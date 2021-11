Le Pixel 6 Pro bat les meilleurs d’Apple et de Samsung lors d’une fusillade

Robert Triggs / Autorité Android

Le logiciel d’appareil photo de Google a longtemps été considéré comme l’étalon-or parmi tous les fabricants de smartphones. Mais il semble que de nombreuses marques se soient rattrapées au cours des deux dernières années, proposant des logiciels pouvant aller de pair avec les meilleurs de Google. Cela a également été aggravé par la décision de Google de s’en tenir le plus longtemps possible à un capteur de caméra principal vieillissant.

La série Pixel 6 représente cependant une mise à niveau matérielle majeure, car Google apporte un nouveau capteur de caméra principal à la table ainsi qu’un silicium amélioré. Ces mises à niveau (entre autres) sont-elles suffisantes pour battre le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max à vos yeux ? Nous avons posté notre fusillade avec la caméra ce week-end et vous avons demandé de choisir le meilleur téléphone. Voici comment vous avez voté.

Quel téléphone prend les meilleures photos dans l’ensemble ?

Résultats

Un peu plus de 2 700 votes ont été comptés dans notre sondage à la fin de la fusillade, et le gagnant par une marge assez importante est le Pixel 6 Pro (49%). La plupart des commentaires n’indiquent pas de raison spécifique pour choisir le téléphone Google, bien que notre propre Rob Triggs ait félicité le téléphone pour ses portraits et ses performances de zoom.

En disant cela, il y avait quelques domaines d’amélioration pour le Pixel 6 Pro. Rob a spécifiquement souligné la décevante caméra ultra-large, ainsi que les prises de vue de la caméra principale souffrant de problèmes de détails et d’artefacts occasionnels.

À la deuxième place se trouvait le Galaxy S21 Ultra, recueillant un peu moins de 30 % des voix. Rob a déclaré que le produit phare Ultra de Samsung était le vainqueur de cette fusillade, louant sa polyvalence et le fait qu’il ne gère rien de mal. Quelques lecteurs ont également souscrit à notre verdict, selon les commentaires.

Plus de couverture photographique : Vous voulez un téléphone avec un excellent appareil photo ? Voici ce qu’il faut rechercher.

Enfin, l’iPhone 13 Pro Max était à la troisième place avec ~21% des voix. Rob a déclaré que l’appareil Apple avait des problèmes d’exposition, de HDR et de prise de vue en basse lumière, et n’était pas non plus aussi bon que ses deux rivaux Android en termes de zoom longue portée et de couleurs ultra-larges. Il a cependant noté qu’il prenait de bonnes images de portrait et que c’était « phénoménal » pour l’enregistrement vidéo. Les commentaires des lecteurs sont également d’accord avec ce dernier point.

Certains commentaires de lecteurs disent également que les images des différents téléphones se ressemblent toutes. Ainsi, le consommateur moyen n’aura pas vraiment une mauvaise expérience avec l’appareil photo s’il opte pour l’un de ces trois téléphones.

commentaires

Eoaoos : En d’autres termes, ils ont tous l’air fantastiques. Je suis d’accord avec le verdict. Samsung est toujours celui à battre. C’est la polyvalence qui distingue Samsung. J’ai hâte de voir le S22 Ultra car ce sera mon prochain téléphone issu du Note 9. Justin Martin : Pixel est toujours roi Don Kot : J’étais à fond sur l’iPhone 13 pro jusqu’à ce que je voie cette excellente comparaison. L’iPhone 13 est globalement moins performant. Dommage que ni Google ni Samsung ne proposent ce téléobjectif dans les téléphones plus petits. L’iPhone a un déficit en qualité d’image, mais il gagne en qualité vidéo. almon : Pour moi, la plupart des appareils photo de la plupart des téléphones fonctionnent parfaitement, et cela en dit long lorsque je sélectionne un téléphone pour l’achat. Je ne peux vraiment pas faire la différence en dehors des différences de luminosité. ANTHONYinCALI : Ces images me paraissent toutes très belles. Il semble que seules des différences vraiment minimes les séparent et, pour moi, les couleurs Punchier du S21 Ultra l’emportent pour moi. J’attends avec impatience l’avis sur la qualité de la vidéo ! thereasoner: La plupart des choses se résumeront à la préférence, mais le bord de l’iPhone en vidéo est clair, tout comme les images « plus réalistes » avec le Pixel 6 Pro. Pour moi, en tant que personne qui profitera certainement des progrès étonnants réalisés dans la précision du teint, le Pixel 6 Pro est le grand gagnant. spacebar2011: Je ne m’attendais pas à ce que le S21U résiste aussi bien vers la fin de sa première année. Certainement surpris de voir à quel point l’iPhone 13 est peu impressionnant. J’aime toujours les meilleurs clichés Pixel HDR, bien que le Samsung soit assez proche. C’est à la vidéo que Google et Samsung doivent sérieusement consacrer des ressources, l’iPhone y est toujours imbattable. MrDibism: J’ai été moi-même surpris d’avoir aimé beaucoup de photos de Samsung !! Je pensais que le Pixel battrait Samsung… Je suppose que Google Pixel n’est plus le meilleur en matière d’appareil photo. Et cette fusillade n’est même pas comparable aux téléphones de Huawei, OnePlus, Oppo et Vivo. Vivo X70 Pro+ dit bonjour ? lol moabman: Il est impossible de juger quelle photo est la meilleure lorsqu’elles sont si proches. J’ai regardé et je dirais que c’était Pixel ; cependant, il faudrait des originaux sur un moniteur entièrement calibré.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et pour tous les commentaires ! Êtes-vous d’accord avec les résultats de ce sondage? Faites-le nous savoir via la section commentaires.