Le Pixel Pass vous permet d’obtenir un Pixel 6 avec des tonnes d’extras pour un prix mensuel

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Le Pixel Pass est un nouveau service d’abonnement pour les personnes intéressées par le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Il comprend le téléphone, ainsi que de nombreux services supplémentaires, pour un abonnement mensuel. Les prix commencent à 45 $ par mois et vous feront économiser de l’argent sur son engagement de deux ans.

Les nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont déjà des appareils raisonnablement abordables. Cependant, Google balance une belle carotte pour les personnes qui souhaitent obtenir l’un de ces téléphones et obtenir d’autres fonctionnalités pour un prix mensuel bas pendant deux ans. C’est ce qu’on appelle le Pixel Pass, et il a de très belles fonctionnalités.

Le Pixel Pass ajoute un abonnement à YouTube Premium, qui supprime les bannières et les publicités vidéo généralement trouvées sur le service de vidéo en streaming, et ajoute également une écoute en arrière-plan, des vidéos téléchargeables et un accès à YouTube Music Premium pour écouter des millions de publicités. chansons gratuites. Cela coûte généralement 11,99 $ par mois. Vous bénéficiez également de 200 Go de stockage en nuage via Google One, qui coûte généralement 2,99 $ par mois.

Google Game Pass est également inclus dans Pixel Pass. Il coûte généralement 4,99 $ par mois et permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 350 jeux et applications premium. Enfin, il ajoute Preferred Care, qui offrira aux propriétaires de Pixel 6 un moyen de remplacer leur téléphone s’il subit des dommages mécaniques ou accidentels pendant deux ans. Il en coûte 9 $ par mois pour le Pixel 6 Pro et 7 $ par mois pour le Pixel 6 (sans compter les franchises).

Le Pixel Pass coûte 45 $ par mois pour le Pixel 6 et 55 $ par mois pour le Pixel 6 Pro. Vous pouvez également passer au Pixel le plus récent après la fin de vos deux ans d’abonnement. Il est disponible via le Google Store et vous pouvez également vous inscrire via l’opérateur Google Fi. Si vous optez pour cette dernière option, vous pouvez économiser 5 $ supplémentaires par mois sur votre forfait, ce qui rend cette offre encore plus abordable.