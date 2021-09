Le plafond de la dette américaine secoue les marchés alors que la communauté cryptographique discute du «théâtre» politique

in

Source : AdobeStock / Victor Moussa

Les prix du bitcoin (BTC) et d’autres actifs cryptographiques pourraient à nouveau être mis sous pression alors que la rivalité politique à Washington, DC menace de fermer le gouvernement fédéral américain, à moins qu’un accord ne soit conclu pour augmenter le soi-disant plafond de la dette. Mais à en juger par la réaction de la communauté crypto, il y a peu de raisons de paniquer, car le spectacle politique est décrit comme “un théâtre”.

Dans les déclarations aux membres du Comité bancaire du Sénat, le secrétaire américain au Trésor Janet Yellen a averti mardi que le gouvernement fédéral américain pourrait manquer d’argent d’ici le 18 octobre à moins que le Congrès n’agisse rapidement pour relever le plafond de la dette.

“Ce serait désastreux pour l’économie américaine, pour les marchés financiers mondiaux et pour des millions de familles et de travailleurs”, a déclaré Yellen aux sénateurs au sujet des conséquences de ne pas agir.

Il a également averti que même flirter avec un défaut – c’est-à-dire que le gouvernement américain ne respecte pas ses obligations de paiement envers ses créanciers – pourrait ébranler les marchés financiers mondiaux.

Le plafond de la dette est la limite auto-imposée par le gouvernement américain sur le montant que vous pouvez emprunter. La limite a été introduite pour la première fois en 1917 et a été relevée plusieurs fois depuis lors. Cependant, au fil du temps, le plafond de la dette est devenu un enjeu politique traditionnel.

Les inquiétudes actuelles concernant le plafond de la dette et la possibilité d’un arrêt du gouvernement, et même la possibilité, bien que très faible, d’un défaut, ont déjà affecté la confiance dans les actions et les crypto-monnaies.

Mardi, les actions ont terminé la journée avec une forte baisse à Wall Street, l’indice S&P 500 enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis mai.

De même, les principaux actifs cryptographiques tels que le bitcoin et l’ethereum (ETH) ont également chuté, quoique de manière moins marquée que le marché boursier.

La crypto-monnaie numéro un semble avoir trouvé un support autour du niveau de 40 800 $, à partir duquel elle a rebondi mercredi en raison d’une certaine amélioration du sentiment du marché.

Les craintes concernant le plafond de la dette de cette semaine font suite aux inquiétudes concernant le potentiel de hausses et de baisses des taux de la banque centrale observées en fin de semaine dernière, ainsi que les inquiétudes liées à un éventuel effondrement du géant chinois du développement Evergrande immobilier vu peu de temps auparavant.

Cependant, lors de la discussion du dernier problème tenant les investisseurs éveillés sur le subreddit r / CryptoCurrency de Reddit, de nombreux membres de la communauté crypto semblaient d’accord avec la position selon laquelle le débat sur le plafond de la dette est avant tout un moyen de “théâtre politique” conçu pour que les politiciens “continuent”. prétendre qu’ils sont utiles.

“C’est une farce politique, le Congrès dresse un budget que le président [tiene] courir. Ensuite, le président demande de l’argent et quand le [base impositiva] pas assez, le Congrès choque que le président ait imprudemment besoin de plus d’argent. Toujours la même histoire », a répondu un internaute.

«Ils vont simplement fermer les parcs et ainsi de suite. Les gens partiront, oh non. Ils trouveront un compromis qui vous propulsera vraiment dans le futur. Les deux parties blâmeront l’autre en disant qu’elles n’étaient pas faibles parce qu’elles n’ont fait de compromis que pour le bien du peuple. C’est arrivé plusieurs fois maintenant », a commenté un autre utilisateur.

Et si le plafond de la dette est un nuage noir à l’horizon, il n’est pas le seul à surveiller.

Selon Charlie Silver, PDG d’une entreprise de publicité en ligne axée sur la cryptographie Permission.io , octobre a toujours été “le mois le plus dangereux de l’année” pour le marché boursier, ce qui pourrait également avoir des implications pour les marchés de la cryptographie.

“Crypto oscille entre résistance et support”, a déclaré Silver, ajoutant que le marché “attend la clarté réglementaire aux États-Unis et que la banque centrale tourne autour de la crise de la dette chinoise”.

Néanmoins, le PDG a noté que “les signes sont positifs” pour les crypto-monnaies, “compte tenu du nombre dramatique de nouveaux entrants” qui entrent dans l’espace.

À 10h30 UTC, BTC était en hausse de 1,2% au cours des dernières 24 heures à un prix de 42 375 $. Ethereum, quant à lui, est resté inchangé pour la même période, s’échangeant à 2 925 $. Le BTC est toujours en hausse de près de 5% au cours des 7 derniers jours, tandis que l’ETH est en hausse de près de 7% dans le même temps.

____

Autres réactions :

___

Apprendre encore plus:

– Comment le monde de la finance traditionnelle pourrait provoquer une crise financière mondiale traditionnelle

– Le prix du Bitcoin devra faire face à un autre test alors que les taux d’intérêt de la banque centrale augmentent

– Inflation en hausse : à moins que le Royaume-Uni n’agisse maintenant, ce ne sera pas temporaire