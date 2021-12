Le Pixel 6 n’arrivera pas à temps, alors achetez plutôt un de ces téléphones pour les vacances

Pour aussi merveilleux que soient et ont été les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il y a un problème flagrant auquel beaucoup sont toujours confrontés : pouvoir en obtenir un pour vous-même. À la suite du désastreux fiasco des précommandes de Google, qui a laissé de nombreux absents, aucun des prétendants de Google pour les meilleurs téléphones Android n’est disponible. En fait, certains d’entre nous ici devaient actualiser régulièrement les transporteurs et les détaillants locaux jusqu’à ce que nous puissions en obtenir un, mais tout le monde n’a pas eu cette chance.

Cela nous a fait réfléchir, cependant. Alors que les Pixel 6 et 6 Pro sont des téléphones incroyables, que devriez-vous considérer d’autre si vous ne voulez plus attendre ? En 2021, nous avons vu la sortie de tant de téléphones Android incroyables, allant des flippy boi aux bêtes soucieuses de leur budget et partout entre les deux. Alors sans plus tarder, voici nos choix pour ceux qui ne veulent plus attendre le Pixel 6.

Samsung Galaxy S21

Source : Hayato Huseman / Android Central

Le choix le plus évident pour ceux qui souhaitent acheter un nouveau téléphone Android est le Samsung Galaxy S21. Non seulement vous pouvez trouver des offres assez incroyables, mais le téléphone tient toujours malgré sa présence pendant à peu près toute l’année 2021.

Samsung a été sur une lancée, car il ne suit plus Google que dans le département des logiciels après la sortie de One UI 4 basé sur Android 12 plus tôt ce mois-ci. Il est certainement sûr de dire que Samsung a parcouru un long chemin depuis l’époque où certains de ses téléphones phares ne voyaient pas de mises à jour logicielles majeures pendant des mois après les faits. Mais le Galaxy S21 continue également de résister en ce qui concerne le matériel, car le téléphone est exceptionnellement bien équilibré et confortable à tenir sans être trop lourd.

Outre le super design et de nombreuses mises à jour logicielles, Samsung contient l’un des systèmes de caméras les plus impressionnants que nous ayons vus. Le Galaxy S21 Ultra ne présente peut-être pas la même fonctionnalité gadget « Space Zoom » que son prédécesseur, mais avec un total de cinq appareils photo, vous auriez du mal à trouver une image que vous ne pourrez pas capturer.

Toujours le meilleur

Samsung Galaxy S21

Le meilleur téléphone « dalle » de Samsung de l’année reste une option incroyable, même avec son successeur imminent. Le Galaxy S21 propose tout ce que l’on peut souhaiter, y compris la prise en charge du S Pen si vous optez pour l’Ultra.

Google Pixel 5a

Source : Ara Waggoner / Android Central

Pendant près d’un an, les Pixel 4a et Pixel 4a 5G figuraient en tête de liste des meilleurs téléphones Android bon marché. Mais maintenant que le Pixel 4a 5G a été retiré (avec le Pixel 5) grâce au Pixel 5a, il y a un nouveau champion. Le Pixel 5a était très attendu, comme cela a été le cas avec tous les appareils « Pixel a » de Google. Et avec le Pixel 5a, Google n’a pas déçu.

Bien qu’éclipsé par l’annonce ultérieure du Pixel 6, le Pixel 5a offre toujours la meilleure expérience d’appareil photo que vous puissiez obtenir sans avoir recours à un téléphone phare. Le matériel de l’appareil photo est à peu près le même que celui du Pixel 5, mais il sera pris en charge pendant une année supplémentaire, tout en portant toujours le scanner d’empreintes digitales arrière bien-aimé. Le seul « inconvénient » du Pixel 5a est sa disponibilité limitée, car le 5a n’est pas disponible en dehors du Japon et des États-Unis.

Valeur incroyable

Google Pixel 5a

Le Pixel 5a de Google est peut-être un peu éclipsé à ce stade, mais il n’en reste pas moins que c’est l’un des meilleurs téléphones du marché, et vous n’aurez pas besoin de vider votre portefeuille pour en obtenir un.

OnePlus 9 Pro

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

2021 a été une année tellement étrange pour OnePlus, mais la marque semble avoir vraiment réussi du point de vue matériel avec le OnePlus 9 Pro. En plus d’être le téléphone le plus cher de l’entreprise jamais sorti, le 9 Pro conserve une partie de ce flair OnePlus tout en offrant quelque chose que nous n’avions pas auparavant.

Pendant des années, la gamme de téléphones OnePlus a toujours eu un talon d’Achille dans le système de caméra. Grâce à un nouveau partenariat avec Hasselblad, ainsi qu’à des améliorations logicielles en cours de route et à l’utilisation de très bons capteurs, le OnePlus 9 Pro continue de surprendre. Le téléphone était même le finaliste du test de caméra pour smartphone aveugle de MKBHD, tombant juste en deçà du Pixel 5a en finale.

Mais il y a une grosse mise en garde à prendre en compte si vous regardez le OnePlus 9 Pro, et c’est le logiciel. La société est en train de changer de marque lors de sa fusion avec Oppo. Ainsi, au lieu d’OxygenOS, nous avons ColorOS, qui s’est avéré être une source de nombreux maux de tête au début du déploiement d’Android 12. Mais si vous voulez un téléphone qui a l’air bien, se sent fantastique et est l’un des meilleurs téléphones pour l’enracinement, le 9 Pro est la voie à suivre.

Offre impressionnante

OnePlus 9 Pro

Malgré ses problèmes logiciels plus récents, le OnePlus 9 Pro est le meilleur téléphone de l’entreprise et dispose enfin d’appareils photo suffisamment performants pour suivre le meilleur des meilleurs.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Source : Nick Sutrich / Android Central

Cela ne devrait pas surprendre, mais Samsung continue de dominer le marché des téléphones pliables. Et tandis que le Galaxy Z Fold 3 a fait la une des journaux après sa sortie grâce à l’inclusion de la prise en charge du S Pen, le Galaxy Z Flip 3 a été le téléphone qui en a surpris plus d’un.

Pour la toute première fois, vous pouvez obtenir un smartphone avec un écran pliable pour moins de 1 000 $. Et au cours des manigances du Black Friday / Cyber ​​Monday, les opérateurs offraient pratiquement le Flip 3 aux nouveaux et anciens abonnés. Une partie du succès du Flip 3 tient au fait que Samsung a non seulement atteint ce prix inférieur, mais a également introduit une multitude de nouvelles couleurs amusantes. Mais le Flip 3 et le Fold 3 sont désormais équipés d’un indice de résistance à l’eau IPX8. C’est absolument incroyable étant donné qu’il s’agit d’un paravent et que les problèmes de durabilité ont dissuadé de nombreux propriétaires potentiels ces dernières années.

Le système de caméra peut ne pas correspondre aux autres options de cette liste, mais l’engagement de Samsung envers la scène des smartphones pliables est sans égal. Avec le Z Flip 3, nous avons également un écran de couverture plus grand, la possibilité de personnaliser le design du téléphone avec l’édition sur mesure, et maintenant il y a même un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout cela, combiné à des spécifications phares sous le capot, en fait un package trop beau pour être ignoré.

Z Flip gang

Samsung Galaxy Z Flip 3

Une fois que vous utilisez un téléphone pliable, vous ne reviendrez jamais en arrière. Avec le Galaxy Z Flip 3, Samsung a prouvé qu’il était à l’écoute de ses clients, car nous avons un écran de couverture plus grand et un affichage avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

