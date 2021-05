Le Pixel 6 Pro de Google a l’air incroyable dans ces nouvelles maquettes colorées – .

Google I / O 2021 était plein d’annonces intéressantes, mais nous n’avons pas pu voir de nouveaux appareils lors de la conférence des développeurs cette année. Au lieu de cela, Google s’est concentré sur le logiciel, nous donnant un aperçu détaillé d’Android 12, du nouveau système d’exploitation Wear combiné à Tizen, et des mises à jour de Google Maps, Google Workspace, etc. Mais même si Google n’était pas prêt à montrer l’un de ses nouveaux appareils, Internet l’était. Jeudi dernier, l’animateur de Front Page Tech, Jon Prosser, a divulgué les premiers rendus des modèles Pixel 6 et leurs refontes radicales.

Il y aura sans aucun doute plus de fuites dans les semaines à venir (et Google a été connu pour faire le suivi des fuites avec ses propres confirmations dans le passé), mais pour l’instant, nous avons eu un meilleur aperçu du design que Prosser a montré. off dans ses vidéos du prolifique artiste de rendu Waqar Khan. Celles-ci sont basées sur les images partagées par Prosser la semaine dernière, mais elles nous donnent une idée encore meilleure de ce à quoi ressemblera le Pixel 6 Pro lors de son lancement plus tard cette année avec des modèles 3D et de nouveaux angles.

Une fois de plus, la caractéristique la plus frappante du Pixel 6 Pro doit être le module de caméra arrière. Contrairement aux tableaux rectangulaires qui apparaissent sur la plupart des produits phares modernes, le Pixel 6 Pro dispose d’une bande de caméra massive qui s’étend d’un bord à l’autre sur le panneau arrière du téléphone. Il semble y avoir trois objectifs sur le Pixel 6 Pro, et d’après ce que nous avons vu dans la vidéo de Prosser, le Pixel 6 standard n’en aura que deux. Mais les deux partageront apparemment la bosse d’appareil photo la plus importante de la mémoire récente.

L’écran du Pixel 6 Pro se démarque également, avec de petites lunettes pour rivaliser avec d’autres produits phares coûteux et une caméra selfie centrée dans une découpe perforée rappelant le Galaxy S21. Une autre façon dont Google rattrapera apparemment Samsung consiste à ajouter un scanner d’empreintes digitales sous-écran à son produit phare 2021, qui est devenu la norme pour de nombreux autres fournisseurs Android. Il n’y a aucune preuve d’un scanner arrière dans les maquettes non plus, les fans de Pixel peuvent donc pousser un soupir de soulagement.

Lors de la rédaction de cet article, il convient de noter que Steve Hemmerstoffer et le magazine technologique indien Digit se sont associés pour fournir ce qu’ils prétendent être des spécifications et des images encore plus précises du Pixel 6 Pro. Selon les informations qu’ils ont reçues, le Pixel 6 Pro est susceptible de disposer d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces, ainsi que d’un appareil photo grand angle principal, d’un téléobjectif périscope et d’un troisième appareil photo qui n’a pas encore été identifié. Digit indique également que le Pixel 6 Pro dispose de deux haut-parleurs stéréo et prend en charge le chargement sans fil. Vous pouvez regarder leur vidéo ici:

Aucune de ces fuites n’avait été confirmée par Google au moment de la rédaction de cet article, mais maintenant que de plus en plus de sources confirment le design que Jon Prosser a fait ses débuts dans l’épisode de Front Page Tech de la semaine dernière, il semble de plus en plus probable que nous ayons vu la conception finale du Pixel 6.

