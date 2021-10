Le Pixel Pass de Google vous offre un Pixel 6 et un tas de services pour 45 $/mois

Google a organisé un événement mardi pour annoncer officiellement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les derniers smartphones de Google sont alimentés par Tensor, qui est le premier SoC personnalisé de l’entreprise. À partir de 599 $, le Pixel 6 de Google est l’un des téléphones phares les plus abordables du marché et pourrait donner à Google une chance de se battre contre Samsung dans les mois à venir. Mais à côté de ses nouveaux modèles de téléphones, Google a également annoncé un tout nouveau service d’abonnement appelé Pixel Pass.

Quel est le nouveau service d’abonnement de Google ?

Comme les fuites l’ont révélé, Pixel Pass est un service d’abonnement similaire à Apple One, mais avec un gros ajout. Pixel Pass commence à 45 $ par mois et comprend l’accès à un certain nombre des meilleurs services de Google, notamment Google One, YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Pass et Preferred Care. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Pixel Pass est tellement plus cher que Apple One. Eh bien, il est également livré avec un nouveau téléphone Pixel 6 et la possibilité de le mettre à niveau tous les deux ans. De plus, si vous préférez le Pixel 6 Pro, vous pouvez en obtenir un avec Pixel Pass pour 55 $ par mois à la place.

Voici la répartition du site Web de Google sur tous les avantages offerts par Pixel Pass :

YouTube Premium pour une lecture sans publicité et une lecture en arrière-plan tout en utilisant d’autres applications YouTube Music Premium pour une écoute sans publicité et ininterrompue Google One avec 200 Go de stockage cloud sûr et fiable pour des photos et des vidéos en pleine résolution, des remises Google Store, une sauvegarde automatique du téléphone et plus Google Play Pass avec accès à des centaines de jeux et d’applications sans publicité ni achats intégrés Couverture Preferred Care pour couvrir les petits accidents de la vie avec des réparations d’appareils sans tracas

Comment s’inscrire au Pixel Pass

Si vous décidez d’obtenir votre Pixel 6 via Pixel Pass, vous pouvez vous inscrire depuis le Google Store ou avec un forfait téléphonique sur Google Fi. Si vous choisissez d’utiliser le Google Store, vous pouvez économiser jusqu’à 294 $ au cours des deux prochaines années. Votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro sera également déverrouillé, vous pouvez donc l’apporter à n’importe quel opérateur. Si vous optez plutôt pour Google Fi, vous pouvez économiser 5 $ supplémentaires par mois sur votre forfait Fi, ce qui représente jusqu’à 414 $ d’économies sur deux ans. Dans tous les cas, vous économisez de l’argent.

Mieux encore, si vous vous abonnez à Pixel Pass et décidez que ce n’est pas pour vous, vous pouvez annuler à tout moment. Vous devrez toujours payer la valeur restante du Pixel 6, mais vous n’êtes pas bloqué dans les services.