Le Pixel 6 Pro ne bronche même pas dans cette vidéo de test de durabilité

Le premier produit phare de Pixel à bien faire depuis un moment

Nous savons tous que les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro sont conçus comme aucun autre Pixel avant eux, et nous envisageons de nombreux changements, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Nous avons récemment vérifié un démontage des deux téléphones, suggérant que Google a encore un long chemin à parcourir dans le service de réparabilité. Mais qu’en est-il de la durabilité? Votre tout nouveau Pixel survivra-t-il à votre poche arrière ? Heureusement, vous n’aurez pas à tester cela vous-même, car le Pixel 6 Pro a été mis à rude épreuve et – alerte spoiler – tout s’est bien passé.

Nous sommes sûrs que vous connaissez tous Zack des vidéos de JerryRigEverything maintenant – celles où il gratte l’écran d’un téléphone avec différents choix de Mohs, tient un briquet à l’écran et essaie de plier le téléphone. C’est maintenant au tour du Pixel 6 Pro :

Les appareils Pixel ont été, ces derniers temps, assez fragiles, mais le Pixel 6 Pro semble plutôt bien se débrouiller. La chaîne a souvent critiqué les téléphones Pixel pour leurs versions moins chères, et plus particulièrement les téléphones récents. Le Pixel 6 Pro a une sensation premium qui rend également le téléphone plus solide, et par rapport à ses prédécesseurs, c’est certainement un écrou plus difficile à casser.

Pendant le test de pliage, le smartphone s’incline à peine, ce qui signifie que vous ne devriez pas vous soucier du fait que le téléphone se casse dans votre poche arrière lorsque vous vous asseyez. Sinon, cependant, il s’est comporté à peu près aussi bien que ses prédécesseurs, y compris le test de rayure (rayures au niveau 6, rainures plus profondes au niveau 7) et le test de brûlure (ce que Zack souligne est la plupart du temps inutile, mais amusant à faire).

Si vous vous inquiétez de la durabilité de votre nouveau téléphone, allez-y et regardez cette vidéo maintenant.

