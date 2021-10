Le Pixel 6 Pro de Google s’attaque à l’iPhone 13 Pro

Par rapport aux générations précédentes, Google s’en prend à Apple (et Samsung) de manière beaucoup plus agressive avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Google ce matin a entièrement détaillé les Pixel 6 et Pixel 6 après avoir taquiné les aspects clés il y a plusieurs semaines.

Tensor + fonctionnalités logicielles

Cela commence avec Tensor, ou ce que Google a appelé la « plus grande innovation matérielle mobile de l’histoire de l’entreprise ». Google n’est pas en concurrence sur les performances, comme la série de puces A d’Apple, mais voulait plutôt un SoC optimisé pour exécuter ses algorithmes d’apprentissage automatique et les fonctionnalités utilisateur qui en résultent.

La puce Tensor est spécialement conçue pour offrir les dernières avancées de Google en matière d’IA directement sur un appareil mobile. C’est un domaine dans lequel nous avons été retenus pendant des années, mais nous sommes maintenant en mesure d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’innovation des smartphones basée sur l’IA. Tensor nous fournit également une base matérielle sur laquelle nous nous appuierons pour les années à venir, afin que vous puissiez profiter des expériences personnelles et utiles que vous attendez d’un téléphone Google. Rick Osterloh, vice-président senior du matériel

Cela inclut un modèle de reconnaissance vocale local qui utilise « moitié moins d’énergie » lors de l’exécution sur Tensor. Il alimente une expérience de « saisie vocale de l’assistant » qui permet aux utilisateurs de modifier ce qu’ils ont transcrit de manière entièrement mains libres (et hors ligne). Cela inclut la possibilité d’« Envoyer » avec votre voix, de dire « Effacer » pour supprimer la dernière phrase et d’utiliser « Suivant »/« Précédent » pour vous déplacer dans les champs de texte. Pendant ce temps, vous pouvez épeler lettre par lettre lorsque des erreurs sont commises, et il est également facile d’insérer des emoji.

L’écran d’appel, où votre Pixel répond automatiquement aux appels inconnus et leur demande d’indiquer leur objectif, est également plus précis avec Tensor, tandis que la traduction bénéficie d’une mise à niveau importante. Google affirme que la qualité de la traduction s’est améliorée de 18% grâce à Tensor, ce saut prenant généralement « plusieurs années de recherche ». Les autres fonctionnalités incluent :

Caméra

Le Pixel 6 utilise également fortement Tensor pour la caméra. Google affirme que la puce permet à l’apparence et à la qualité photo de la signature Pixel d’être intégrée à la vidéo. Son algorithme HDRnet peut être traité en direct sur une vidéo 4K 60FPS pour une « excellente » précision des couleurs avec des améliorations de la vivacité et de la stabilisation.

Pendant ce temps, la photographie bénéficie de fonctionnalités telles que « Face Unblur ». S’il y a un visage dans une scène qui a beaucoup de mouvement mais pas assez de lumière, Google activera l’appareil photo ultra-large pour prendre une deuxième photo lorsque vous appuyez sur l’obturateur de l’objectif principal.

L’image principale utilise une exposition normale pour réduire le bruit, et l’ultra large utilise une exposition plus rapide qui minimise le flou. L’apprentissage automatique fusionne le visage plus net de l’ultra-large avec la prise de vue à faible bruit de l’appareil photo principal pour obtenir le meilleur des deux dans l’image.

D’autres outils incluent une gomme magique dans Google Photos qui peut supprimer les photobombers et autres objets indésirables. Pendant ce temps, vous capturez rapidement des expositions longues qui brouillent de manière créative un sujet en mouvement, tandis que « Action Pan » fait le contraire pour l’arrière-plan.

Matériel

En termes de spécifications, les principales différences entre les Pixel 6 et 6 Pro sont ci-dessous. Au cours des dernières années, Google proposait deux tailles de téléphone avec des spécifications similaires (en dehors de la batterie et de l’écran). En 2021, le Pixel 6 poursuit une stratégie plus proche de l’iPhone en proposant un modèle avec un matériel plus avancé et un prix plus élevé.

Pixel 6

Pixel 6 Pro

OLED

6,4 pouces (1080 × 2340) OLED 6,7 pouces (1440 × 312)

Fréquence de rafraîchissement

90 Hz 120 Hz, jusqu’à 10 Hz (LTPO)

Batterie

4 614 mAh 5 003 mAh

RAM

8 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5

Espace de rangement

128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go

Caméra grand angle

50MP (82° FOV, f/1,85) 50MP (82° FOV, f/1,85)

Ultra-large

12MP (114°, f/2,2) 12MP (114°, f/2,2)

Téléobjectif

x 48MP (23,5°, f/3,5)

Pendant ce temps, les choix de couleurs sont similaires, l’offre la moins chère obtenant des nuances ludiques (corail, vert et noir), tandis que la version premium est plus guindée avec de l’or/jaune, du blanc/argent et du noir. Il n’y a pas non plus de chargeur inclus dans la boîte pour un emballage minimaliste qui se compose simplement d’un câble USB-C et d’un adaptateur USB-C vers USB-A (pour Lightning).

Bien sûr, une chose qui diffère d’Apple est que le Google Store a beaucoup de mal à laisser les gens acheter le Pixel 6. Il commence à 599 $ aux États-Unis pour un modèle de 128 Go sans mmWave, tandis que le 6 Pro commence à 899 $.

