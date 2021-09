Le Pixel 6 Pro est magnifique dans ce qui pourrait être sa première vidéo pratique

Google a présenté le Pixel 6 dans des vidéos de presse officielles, mais c’est peut-être la première fois que nous voyons le prochain produit phare de Google grâce à une fuite de vidéo.

La vidéo a été téléchargée par Brandon Lee de This is Tech Today et montre ce qui semble être le Pixel 6 Pro en gris avec son écran QHD+ incurvé de 6,7 pouces affichant « Welcome to your Pixel » et quelques animations de style Android 12 Material You.

Je pense que cela peut être la première fuite vidéo d’un Google Pixel 6 Pro. Pour info : le logo indiquerait qu’il s’agit probablement d’une unité de test de production précoce, ce qui signifie qu’il peut y avoir des différences entre ce que vous voyez ici et l’appareil de production réel. #équipepixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 — M. Brandon Lee | C’EST TECH AUJOURD’HUI (@thisistechtoday) 21 septembre 2021

C’est un court clip, mais il nous donne ce qui peut être notre meilleur aperçu du Pixel 6 Pro en main. Le logo étrange au dos indiquerait qu’il s’agit d’une unité de préproduction qui n’est pas exactement prête pour les heures de grande écoute. Cela dit, l’appareil est assez étonnant avec sa finition brillante, et nous avons un bon aperçu de la configuration de la triple caméra à l’arrière.

Google a les deux téléphones Pixel 6 exposés dans son magasin de New York, de sorte que toute personne dans la région peut avoir un aperçu réel des appareils, bien que vous ne puissiez pas les toucher et que seul le dos soit affiché.

Suite au teaser d’août de Google, les Pixel 6 et 6 Pro devraient être entièrement annoncés en octobre. La sortie semble imminente à la suite de la récente promotion de l’appareil par Google et de la récente documentation de la FCC, avec des rumeurs pointant vers le 19 octobre avec une sortie prévue plus tard dans le mois. C’est à ce moment-là que nous dresserons le tableau complet de ces nouveaux téléphones et comment ils parviendront à rivaliser avec les meilleurs téléphones Android.

Que penses-tu de la vidéo? Cela vous enthousiasme-t-il pour les Pixel 6 et 6 Pro ?

