Le Pixel 6 Pro est le premier téléphone Google depuis des années à m’éloigner de Samsung

En 2019, je suis passé d’un téléphone Pixel à un téléphone Samsung. Au cours des trois années qui ont suivi, je n’ai pas été tenté de revenir en arrière – j’ai vraiment apprécié ce que Samsung a offert. Mais cela a changé à mesure que nous nous rapprochions du lancement des Pixel 6 et 6 Pro, car les rumeurs et les fuites m’ont amené à me demander si je pourrais revenir sur Google. J’ai passé la semaine dernière à utiliser un Pixel 6 Pro comme téléphone principal et les résultats m’ont surpris.

La raison pour laquelle j’ai choisi Samsung, non seulement pour remplacer mon Pixel, mais aussi pour tous les autres fabricants OEM, se résumait à un matériel haut de gamme, bien construit et fiable, avec un logiciel tout aussi bien conçu pour l’accompagner.

Depuis que j’ai pris cette décision, je l’ai réévaluée chaque année pour voir si je serais tenté de revenir en arrière et ne l’ai pas été – jusqu’à présent. Le Pixel 4 avait une faible autonomie de batterie, manquait d’un appareil photo ultra-large et a échangé un scanner d’empreintes digitales pour le déverrouillage du visage. Le Pixel 5 était un téléphone solide pour le prix, mais il n’a pas résisté au matériel de mon S20 Ultra. Mais le Pixel 6 Pro a réalisé ce que les autres n’ont pas pu, il n’est donc pas surprenant de le voir remporter le vote de choix de nos lecteurs pour le meilleur téléphone de 2021.

Matériel

Google a appelé le Pixel 6 Pro son premier téléphone phare, et il avait une bonne raison de le faire. Chaque Pixel a toujours fait une sorte de compromis, que ce soit le design daté du Pixel d’origine (que j’aime toujours), la qualité d’écran incohérente du Pixel 2 XL, l’encoche de la baignoire et la RAM insuffisante du Pixel 3 XL, le faible la durée de vie de la batterie du Pixel 4 et le milieu de gamme global du Pixel 5. Le Pixel 6 Pro ne présente aucun de ces problèmes.

L’écran ne tire aucun coup de poing. Je sais que beaucoup de gens trouvent que la taille est un problème, mais 6,7″ est l’endroit idéal que j’ai appris à apprécier au cours des deux dernières années. 90 Hz était assez bon sur les Pixel 4 et 5, mais il ne peut pas se comparer au 120 Hz c’est devenir la norme sur le reste du marché, et il est bon de voir que Google rattrape enfin son retard et le propose à 1440p.

C’est agréable de voir que Google rattrape les téléphones Samsung dans le département d’affichage.

Comme le Galaxy S21 Ultra, il s’agit d’un panneau LTPO, donc là où d’autres écrans ne peuvent basculer qu’entre 60 Hz ou 120 Hz, ce téléphone peut faire varier le taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz selon la tâche à accomplir. Défilement fluide et efficacité de la batterie. Gagnant-gagnant.

Le seul inconvénient de cet écran est sa courbure. Ces dernières années, Samsung a régné sur le rayon de ses écrans incurvés, culminant dans la courbe subtile du S21 Ultra. Google est allé dans la direction opposée, et bien que ce ne soit pas un dealbreaker, je souhaite toujours que ce soit plus plat.

La durée de vie de la batterie sur le 6 Pro a été incroyable lors de mes tests, me procurant facilement environ sept heures de temps d’écran lors d’un récent voyage à Londres. Ce fut une journée éprouvante pour le Pixel, avec moi en train de spammer l’appareil photo à chaque occasion et une utilisation constante du GPS de Google Maps sur la 5G. Sur la base de l’expérience précédente, j’aurais eu la chance d’obtenir cinq heures d’écran à l’heure de mon S21 Ultra dans des circonstances similaires.

La vraie star de cette émission est Tensor, le cœur battant au centre du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Tout le bien de ce téléphone se résume à cette puce, qui a été exceptionnelle jusqu’à présent, surtout pour un produit de première génération.

Le 6 Pro est resté fluide tout au long de mes tests et n’a jamais perdu de cadre. Les téléphones Pixel se sont toujours sentis fluides grâce à la nature simplifiée et optimisée du skin Android de Google, mais rien ne se rapproche de cela. Chaque balayage du tiroir de l’application, chaque pression sur le clavier, faites défiler Facebook et la session Minecraft s’est déroulée sans accroc. Tensor fait bien plus que rendre le téléphone rapide, mais nous en discuterons dans les sections pertinentes.

Malheureusement, l’expérience matérielle n’a pas été parfaite et j’ai été déçu par les haut-parleurs. L’écouteur n’est pas assez fort pour générer une image stéréo correcte, et tout ce que vous écoutez sonne toujours comme s’il était déplacé vers le bas du téléphone. Tous les téléphones Samsung que j’ai possédés, du S10+ au S21 Ultra, ont excellé dans ce département, donc les haut-parleurs faibles du Pixel m’ont laissé tomber.

Les caméras

Vous ne pouvez pas parler d’un téléphone Pixel sans mentionner les appareils photo. C’est la caractéristique la plus remarquable des téléphones Google depuis le Nexus 6P, et cela continue dans ce que je considère comme son successeur spirituel. Contrairement aux Pixels précédents, qui utilisent tous un matériel très similaire, tout dans la suite de caméras du 6 Pro est tout nouveau. Le capteur principal 50MP prend des images incroyablement détaillées, et c’est bien d’avoir enfin un bon zoom sur un Pixel.

Ce qui m’a le plus impressionné à propos de ces caméras, ce sont les performances en basse lumière, que vous pouvez voir ci-dessus. La première image est une exposition de quatre minutes prise sur un trépied en mode Astrophotographie. Les conditions étaient loin d’être parfaites, avec des lampadaires à une dizaine de mètres et beaucoup de lumière ambiante provenant des maisons voisines, mais j’ai eu une photo incroyable du ciel nocturne et un gif encore meilleur.

Dans la galerie ci-dessus, vous verrez des photos comparatives prises sur le Pixel 6 Pro et mon S21 Ultra au Victoria and Albert Museum de Londres. La première photo de chaque comparaison est le Pixel et la seconde est le S21 Ultra.

Je m’attendais à ce que le Pixel écrase mon S21, mais ce n’est pas le cas. Les deux téléphones ont pris de bonnes photos pour la plupart, avec le Pixel plus naturel et le Galaxy avec un HDR plus évident. Lequel de ceux que vous préférez dépendra de vos préférences personnelles, mais les photos du Pixel pourraient facilement être modifiées pour correspondre au S21, ce qui serait plus difficile à faire dans l’autre sens.

Je m’attendais à ce que le Pixel écrase l’appareil photo de mon S21, mais ce n’est pas le cas.

Le seul endroit où mon S21 était meilleur était la caméra ultra-large. En raison du faible éclairage, aucun des deux téléphones n’a pris d’images particulièrement impressionnantes ici, mais les photos illustrent une différence claire : le Samsung est beaucoup plus large que le Pixel. J’adore prendre des photos avec un objectif ultra-large, mais je ne me sentais pas assez large chaque fois que j’essayais de le faire sur le Pixel. Lorsque vous considérez que le S21 Ultra parvient également à se regrouper dans un très bon mode macro, et il y a clairement un gagnant là-bas.

Quant aux capacités de zoom, elles étaient à égalité la plupart du temps. Grâce au zoom super résolution de Google, le recadrage numérique à 10x sur le Pixel 6 Pro était aussi bon que le 10x optique sur le S21U. Tout ce qui dépasse 10x a aidé le téléphone Samsung à sortir en tête, mais j’évite généralement cela parce que les images ne sont pas bonnes. Le seul domaine que le Pixel manque ici est la capture vidéo. Filmant en 4K, vous ne pouvez pas zoomer plus loin que 4X, tandis que le S21U peut faire du 4K jusqu’à 10x grâce à ce capteur dédié.

Dans l’ensemble, j’ai préféré l’expérience de prise de vue sur le Pixel 6. Le décalage de l’obturateur n’est pas un problème sur ce téléphone comme c’est le cas sur le S21 Ultra, et des choses comme Night Sight et Astrophotography sont tellement en avance sur tout ce que Samsung a à offrir.

Les logiciels

J’adore One UI, en particulier One UI 4. C’est ma version préférée d’Android depuis que je l’ai vue pour la première fois, donc si jamais je devais être tenté par Google, il faudrait que je fasse des changements. Google a livré, faisant d’Android 12 la meilleure version d’Android à ce jour. Material You est magnifique, les nouvelles animations sont fluides et les performances globales sont excellentes.

Mais utiliser un Pixel, c’est bien plus que l’expérience Android d’origine. Contrairement aux anciens téléphones Nexus, les Pixels bénéficient de fonctionnalités exclusives qu’aucun autre téléphone ne verra jamais. Je me souviendrai toujours du moment où MKBHD a appelé un Pixel (j’oublie lequel) « le smartphone le plus intelligent ». C’est la description parfaite, encore plus pour le Pixel 6 Pro. Grâce à Tensor, je n’ai jamais vu l’Assistant répondre aussi vite, et la nouvelle saisie vocale dans Gboard est inégalée. Au cours de ma semaine d’utilisation, je suis passé de la saisie vocale à une utilisation constante.

Certaines des fonctionnalités exclusives de Google, telles que l’écran d’appel, sont des raisons suffisantes pour vouloir ce téléphone.

La fonctionnalité logicielle que j’ai le plus appréciée, cependant, était le filtrage d’appels. Je sais que c’est une vieille nouvelle pour ceux d’entre vous aux États-Unis, mais ici de l’autre côté de l’étang, il n’est disponible que depuis quelques mois. Ce n’est pas non plus la version complète trouvée aux États-Unis, car vous ne pouvez pas lui demander de rester en attente ou de faire une réservation pour vous pour l’instant, mais la fonctionnalité de base de filtrage des appels entrants m’a enthousiasmé. Le spam est un gros problème ici, et regarder ces appelants interagir avec l’assistant m’a fait sourire.

Alors, cette affaire est-elle classée ? J’aime le matériel et l’expérience logicielle est bonne aussi. Lorsque vous prenez en compte le prix de 850 £ (ce qui est nettement moins cher que mon S21), cela ressemble à une évidence. Malheureusement, il y a encore quelques points de friction, et je ne suis pas sur le point de vendre mon Galaxy pour un Pixel.

L’expérience du logiciel, aussi bonne soit-elle, n’est toujours pas suffisante pour me faire basculer. La refonte des paramètres rapides d’Android 12 a été controversée auprès des utilisateurs, et pour une bonne raison. L’ajout d’une étape supplémentaire pour basculer entre le Wi-Fi ou les données mobiles est ennuyeux, et la conception des boutons eux-mêmes gaspille tellement d’espace. L’intérêt de Quick Settings est, comme son nom l’indique, d’accéder facilement aux fonctions système importantes.

Un autre excellent exemple est l’écran des statistiques de la batterie, qui n’affiche plus un écran correct lors de la lecture de l’heure. Pour évaluer la durée de vie de la batterie de mon Pixel 6, je devais appuyer sur chaque segment de ce graphique, noter le temps d’écran pour cette période, puis l’additionner.

Ensuite, nous avons toutes les fonctionnalités que vous ne trouverez que sur un téléphone Samsung, en particulier dans l’application Good Lock. Avec Good Lock, je peux effectuer de nombreux réglages qui étaient auparavant exclusifs aux ROM personnalisées et aux téléphones rootés, le tout à partir d’une application officielle. Masquer les icônes de la barre d’état, modifier la navigation gestuelle d’Android et utiliser des packs d’icônes personnalisés ne sont que quelques-unes des merveilleuses choses possibles sur un téléphone Samsung.

Les mises à jour en temps opportun ne sont plus un réel avantage du Pixel non plus. Samsung publie régulièrement des correctifs de sécurité avant ou en même temps que Google, et mon S21 Ultra a reçu une mise à jour stable d’Android 12 moins d’un mois après que Google a mis à jour les Pixels. One UI 4 possède toutes les grandes fonctionnalités d’Android 12, sans la plupart des désagréments.

Maintenant, si j’avais essayé le Pixel 6 au lancement et que je l’avais comparé à mon S21, j’aurais peut-être été tenté de changer, malgré les problèmes logiciels que je viens de mentionner. Mais entre la sortie du Pixel 6 et la mise en main d’un Pixel, j’ai pu essayer autre chose.

Le Z Fold3 a complètement changé mes priorités lors de l’achat d’un téléphone. La durée de vie de la batterie et les appareils photo étaient deux des principaux facteurs décisifs, mais ils se classent maintenant beaucoup plus bas. La batterie n’est pas géniale sur le Fold3, mais elle se charge rapidement, et je transporte toujours une banque d’alimentation de toute façon, même lorsque je teste le Pixel 6. Les appareils photo ne sont pas aussi spectaculaires que le 6 Pro ou le S21 Ultra, mais ils sont assez bien. Maintenant que je travaille à domicile, je ne sors prendre des photos qu’une à deux fois par mois, et même avec le S21 Ultra dans ma poche, je préfère utiliser mon Sony A6300 à la place. Le Fold3 a presque ruiné d’autres smartphones pour moi, et je serai incroyablement déçu quand je devrai le renvoyer.

Avant que le Pixel n’ait une chance de me convaincre, le Galaxy Fold3 m’avait déjà volé mon cœur.

Que se passe-t-il quand ça revient ? Je pourrais vendre le S21 Ultra et obtenir un Pixel 6 Pro. Je pourrais passer au Samsung Galaxy S22 prévu au printemps prochain. Au lieu de cela, je vais garder mon téléphone actuel jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération de pliables. Si Google nous surprend avec un Pixel Fold l’année prochaine, c’est peut-être ce que j’achèterai, mais pour que cela se produise, il faudra que je me décoiffe. Avant que le Pixel n’ait une chance de me convaincre, le Fold3 m’avait déjà volé mon cœur.

