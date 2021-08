Le Pixel 6 ne sera pas livré avec un chargeur dans la boîte

Après plusieurs fuites indiquant que le Pixel 5a commencera à se vendre en août, Google a dévoilé mardi le téléphone de milieu de gamme. Le Pixel 5a propose quelques mises à niveau par rapport au Pixel 4a 5G qui ne sont pas assez bonnes pour justifier un achat. Le Pixel 6 sera plus cher, mais il offrira plusieurs spécifications notables qui feront du produit phare un bien meilleur investissement. Les spécifications haut de gamme, les mises à niveau de l’appareil photo et la conception permettront au Pixel 6 de rester pertinent pendant plusieurs années. Mais ceux qui décident d’acheter un nouveau Pixel cette année doivent savoir que Google est prêt à copier à nouveau les décisions d’Apple sur l’iPhone. À partir des téléphones Pixel 6, Google n’inclura pas de chargeur dans la boîte.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas de tous les temps sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’iPhone a tout commencé

Apple a confirmé l’année dernière les rumeurs selon lesquelles ses iPhones ne seraient pas livrés avec des chargeurs et des écouteurs gratuits. La société a expliqué que la plupart des acheteurs possèdent déjà des chargeurs et des écouteurs. Retirer les accessoires de la boîte de l’iPhone aiderait Apple à réduire les déchets. Tout d’abord, Apple produira moins de chargeurs. Deuxièmement, toutes les boîtes de vente au détail d’iPhone sont plus petites. En conséquence, Apple peut emballer plus d’unités dans le même transport qu’auparavant.

Samsung n’a pas tardé à suivre le mouvement d’Apple, tout comme d’autres fournisseurs de smartphones. Avec le temps, la plupart des fabricants de combinés retireront probablement les chargeurs gratuits de la boîte. Entendre que Google envisage de retirer le chargeur des téléphones Pixel 6 n’est pas une surprise choquante.

Tout ce dont vous avez besoin est un câble de charge, qui fonctionnera avec la plupart des chargeurs. C’est encore plus facile pour Android que pour iPhone, car la plupart des appareils sont dotés de ports et de chargeurs USB-C. Cependant, tous les iPhones sont livrés avec des chargeurs Lightning vers USB-C, qui nécessitent des dongles ou un tout nouveau chargeur USB-C.

Chargeur Pixel 6 pas dans la boîte

Google a déjà confirmé la conception et les meilleures fonctionnalités des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce n’était pas un événement de lancement régulier, car Google tiendra une conférence de presse début octobre pour dévoiler les nouveaux Pixels dans leur intégralité. Initialement, Google n’a présenté que le nouveau design, confirmant les fuites récentes. La société a également annoncé le processeur Tensor personnalisé qui alimentera les deux Pixels et leurs principales spécifications.

La société n’a rien dit sur le chargeur de l’iPhone 6 jusqu’à cette semaine. Selon The Verge, Google a déclaré qu’il s’attend à ce que le Pixel 5a soit le dernier téléphone à inclure un chargeur dans la boîte.

Google a déclaré que la plupart des gens possèdent déjà une brique de chargement USB-C, ce qui est un argument valable. Seules les personnes n’ayant jamais possédé de smartphone ou d’autres appareils se rechargeant via USB-C seront impactées. Ils devront acheter un chargeur USB-C séparément.

Cette décision aidera Google à réduire ses coûts dans l’ensemble. Espérons qu’une partie de ces économies seront répercutées sur les acheteurs. Mais le Pixel 6 et surtout le Pixel 6 Pro seront des appareils coûteux, dotés à la fois de matériel et de fonctionnalités haut de gamme.

De nos jours, la plupart des téléphones prennent également en charge le chargement sans fil, en particulier les téléphones haut de gamme comme la série Pixel 6. Mais la fonctionnalité nécessite l’achat d’un chargeur sans fil séparé. Le chargeur sans fil se connecte également à une brique de charge standard.

Les fans de Pixel qui décident entre le Pixel 5a et le Pixel 6 devraient également prendre en compte le coût du chargeur s’ils n’en ont pas déjà un de rechange.

Meilleure offre du jour Mettez Alexa mains libres dans votre voiture pour seulement 19,99 $ avec ce superbe appareil à prix réduit d’Amazon ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (60 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission