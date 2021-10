Le Pixel 6 pourrait commencer à un prix relativement abordable de 599 $

Le prix du Pixel 6 pourrait commencer à 599 $ avec 128 Go de stockage, tandis que le Pixel 6 Pro de 128 Go pourrait commencer à 898 $, selon les premiers prix américains dans les magasins Target repérés par M. Brandon Lee et Evan Lei. Lei a publié une photo des prix déjà affichés sur les étagères de Target, tandis que Lee a des images du système d’inventaire du détaillant montrant les mêmes prix. Une « date de la rue » pour les deux téléphones (aka leurs dates de sortie) est répertorié comme le 28 octobre.

Lee a précédemment annoncé que les prix de départ européens du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro seraient respectivement de 649 € et 899 €, tandis que Roland Quandt de WinFuture a découvert les listes d’Amazon UK qui montrent le Pixel 6 Pro de 128 Go au prix de 849 £, avec un date d’expédition du 1er novembre. Le Pixel 6 Pro avec 256 Go de stockage pourrait coûter 100 £ de plus à 949 £.

S’ils sont exacts, ces prix sont beaucoup plus abordables que ce à quoi nous nous attendions après que Google a déclaré qu’il fabriquait un smartphone « ultra haut de gamme » en août. Le responsable du matériel de Google, Rick Osterloh, a même déclaré que le nouveau téléphone serait « certainement un produit à prix premium », ce qui suggérait un prix de plus de 1 000 $. Au lieu de cela, ces prix de départ sont moins chers que le Pixel 5 de milieu de gamme qui a fait ses débuts pour 699 $ l’année dernière.

Google est sur le point d’annoncer ses derniers smartphones lors d’un événement qui aura lieu mardi à 13h HE / 10h PT. Les deux téléphones seront les premiers de Google à utiliser son propre processeur Tensor, et pourraient prendre en charge le déverrouillage facial, une charge rapide sans fil jusqu’à 23 W via un nouveau Pixel Stand, et s’accompagnent de cinq ans de mises à jour de sécurité Android. Si vous souhaitez examiner de plus près les téléphones avant leur lancement officiel, de nombreuses images du combiné ont été divulguées, montrant tous les aspects de leur conception.