Le Pixel 6 n’est même pas encore sorti et Google propose déjà des remises

in

Le battage médiatique ne manque pas à l’approche du lancement de Google Pixel 6, en particulier autour de l’anniversaire de Google. Et même si nous sommes probablement à un mois de la révélation complète, certains Google offrent déjà des remises sur son prochain produit phare pour fêter ses 23 ans.

9to5Google a repéré l’offre sur la boutique Google dans quelques pays d’Asie-Pacifique où le Pixel 6 sera vendu, offrant ce qui semble être l’équivalent américain de 50 $ sur le prix de l’appareil.

En Australie, tout achat dans le magasin vous récompensera avec « 70 $ de réduction sur les prochains téléphones Pixel 6 », et la société propose même un code de réduction de 15 % (BDAYSURPRISE) pour adoucir l’affaire. Le code peut être utilisé sur presque tous les articles du magasin, à l’exception de la nouvelle Nest Cam et de la Nest Doorbell alimentée par batterie.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il semble que ce soit à peu près le même accord au Japon et à Taïwan, et le code fonctionne même sur le Pixel 5a, qui n’est disponible qu’aux États-Unis et au Japon.

Selon le site australien, les achats éligibles doivent être effectués du 25 au 27 septembre. Les clients recevront un e-mail avec le code promotionnel avant le 30 novembre et devront utiliser le code avant le 31 décembre, sinon ils perdront leur belle remise.

Google n’a pas encore fourni de prix pour le Pixel 6, mais étant donné le prix de lancement de 999 $ AU du Pixel 5, chaque bit compte, d’autant plus que le Pixel 6 sera en concurrence avec certains des meilleurs téléphones Android de 2021 et une grande partie de 2022 comme bien.

L’offre n’est pas apparue pour les autres pays où le Pixel 6 sera vendu, mais Google taquine des “offres surprises” dans le cadre d’une vente de 24 heures prévue le 27 septembre dans d’autres pays comme le Royaume-Uni. Les États-Unis et le Canada sont notamment laissés de côté.

Un véritable vaisseau amiral Pixel

Google Pixel 6 Pro

La puissance de l’IA entre vos mains

Le prochain Google Pixel 6 Pro est en passe de devenir le meilleur smartphone de Google avec son nouveau SoC sur mesure qui alimentera l’IA et l’apprentissage automatique du téléphone sur l’appareil, permettant une meilleure photographie avec son système à trois caméras, une reconnaissance vocale améliorée et des tonnes de nouvelles expériences.