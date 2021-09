le plafond de la dette pourrait mettre un terme à la présidence de Biden • CDN ⋆ .

Il y a eu beaucoup de choses qui ont classé la présidence de Joe Biden jusqu’à présent – ​​échec en Afghanistan, fermeture du pipeline clé, mandats de vaccins, crise frontalière, mais même avec ce nombre record d’échecs, la politique économique de Joe Biden est toujours une caractéristique déterminante de sa présidence. Ses dépenses excessives ont entraîné une inflation de masse qui nuit évidemment à l’économie, et il a presque atteint le plafond de la dette. Malheureusement, cela ne s’arrête pas qu’à l’inflation, il y a aussi beaucoup d’autres problèmes. Joe Biden a dépensé des milliards de dollars pour de nombreuses choses, mais les principaux d’entre eux étaient les dons du gouvernement aux particuliers pendant les fermetures tyranniques de Covid.

Ces aumônes n’allaient pas seulement aux personnes qui avaient perdu leur emploi à cause des fermetures imposées par le gouvernement, mais toute personne qui gagnait moins de 75 000 $ recevait un chèque. Ce chèque, ainsi que l’augmentation des dépenses consacrées à d’autres programmes et aux programmes de chômage existants, ont rendu la perspective de ne rien faire pour gagner sa vie assez attrayante pour certaines personnes. Au début, cela peut sembler une bonne chose pour certaines personnes. Les personnes qui ne veulent pas travailler ont une vie facile, et les personnes qui travaillent seront mieux payées en raison de la demande accrue de main-d’œuvre. S’il est vrai que certains groupes en profitent à court terme, les plans de relance nuisent à tout le monde à long terme.

C’est parce que le projet de loi de relance a provoqué l’inflation, et cela signifie simplement que le prix moyen des biens a augmenté. Les prix montent, mais pas la valeur de ces produits. C’est mauvais parce que l’épargne des gens perd du pouvoir d’achat. Le chèque de relance a donné aux gens un peu d’argent à dépenser, mais il leur a volé beaucoup plus de pouvoir d’achat à cause de l’inflation. Beaucoup de gens n’ont pas non plus travaillé pendant cette période parce qu’ils recevaient des subventions du gouvernement, ils étaient donc encore plus dépendants de leurs économies pour la stabilité financière. Bien sûr, Joe Biden ne veut pas provoquer d’inflation car cela semble mauvais sur le plan politique, et aucun politicien ne le fait. Cela signifie qu’ils veulent éviter autant d’inflation que possible tout en obtenant plus d’argent à dépenser pour acheter des votes. Le gouvernement fédéral ne peut donc pas simplement imprimer plus d’argent tout le temps — c’est le moyen le plus rapide d’induire l’inflation.

Imprimer de l’argent fait que chaque vieux dollar présent dans l’économie vaut moins en termes de pouvoir d’achat. Si cela se fait lentement, cela reste immoral, car cela consiste encore essentiellement à prendre l’argent des gens par des moyens différents, mais cela n’a pas de conséquences drastiques à court terme. Si, toutefois, une hyperinflation se produit, elle a des conséquences graves et immédiates. Si vous ne croyez pas que votre argent vaudra beaucoup moins demain qu’il ne l’est aujourd’hui, alors vous dépenserez tout votre argent. Malheureusement, personne ne veut vous vendre quoi que ce soit parce qu’il n’a pas non plus d’argent dont il sait qu’il vaudra moins demain. Avec l’hyper-inflation, ce cycle se poursuit jusqu’à ce que l’argent soit complètement inutile. Pour cette raison, ils essaient de limiter la quantité d’argent qu’ils impriment chaque année afin que les effets de l’inflation soient plus lents et plus gérables.

Les politiciens doivent toujours acheter des votes avec des aumônes, et cela peut devenir extrêmement coûteux. Ils ont trouvé une solution à leur problème de ne pas avoir une réserve infinie d’argent. S’ils ne voulaient pas détruire le dollar américain, ils pourraient simplement emprunter de l’argent à d’autres pays. Les politiciens adorent cela parce que cela leur donne plus d’argent de poche sans provoquer d’inflation qui pourrait leur coûter leur emploi. C’est pourquoi la dette nationale actuelle est bien supérieure à 28 000 milliards de dollars. Une mesure a été mise en place pour que la dette ne puisse pas être utilisée de cette façon : le plafond de la dette. Le plafond est simplement la limite que le pays peut emprunter chaque année, mais le Congrès peut augmenter la limite quand il le souhaite.

C’est là que ça devient intéressant. Traditionnellement, le plafond de la dette est relevé chaque année à la demande du Président, mais le Congrès n’est pas obligé de donner son accord. Ils peuvent refuser de relever le plafond de la dette, et il semble que les républicains au Sénat vont faire exactement cela, et le gouvernement se rapproche du plafond actuel. Cela a de nombreux avantages. Évidemment, le gouvernement fédéral doit cesser d’emprunter de l’argent, mais mieux encore, il perdra la capacité de mettre en œuvre de nouveaux programmes. Chaque fois que Biden donne un décret ou signe une loi, il devra être financé. Sans la possibilité d’emprunter plus d’argent, Biden ne peut mettre en œuvre aucun de ses nouveaux points à l’ordre du jour à moins que le Congrès ne retire de l’argent des programmes existants ou n’augmente les impôts.