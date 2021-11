Le Pixel 6 Pro n’atteint pas les vitesses 5G par rapport au Galaxy S21

Google vante ses impressionnantes côtelettes d’IA avec sa nouvelle puce Tensor, mais un domaine dont la société ne pourra pas se vanter est la connectivité Pixel 6 Pro.

PCMag a effectué une comparaison entre le Pixel 6 Pro et le Samsung Galaxy S21 pour voir à quel point le modem associé à la nouvelle puce de Google résiste à la concurrence. Les tests ont été effectués sur les réseaux de Verizon et de T-Mobile pour voir comment les téléphones se sont couplés sur deux des meilleurs opérateurs aux États-Unis.

Fait intéressant, PCMag a découvert que le Pixel 6 Pro faisait quelque chose de bizarre avec la façon dont il signalait la force du signal, en particulier avec T-Mobile 5G et LTE. Cela dit, les tests indiquent que le Galaxy S21 a signalé une meilleure force de signal que le Pixel 6 Pro dans la plupart des cas.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De même, le Galaxy S21 a affiché de meilleurs résultats de vitesse lorsqu’il était sur l’Ultra-Capacity 5G de T-Mobile et le 5G mmWave de Verizon. Sur ce dernier réseau, le S21 atteindrait ou dépasserait 2 Gbit/s alors que le Pixel 6 Pro atteindrait juste au-dessus de 1 Gbit/s.

Notre Jerry Hildebrand a également remarqué que le signal et les vitesses de son Pixel 6 Pro semblaient bien pires par rapport au Galaxy S21 sur le réseau de T-Mobile.

PCMag note que le Pixel 6 Pro utilise un modem Samsung tandis que les variantes américaines du Galaxy S21 utilisent le modem X60, similaire à l’iPhone 13. Ils notent également que le modem n’est qu’une pièce du puzzle ; il y a d’autres facteurs à prendre en compte, tels que le logiciel et l’emplacement de l’antenne. Fait intéressant, il s’est avéré que le Pixel 6 Pro avait un curieux placement d’antenne mmWave sur le bord supérieur sous un peu de plastique, tandis que le Galaxy S21 en a deux de chaque côté.

Nul doute que le Pixel 6 Pro offrira toujours de bons débits en fonction de votre zone et du réseau. Cependant, le test de PCMag suggère que vous trouverez probablement de meilleures vitesses sur certains des meilleurs téléphones Android utilisant les dernières puces et modems de Qualcomm, et l’écart pourrait se creuser avec le lancement des produits phares de l’année prochaine.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Enregistrez votre S21

Ce sont les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 que vous pouvez acheter

Si vous venez de vous acheter un smartphone Samsung Galaxy S21, vous voulez probablement vous assurer qu’il est aussi protégé que possible. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 que nous ayons trouvés – et la plupart sont très abordables !