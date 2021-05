Le Pixel 6 pourrait bénéficier de cette fonctionnalité révolutionnaire de l’iPhone 12 d’Apple – .

Après une année 2020 décevante en termes de matériel phare Pixel, Google pourrait surprendre les fans avec quelques fonctionnalités intéressantes de Pixel 6. Selon les rapports, Google développe déjà un téléphone Pixel pliable et fabrique son propre processeur système sur puce (SoC). Ce dernier devrait faire ses débuts cette année, alimentant au moins un appareil Pixel 6. Baptisé Whitechapel (GS101), le processeur 5 nm est développé en collaboration avec Samsung. Le SoC n’aidera pas simplement Google à réduire sa dépendance à l’égard de Qualcomm, il lui permettra également d’offrir aux clients une fonctionnalité qui n’était disponible que sur les iPhones jusqu’à présent. Un SoC personnalisé conçu pour le Pixel permettrait à Google d’affiner les performances d’Android et de contrôler plus d’aspects du matériel, tout comme Apple le fait avec iOS et iPadOS.

Une nouvelle découverte suggère que Google pourrait ajouter une autre puce à la série Pixel 6 qui est déjà disponible sur les iPhones – un processeur ultra-large bande (UWB) qui pourrait alimenter de nouvelles fonctionnalités intéressantes de Pixel.

Top Deal du jour La plus grande vente d’appareils Amazon de 2021 est ici – vous ne croirez pas ces offres folles! Prix: 14,99 $ – 279,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’iPhone 11 a été le premier iPhone d’Apple à intégrer la technologie UWB. Le nouveau protocole sans fil permet à Apple d’offrir quelque chose appelé «recherche de précision» pour les appareils perdus. La technologie permet aux utilisateurs de localiser leurs objets perdus jusqu’à quelques centimètres, qu’il s’agisse d’un iPhone ou du nouveau tracker AirTag livré avec une puce U1 intégrée. La technologie UWB est également utilisée dans d’autres applications, telles que la transmission de contenu entre l’iPhone et un mini haut-parleur HomePod. La fonctionnalité AirDrop peut également être améliorée si les deux gadgets comportent des puces UWB comme le U1.

Samsung a ajouté le support UWB à la série Galaxy S21, et des puces ultra-large bande seront probablement incluses dans les futurs appareils.

L’intérêt de Google pour la technologie n’est guère surprenant. Google ne se contenterait pas de s’assurer que les téléphones Pixel 6 sont à égalité avec l’iPhone 12 et le Galaxy S21 en ajoutant un SoC UWB dans ses nouveaux combinés. La technologie pourrait également avoir une utilisation immédiate. Google pourrait s’appuyer sur UWB pour améliorer les connexions entre les téléphones Pixel et les appareils domestiques intelligents, ainsi qu’à des fins de suivi. Cela ne veut pas dire que Google construira son propre tracker de type AirTag, car ce n’est qu’une des différentes fonctionnalités UWB disponibles pour les utilisateurs. Tout cela n’est que spéculation pour le moment, car Google n’annoncera le Pixel 6 qu’en octobre. On ne sait pas s’il prévoit de parler d’UWB lors de son grand événement Google I / O 2021 dans quelques semaines.

Tout ce que nous avons pour l’instant, c’est la preuve que Google teste la prise en charge d’une API UWB Android 12 sur «Raven», l’un des noms de code internes utilisés pour le Pixel 6.

Je n’ai plus de détails à partager, comme la confirmation qu’un Pixel de nouvelle génération prendra effectivement en charge UWB, si Google travaille sur des trackers UWB / BT, que «corbeau» soit le Pixel 6 ou 6 XL, etc. – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 avril 2021

Mishaal Rahman des développeurs xda et 9to5Google ont tous deux révélé divers aspects de l’intérêt de Google pour la technologie UWB. Ce dernier prétend avoir vu de la documentation selon laquelle Google travaille avec Qorvo sur du matériel UWB.

Google devrait sortir trois téléphones Pixel cette année. Le téléphone Pixel 5a qui semble être presque identique au Pixel 4a 5G sera déployé en premier. Deux appareils Pixel 6 sont alors attendus à l’automne. Outre Raven, il existe également un nom de code «Oriole» appartenant à un combiné Pixel inédit. Tous les téléphones Pixel 6 prendront probablement en charge la connectivité ultra-large bande, si ces rapports récents provenant de sources fiables sont exacts.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.