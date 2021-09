Le Pixel 6 semble enfin lancer la fonctionnalité la plus attendue de Google Camera

Les fuites de Pixel 6 n’ont pas manqué ces derniers temps, et cette dernière de XDA-Developers est la première fois que nous examinons enfin le logiciel du Pixel 6. XDA a pu obtenir une version préliminaire du logiciel de l’appareil photo Pixel 6 à partir d’une source privilégiée et, bien sûr, a déchiré le code à la recherche d’autant de nouvelles fonctionnalités que possible.

Parmi les trésors qu’ils ont découverts, il y a une fonctionnalité appelée Magic Eraser, qui a été taquinée par Google en mai 2017 lors de la Google I/O de cette année-là. Lors de cet événement, ils ont présenté une fonctionnalité “à venir” qui effacerait tous les objets indésirables dans une image – l’exemple utilisé était une clôture qui empêchait quelqu’un de prendre une photo de son fils lors d’un match de baseball – le tout avec la magie de l’IA.

Les chercheurs de Google ont publié un article l’année dernière avec ce scénario exact, montrant que le travail avait repris sur le projet. La puce Google Tensor, la centrale de traitement de l’IA qui alimente le Pixel 6, semble être la principale raison pour laquelle nous allons enfin voir cette fonctionnalité tant attendue et semble prouver pourquoi elle se classera parmi les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter cette année.

Source : Google

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont tous deux équipés d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un appareil photo ultra grand angle de 12 MP, ce dernier étant utilisé dans une nouvelle fonction de flou de visage. Cette fonctionnalité fonctionne en prenant des photos à la fois avec l’objectif principal et l’objectif ultra-large, puis en combinant les données d’image en une seule image présentant des visages nets et des effets d’arrière-plan flous magnifiquement flous.

De même, la fonctionnalité Visages fréquents semble passer à la version 2.0, ce qui devrait aider l’appareil photo à mieux se concentrer sur les visages que vous prenez régulièrement en photo (plutôt que sur quelqu’un qui passe juste devant). Si des mouvements se produisent sur vos photos, ce qui est souvent le cas lorsque des enfants ou des animaux domestiques sont impliqués, la fonction Top Shot est conçue pour sauver la journée.

Depuis que cette fonctionnalité a fait ses débuts avec le Pixel 3, cependant, choisir une “meilleure photo” signifiait souvent obtenir une résolution inférieure – entre 1 et 3MP – mais la fonctionnalité mise à niveau pourrait signifier des photos de résolution plus élevée.

Google travaille également sur une meilleure cartographie des tons chair, en particulier pour les personnes aux tons chair plus foncés, et il semble que les algorithmes de cartographie automatique des tons et de contraste aient connu une amélioration dans le dernier logiciel de Google sur le Pixel 6. De plus, la balance des blancs manuelle devrait aider à résoudre tous les scénarios où la balance des blancs correcte n’a pas été choisie automatiquement.

Les microphones filaires sont pris en charge sur Pixel depuis un certain temps, mais les microphones Bluetooth pourraient enfin être pris en charge sur le Pixel 6. Cela permettra aux Vloggers d’utiliser beaucoup plus facilement des micros sans fil au lieu de s’emmêler tout le temps (ou d’avoir une mauvaise qualité audio ).

Enfin, quelques améliorations sont apportées à l’utilisation du flash, notamment une meilleure utilisation de l’écran en tant que flash frontal et l’ajout du flash arrière dans le cadre du compte à rebours pour les photos de groupe.

Bien que bon nombre de ces fonctionnalités semblent stellaires, il y a quelques déceptions à noter. La fuite suggère que seule la caméra principale peut être utilisée pour enregistrer des vidéos 4K60, tandis que les objectifs ultra-larges et téléobjectifs atteignent une qualité 4K30.

Cela signifie que vous ne pourrez basculer de manière transparente entre les trois objectifs du Pixel 6 Pro que lors de l’enregistrement en qualité 4K30 – ou simplement le principal et l’ultra-large sur le Pixel 6, car il n’a pas de téléobjectif – mais les deux les téléphones doivent prendre en charge le zoom audio dans n’importe quel mode.

