sur les tablettes.

Ceci mais Android, s’il vous plaît.

Je me rends compte que la fabrication d’une tablette est plus compliquée que « prendre un téléphone et l’agrandir », mais les éléments se mettent en place : Google fabrique du bon matériel et a commencé à donner la priorité au fonctionnement de son logiciel sur des écrans plus grands que ceux de ses téléphones. Si la société pouvait intégrer son processeur Tensor hautes performances dans une tablette qui à la fois imitait le style unique de la série Pixel 6 et maintenait sa proposition de valeur absolument folle ? J’abandonnerais mon iPad pour cela en un clin d’œil – et je parierais de l’argent que je ne suis pas le seul.

